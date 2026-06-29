Confirmado: ANSES acredita hasta $105.000 por Becas Progresar

En consecuencia, quienes reciban las tres mensualidades acumuladas cobrarán:

Marzo: $35.000.

Abril: $35.000.

Mayo: $35.000.

Total retroactivo: $105.000.

Este ingreso extraordinario llega en un momento clave del año, cuando las familias enfrentan mayores gastos vinculados al invierno, el transporte y la continuidad de los estudios.

Quiénes cobran el monto completo

Los estudiantes de las líneas:

Progresar Superior.

Carreras terciarias.

Carreras universitarias.

Progresar Enfermería.

Percibirán el 100% del monto correspondiente a las cuotas retroactivas. De esta manera, quienes hayan sido aprobados podrán cobrar hasta $105.000 durante julio.

Cuánto cobran los beneficiarios de Progresar Obligatorio

Los estudiantes de Progresar Obligatorio, destinado a quienes cursan el nivel primario y secundario, así como algunos ingresantes del nivel superior, reciben el 80% del monto mensual.

En estos casos, la liquidación retroactiva será de:

Cuota mensual: $35.000.

Pago efectivo: $28.000.

Retención mensual: $7.000.

Por lo tanto, el pago acumulado de tres cuotas alcanzará los $84.000.

Qué pasa con el 20% retenido

El porcentaje retenido no se pierde.

ANSES liquida ese dinero una vez finalizado el ciclo lectivo, siempre que el estudiante acredite la regularidad académica y cumpla con las condiciones exigidas por el programa.

El objetivo de esta medida es fomentar la permanencia escolar y la continuidad de los estudios.

El impacto económico de las Becas Progresar

La acreditación simultánea de varias cuotas representa un alivio económico para miles de hogares.

Los fondos suelen destinarse a:

Transporte.

Materiales de estudio.

Conectividad.

Gastos universitarios.

Insumos educativos.

Si bien el monto mensual de las becas permanece sin actualizaciones durante 2026, el pago retroactivo permite reforzar temporalmente los ingresos de los estudiantes y sus familias.

Cómo consultar si cobro las Becas Progresar

Los beneficiarios pueden verificar el estado de su solicitud ingresando a la plataforma oficial del programa o a Mi ANSES con CUIL y clave personal.

Allí podrán consultar: