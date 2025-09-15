En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES: cuánto se cobra la AUH en septiembre 2025 con el aumento

En septiembre 2025, la AUH de ANSES llega con un nuevo aumento y refuerzos adicionales. Conocé cuál es el monto final, los extras que se suman y las fechas de pago confirmadas para las familias beneficiarias.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES tendrá un aumento del 1,9% en septiembre de 2025, en línea con la movilidad previsional que ajusta mensualmente los haberes según la inflación. Con este incremento, el beneficio por hijo se eleva a $115.087, aunque el monto neto a cobrar queda en $92.070 por la retención del 20% hasta la presentación de la Libreta.

Además del aumento, quienes perciben la AUH pueden acceder a otros pagos complementarios que elevan la suma final. Entre ellos se encuentra la Tarjeta Alimentar, congelada desde mayo de 2024, y la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, que en septiembre asciende a $67.062.

El beneficio también se actualiza para los titulares de la AUH por discapacidad, cuyo monto pasa a $374.744. Este grupo, al igual que las familias con varios hijos, accede además a los refuerzos alimentarios y a prestaciones adicionales.

¿Cuánto se cobra de AUH en septiembre 2025?

AUH
En septiembre, la AUH de ANSES queda fijada en $115.087 por hijo, aunque con la retención del 20% el pago efectivo es de $92.070.

  • Para AUH por discapacidad, el haber asciende a $374.744.

  • En ambos casos, se mantiene la posibilidad de sumar la Tarjeta Alimentar y otros refuerzos económicos.

¿Qué extras se suman a la AUH en septiembre?

Los titulares de la AUH pueden recibir de manera complementaria la Tarjeta Alimentar, cuyos montos vigentes son:

  • Familias con 1 hijo: $52.250.

  • Familias con 2 hijos: $81.936.

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062.

Además, en septiembre 2025, la Asignación de Pago Único por Nacimiento se ubica en $67.062, con un único pago destinado a quienes tuvieron un hijo recientemente.

¿Cuándo se cobra la AUH de septiembre 2025?

La ANSES paga la AUH de septiembre según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

¿Cómo tramitar la Asignación de Pago Único por Nacimiento?

El trámite se realiza ante ANSES de manera virtual en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien de forma presencial con turno previo. La documentación obligatoria incluye:

  • DNI de madre/padre y del bebé.

  • Partida de nacimiento o sentencia de adopción.

El pago se acredita en la cuenta bancaria declarada dentro de los 30 a 60 días hábiles posteriores a la aprobación.

