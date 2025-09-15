ANSES: cuánto se cobra la AUH en septiembre 2025 con el aumento

En septiembre, la AUH de ANSES queda fijada en $115.087 por hijo, aunque con la retención del 20% el pago efectivo es de $92.070.

Para AUH por discapacidad , el haber asciende a $374.744 .

En ambos casos, se mantiene la posibilidad de sumar la Tarjeta Alimentar y otros refuerzos económicos.

¿Qué extras se suman a la AUH en septiembre?

Los titulares de la AUH pueden recibir de manera complementaria la Tarjeta Alimentar, cuyos montos vigentes son:

Familias con 1 hijo : $52.250 .

Familias con 2 hijos : $81.936 .

Familias con 3 o más hijos: $108.062.

Además, en septiembre 2025, la Asignación de Pago Único por Nacimiento se ubica en $67.062, con un único pago destinado a quienes tuvieron un hijo recientemente.

¿Cuándo se cobra la AUH de septiembre 2025?

La ANSES paga la AUH de septiembre según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 : lunes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1 : martes 9 de septiembre.

DNI terminados en 2 : miércoles 10 de septiembre.

DNI terminados en 3 : jueves 11 de septiembre.

DNI terminados en 4 : viernes 12 de septiembre.

DNI terminados en 5 : lunes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6 : martes 16 de septiembre.

DNI terminados en 7 : miércoles 17 de septiembre.

DNI terminados en 8 : jueves 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

¿Cómo tramitar la Asignación de Pago Único por Nacimiento?

El trámite se realiza ante ANSES de manera virtual en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien de forma presencial con turno previo. La documentación obligatoria incluye:

DNI de madre/padre y del bebé .

Partida de nacimiento o sentencia de adopción.

El pago se acredita en la cuenta bancaria declarada dentro de los 30 a 60 días hábiles posteriores a la aprobación.