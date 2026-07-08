Gran Hermano: Zunino y Nenu confesaron cuántas veces por día tienen sexo y Daniela Celis quedó en shock

¿Cómo fue el reencuentro de Nenu López cuando Franco Zunino dejó Gran Hermano?

La eliminación de Nenu López de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), tras perder el mano a mano frente a Campanita, dio paso a una de las escenas más esperadas por los seguidores del reality: el reencuentro con Franco Zunino, quien la aguardaba en la tribuna del estudio apenas terminó la gala. Apenas lo vio, la bailarina fue directo a besarlo y ambos sellaron el momento con un abrazo cargado de emoción frente a las cámaras.

El gesto confirmó la promesa que Zunino le había hecho antes de abandonar la casa el 15 de junio, también tras perder un mano a mano frente a Campanita: esperarla afuera para sostener la relación que habían construido durante la convivencia. Con su presencia en el estudio, el influencer terminó de cumplir aquel compromiso, dejando en claro que el vínculo permanece intacto pese a las semanas que estuvieron separados por el juego.