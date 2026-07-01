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Becas Progresar: cómo mantener el beneficio y evitar la suspensión de los pagos

ANSES recordó que el programa exige cumplir con requisitos académicos y administrativos. Quienes no mantengan la regularidad o no aprueben las materias exigidas podrán perder el beneficio.

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Becas Progresar: cómo mantener el beneficio y evitar la suspensión de los pagos

Becas Progresar: cómo mantener el beneficio y evitar la suspensión de los pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que los beneficiarios de las Becas Progresar deben cumplir una serie de requisitos para continuar percibiendo la ayuda económica. Quienes no respeten las condiciones establecidas por el programa podrán sufrir la suspensión de los pagos o incluso la baja definitiva del beneficio.

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El objetivo de estos controles es garantizar que la asistencia llegue a los estudiantes que mantienen una trayectoria educativa activa y avanzan en sus estudios.

¿Quiénes pueden perder las Becas Progresar?

Uno de los principales motivos de suspensión es el incumplimiento de los requisitos académicos.

Los estudiantes deben acreditar que mantienen la condición de alumno regular y, en el caso de quienes cursan carreras terciarias o universitarias, aprobar al menos el 50% de las materias previstas en su plan de estudios.

Quienes no alcancen ese rendimiento académico podrán dejar de cobrar la beca.

Otros requisitos para seguir cobrando

Además del desempeño académico, ANSES y el programa Progresar exigen cumplir con otras condiciones, entre ellas:

  • Mantener la condición de alumno regular en una institución educativa habilitada.
  • No superar el límite de ingresos establecido para el grupo familiar.
  • Tener actualizados los datos personales y de contacto.
  • Cumplir con los requisitos específicos de la línea de beca correspondiente.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede derivar en la suspensión del beneficio hasta que la situación sea regularizada.

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¿Qué son las Becas Progresar?

Las Becas Progresar buscan acompañar a jóvenes que cursan la educación obligatoria, carreras terciarias, universitarias o cursos de formación profesional.

A través de un aporte económico mensual, el programa procura favorecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y promover la finalización de sus estudios.

Cómo evitar la suspensión del beneficio

Desde ANSES recomendaron a los beneficiarios controlar periódicamente su situación académica y verificar que toda la información personal registrada en el sistema se encuentre actualizada.

Además, es importante cumplir con las certificaciones y controles que solicite el programa durante el año, ya que las evaluaciones se realizan de manera periódica.

En caso de detectarse incumplimientos, el organismo podrá suspender el pago hasta que el estudiante regularice su situación o, si corresponde, disponer la baja definitiva de la beca.

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