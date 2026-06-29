Confirmado: ANSES acredita hasta $105.000 por Becas Progresar

En consecuencia, quienes reciban las tres mensualidades acumuladas cobrarán:
- Marzo: $35.000.
- Abril: $35.000.
- Mayo: $35.000.
Total retroactivo: $105.000.
Este ingreso extraordinario llega en un momento clave del año, cuando las familias enfrentan mayores gastos vinculados al invierno, el transporte y la continuidad de los estudios.
Quiénes cobran el monto completo
Los estudiantes de las líneas:
- Progresar Superior.
- Carreras terciarias.
- Carreras universitarias.
- Progresar Enfermería.
Percibirán el 100% del monto correspondiente a las cuotas retroactivas. De esta manera, quienes hayan sido aprobados podrán cobrar hasta $105.000 durante julio.
Cuánto cobran los beneficiarios de Progresar Obligatorio
Los estudiantes de Progresar Obligatorio, destinado a quienes cursan el nivel primario y secundario, así como algunos ingresantes del nivel superior, reciben el 80% del monto mensual.
En estos casos, la liquidación retroactiva será de:
- Cuota mensual: $35.000.
- Pago efectivo: $28.000.
- Retención mensual: $7.000.
Por lo tanto, el pago acumulado de tres cuotas alcanzará los $84.000.
Qué pasa con el 20% retenido
El porcentaje retenido no se pierde.
ANSES liquida ese dinero una vez finalizado el ciclo lectivo, siempre que el estudiante acredite la regularidad académica y cumpla con las condiciones exigidas por el programa.
El objetivo de esta medida es fomentar la permanencia escolar y la continuidad de los estudios.
El impacto económico de las Becas Progresar
La acreditación simultánea de varias cuotas representa un alivio económico para miles de hogares.
Los fondos suelen destinarse a:
- Transporte.
- Materiales de estudio.
- Conectividad.
- Gastos universitarios.
- Insumos educativos.
Si bien el monto mensual de las becas permanece sin actualizaciones durante 2026, el pago retroactivo permite reforzar temporalmente los ingresos de los estudiantes y sus familias.
Cómo consultar si cobro las Becas Progresar
Los beneficiarios pueden verificar el estado de su solicitud ingresando a la plataforma oficial del programa o a Mi ANSES con CUIL y clave personal.
Allí podrán consultar:
- Estado de la inscripción.
- Fecha de cobro.
- Monto acreditado.
- Liquidaciones pendientes.