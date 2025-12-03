Medio aguinaldo ANSES: cómo se paga y quiénes lo reciben

ANSES_ayuda ANSES define montos y fechas de cobro para JUBILADOS en DICIEMBRE

El medio aguinaldo corresponde a la mitad del mejor ingreso del segundo semestre del año y se acredita junto al haber mensual.

En algunos bancos puede visualizarse como dos movimientos diferentes, pero forma parte de la misma liquidación de cobro.

Montos finales que recibirán jubilados y pensionados en diciembre

De acuerdo con la liquidación confirmada por ANSES, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un total de $581.319,38, compuesto por el haber base actualizado a $340.879,59, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo que suma $170.439,79.

En el caso de la jubilación máxima, el pago final alcanzará $3.440.695,38, ya que se aplica el incremento por movilidad y el aguinaldo, pero sin bono, dado que este refuerzo se destina únicamente a ingresos mínimos.

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $479.055,50 en total, al combinar el haber de $272.703,67, el bono extraordinario y el medio aguinaldo proporcional.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez, que representan el 70% de la mínima, tendrán una liquidación final de $427.923,56, mientras que las PNC Madre de Siete Hijos, equivalentes al haber mínimo, alcanzarán también $581.319,38 con los tres componentes incluidos.

Bono de $70.000: quiénes acceden al refuerzo

Además del aumento y el aguinaldo, ANSES pagará un bono extraordinario de $70.000 destinado a los ingresos más bajos del sistema previsional.

Lo reciben exclusivamente:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Titulares de PUAM

Titulares de PNC por Invalidez o Vejez

Beneficiarias PNC Madre de Siete Hijos

Los haberes superiores al mínimo no acceden al bono, aunque sí al aumento y al aguinaldo.

Fechas de cobro ANSES: jubilados y pensionados diciembre 2025

Las fechas de pago dependen del monto del haber y la terminación del DNI.

Cobran la mínima

0 → martes 9

1 → miércoles 10

2 y 3 → jueves 11

4 y 5 → viernes 12

6 y 7 → lunes 15

8 y 9 → martes 16

Cobran más de la mínima

0 y 1 → miércoles 17

2 y 3 → jueves 18

4 y 5 → viernes 19

6 y 7 → lunes 22

8 y 9 → martes 23

¿Por qué diciembre será un mes récord para jubilados?

Porque se suman tres componentes de cobro en una misma liquidación:

Aumento por movilidad

Medio aguinaldo

Bono extraordinario para haberes mínimos

Esto genera un ingreso acumulado mayor al habitual y anticipa un cierre de año con más capacidad de gasto para quienes dependen del sistema previsional.