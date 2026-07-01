Becas Progresar: cómo mantener el beneficio y evitar la suspensión de los pagos

Quienes no alcancen ese rendimiento académico podrán dejar de cobrar la beca.

Otros requisitos para seguir cobrando

Además del desempeño académico, ANSES y el programa Progresar exigen cumplir con otras condiciones, entre ellas:

Mantener la condición de alumno regular en una institución educativa habilitada.

No superar el límite de ingresos establecido para el grupo familiar.

Tener actualizados los datos personales y de contacto.

Cumplir con los requisitos específicos de la línea de beca correspondiente.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede derivar en la suspensión del beneficio hasta que la situación sea regularizada.

Becas Progresar ANSES: por qué podés quedarte sin cobrar este mes

¿Qué son las Becas Progresar?

Las Becas Progresar buscan acompañar a jóvenes que cursan la educación obligatoria, carreras terciarias, universitarias o cursos de formación profesional.

A través de un aporte económico mensual, el programa procura favorecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y promover la finalización de sus estudios.

Cómo evitar la suspensión del beneficio

Desde ANSES recomendaron a los beneficiarios controlar periódicamente su situación académica y verificar que toda la información personal registrada en el sistema se encuentre actualizada.

Además, es importante cumplir con las certificaciones y controles que solicite el programa durante el año, ya que las evaluaciones se realizan de manera periódica.

En caso de detectarse incumplimientos, el organismo podrá suspender el pago hasta que el estudiante regularice su situación o, si corresponde, disponer la baja definitiva de la beca.