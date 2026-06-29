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Confirmado: ANSES acredita hasta $105.000 por Becas Progresar

Los estudiantes aprobados en las Becas Progresar podrán cobrar hasta $105.000 en julio gracias al pago retroactivo de las cuotas correspondientes a marzo, abril y mayo.

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Confirmado: ANSES acredita hasta $105.000 por Becas Progresar

Confirmado: ANSES acredita hasta $105.000 por Becas Progresar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, comenzó a avanzar con el cronograma de pagos de las Becas Progresar correspondientes al ciclo lectivo 2026. En este marco, miles de estudiantes ya pueden consultar el estado de sus solicitudes y verificar si fueron aprobados para acceder al beneficio.

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Durante julio, algunos beneficiarios recibirán montos acumulados que alcanzarán hasta $105.000, producto de la liquidación retroactiva de las cuotas correspondientes a marzo, abril y mayo.

La acreditación de estos pagos extraordinarios se produce luego de que finalizaran las evaluaciones socioeconómicas y las verificaciones académicas necesarias para otorgar la beca.

Por qué algunos estudiantes cobrarán hasta $105.000

El programa mantiene congelado el valor mensual de la beca en $35.000 durante todo 2026. Sin embargo, muchos estudiantes percibirán varias cuotas juntas debido a los tiempos administrativos del proceso de aprobación.

En consecuencia, quienes reciban las tres mensualidades acumuladas cobrarán:

  • Marzo: $35.000.
  • Abril: $35.000.
  • Mayo: $35.000.

Total retroactivo: $105.000.

Este ingreso extraordinario llega en un momento clave del año, cuando las familias enfrentan mayores gastos vinculados al invierno, el transporte y la continuidad de los estudios.

Quiénes cobran el monto completo

Los estudiantes de las líneas:

  • Progresar Superior.
  • Carreras terciarias.
  • Carreras universitarias.
  • Progresar Enfermería.

Percibirán el 100% del monto correspondiente a las cuotas retroactivas. De esta manera, quienes hayan sido aprobados podrán cobrar hasta $105.000 durante julio.

Cuánto cobran los beneficiarios de Progresar Obligatorio

Los estudiantes de Progresar Obligatorio, destinado a quienes cursan el nivel primario y secundario, así como algunos ingresantes del nivel superior, reciben el 80% del monto mensual.

En estos casos, la liquidación retroactiva será de:

  • Cuota mensual: $35.000.
  • Pago efectivo: $28.000.
  • Retención mensual: $7.000.

Por lo tanto, el pago acumulado de tres cuotas alcanzará los $84.000.

Qué pasa con el 20% retenido

El porcentaje retenido no se pierde.

ANSES liquida ese dinero una vez finalizado el ciclo lectivo, siempre que el estudiante acredite la regularidad académica y cumpla con las condiciones exigidas por el programa.

El objetivo de esta medida es fomentar la permanencia escolar y la continuidad de los estudios.

El impacto económico de las Becas Progresar

La acreditación simultánea de varias cuotas representa un alivio económico para miles de hogares.

Los fondos suelen destinarse a:

  • Transporte.
  • Materiales de estudio.
  • Conectividad.
  • Gastos universitarios.
  • Insumos educativos.

Si bien el monto mensual de las becas permanece sin actualizaciones durante 2026, el pago retroactivo permite reforzar temporalmente los ingresos de los estudiantes y sus familias.

Cómo consultar si cobro las Becas Progresar

Los beneficiarios pueden verificar el estado de su solicitud ingresando a la plataforma oficial del programa o a Mi ANSES con CUIL y clave personal.

Allí podrán consultar:

  • Estado de la inscripción.
  • Fecha de cobro.
  • Monto acreditado.
  • Liquidaciones pendientes.

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