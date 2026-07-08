"Diplomacia efectiva": Pablo Quirno destacó la importante decisión de la Unión Europea sobre la soja argentina

Y concluyó: "Diplomacia efectiva, con resultados concretos para el campo y la industria argentina. Seguimos trabajando para garantizar la continuidad en el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales".

La resolución del Parlamento Europeo

La decisión se conoció este miércoles, cuando el Parlamento Europeo rechazó las modificaciones promovidas por la Comisión Europea al reglamento 807. La propuesta consideraba a la soja como un producto de alto riesgo de cambios indirectos en el uso del suelo en el marco de la normativa vinculada a la deforestación.

Tras el rechazo parlamentario, la Comisión Europea deberá elaborar una nueva versión del reglamento.

El impacto para el biodiésel y la industria sojera

La resolución también fue destacada por los agroexportadores argentinos. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, definió el resultado como “una exitosa gestión público privada de Argentina“.

Según explicó, la medida permite preservar las exportaciones de biodiésel al mercado europeo, actualmente el único destino habilitado para ese subproducto de la soja, con ventas estimadas en unos US$ 350 millones anuales.

El presidente de la Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, explicó que la decisión favorece la continuidad de las exportaciones de aceite de soja destinado a uso industrial. (Foto: archivo)

Además, la decisión favorece la continuidad de las exportaciones de aceite de soja destinado a uso industrial, que representan alrededor de US$ 480 millones por año.

Desde Ciara-CEC indicaron que continuarán trabajando junto al Gobierno nacional con la Comisión Europea para avanzar en una nueva redacción de la normativa que contemple la situación del área sembrada con soja y los criterios de sustentabilidad aplicados en la producción argentina.