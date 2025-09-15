ANSES: cuánto se cobra la AUH en septiembre 2025 con el aumento

En septiembre, la AUH de ANSES queda fijada en $115.087 por hijo, aunque con la retención del 20% el pago efectivo es de $92.070.
Para AUH por discapacidad, el haber asciende a $374.744.
En ambos casos, se mantiene la posibilidad de sumar la Tarjeta Alimentar y otros refuerzos económicos.
¿Qué extras se suman a la AUH en septiembre?
Los titulares de la AUH pueden recibir de manera complementaria la Tarjeta Alimentar, cuyos montos vigentes son:
Familias con 1 hijo: $52.250.
Familias con 2 hijos: $81.936.
Familias con 3 o más hijos: $108.062.
Además, en septiembre 2025, la Asignación de Pago Único por Nacimiento se ubica en $67.062, con un único pago destinado a quienes tuvieron un hijo recientemente.
¿Cuándo se cobra la AUH de septiembre 2025?
La ANSES paga la AUH de septiembre según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.
¿Cómo tramitar la Asignación de Pago Único por Nacimiento?
El trámite se realiza ante ANSES de manera virtual en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien de forma presencial con turno previo. La documentación obligatoria incluye:
El pago se acredita en la cuenta bancaria declarada dentro de los 30 a 60 días hábiles posteriores a la aprobación.