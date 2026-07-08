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"Diplomacia efectiva": Pablo Quirno destacó la importante decisión de la Unión Europea sobre la soja argentina

El Parlamento Europeo rechazó una modificación que clasificaba a la soja como cultivo de alto riesgo ambiental. La decisión evita restricciones para el biodiésel argentino y fue destacada por el Gobierno y el sector agroexportador.

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El canciller celebró la decisión del Parlamento Europeo por su impacto en las exportaciones argentinas. (Foto: archivo)

El canciller celebró la decisión del Parlamento Europeo por su impacto en las exportaciones argentinas. (Foto: archivo)

La Unión Europea dejó sin efecto una modificación que clasificaba a la soja como un cultivo de alto riesgo ambiental y el Gobierno nacional celebró la decisión por su impacto en las exportaciones argentinas. La medida impulsada por la Comisión Europea amenazaba con excluir al biodiésel producido en el país de los esquemas de energía renovable del bloque.

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La definición es considerada clave para la cadena sojera, principal generadora de divisas de la economía argentina, en un contexto marcado por la necesidad de sostener su presencia en los mercados internacionales ante la debilidad de la demanda de harina proteica.

La Unión Europea dejó sin efecto una modificación que clasificaba a la soja como un cultivo de alto riesgo ambiental. (Foto: archivo)

La Unión Europea dejó sin efecto una modificación que clasificaba a la soja como un cultivo de alto riesgo ambiental. (Foto: archivo)

“Diplomacia efectiva”, afirmó a través de su cuenta de X el canciller Pablo Quirno al referirse a la resolución adoptada por el Parlamento Europeo, que coincidió con los argumentos técnicos presentados por la Argentina.

El funcionario sostuvo que la medida es el "resultado del trabajo en equipo llevado a cabo por la @CancilleriaAr, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de @MinEconomia_Ar, el sector privado y los gobiernos provinciales que permitió presentar informes técnicos para mostrar con evidencia lo que siempre sostuvimos: la soja argentina es sustentable".

Y concluyó: "Diplomacia efectiva, con resultados concretos para el campo y la industria argentina. Seguimos trabajando para garantizar la continuidad en el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales".

La resolución del Parlamento Europeo

La decisión se conoció este miércoles, cuando el Parlamento Europeo rechazó las modificaciones promovidas por la Comisión Europea al reglamento 807. La propuesta consideraba a la soja como un producto de alto riesgo de cambios indirectos en el uso del suelo en el marco de la normativa vinculada a la deforestación.

Tras el rechazo parlamentario, la Comisión Europea deberá elaborar una nueva versión del reglamento.

El impacto para el biodiésel y la industria sojera

La resolución también fue destacada por los agroexportadores argentinos. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, definió el resultado como “una exitosa gestión público privada de Argentina“.

Según explicó, la medida permite preservar las exportaciones de biodiésel al mercado europeo, actualmente el único destino habilitado para ese subproducto de la soja, con ventas estimadas en unos US$ 350 millones anuales.

El presidente de la Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, explicó que la decisión favorece la continuidad de las exportaciones de aceite de soja destinado a uso industrial. (Foto: archivo)

El presidente de la Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, explicó que la decisión favorece la continuidad de las exportaciones de aceite de soja destinado a uso industrial. (Foto: archivo)

Además, la decisión favorece la continuidad de las exportaciones de aceite de soja destinado a uso industrial, que representan alrededor de US$ 480 millones por año.

Desde Ciara-CEC indicaron que continuarán trabajando junto al Gobierno nacional con la Comisión Europea para avanzar en una nueva redacción de la normativa que contemple la situación del área sembrada con soja y los criterios de sustentabilidad aplicados en la producción argentina.

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