ANSES: cuánto se cobra por las PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS en NOVIEMBRE 2024

Existen cuatro tipos de pensiones: Pensión No Contributiva por Invalidez, Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos, Pensión No Contributiva por Vejez y Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675)

Además, ANSES confirmó que este mes abonará el bono extra de $70.000 para los jubilados y pensionados. Este monto corresponde a quienes cobren solo una prestación que sea menor o equivalente al haber mínimo.

Mientras que los jubilados y pensionados que superen el monto de la mínima en noviembre reciben un monto proporcional hasta llegar al tope de $322.798,48.

Monto de las Pensiones no Contributivas