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Gran Hermano: Zunino y Nenu confesaron cuántas veces por día tienen sexo y Daniela Celis quedó en shock

En una charla hot con Daniela Celis, Franco Zunino y Nenu López revelaron cuántas veces por día tienen relaciones.

8 jul 2026, 16:26
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Gran Hermano: Zunino y Nenu confesaron cuántas veces por día tienen sexo y Daniela Celis quedó en shock

Franco Zunino y Nenu López volvieron a mostrar la buena sintonía que mantienen desde que dejaron la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el reality donde nació su historia de amor. Esta vez, la pareja pasó por el stream de Telefe y terminó protagonizando un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Daniela Celis, con su estilo directo, quiso saber cómo era la frecuencia de su vida íntima. Ante la insistencia de la conductora, que tanteó distintas opciones, Zunino pidió permiso para responder con sinceridad y Nenu lo habilitó sin dudar.

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"Tres o cuatro veces por día", respondió el influencer, dejando a Celis completamente descolocada. La panelista, que en varias oportunidades se definió como una mujer apasionada y elogió la intimidad que supo compartir con Thiago Medina, el papá de sus gemelas, no pudo esconder su sorpresa ante la respuesta.

Lejos de guardarse detalles, la pareja remarcó que esa intensidad se mantiene todos los días desde que salieron del reality. "Me parece súper importante en una relación", sumó Zunino, mientras Nenu coincidió en que el sexo ocupa hoy un lugar central en el vínculo: "Por cómo venimos ahora, un 100%", calificó al ser consultada sobre la importancia que le dan a ese aspecto de la pareja.

¿Cómo fue el reencuentro de Nenu López cuando Franco Zunino dejó Gran Hermano?

La eliminación de Nenu López de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), tras perder el mano a mano frente a Campanita, dio paso a una de las escenas más esperadas por los seguidores del reality: el reencuentro con Franco Zunino, quien la aguardaba en la tribuna del estudio apenas terminó la gala. Apenas lo vio, la bailarina fue directo a besarlo y ambos sellaron el momento con un abrazo cargado de emoción frente a las cámaras.

El gesto confirmó la promesa que Zunino le había hecho antes de abandonar la casa el 15 de junio, también tras perder un mano a mano frente a Campanita: esperarla afuera para sostener la relación que habían construido durante la convivencia. Con su presencia en el estudio, el influencer terminó de cumplir aquel compromiso, dejando en claro que el vínculo permanece intacto pese a las semanas que estuvieron separados por el juego.

     

 

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