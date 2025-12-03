En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Fechas
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES define montos y fechas de cobro para JUBILADOS en DICIEMBRE

ANSES confirmó un diciembre clave para jubilados y pensionados, con novedades en el cobro y un pago adicional. Las fechas, los montos y quiénes acceden a los beneficios ya están definidos e impactan en millones de titulares del sistema previsional argentino.

ANSES define montos y fechas de cobro para JUBILADOS en DICIEMBRE

ANSES define montos y fechas de cobro para JUBILADOS en DICIEMBRE

ANSES jubilados diciembre 2025 se convierte en una de las fechas más importantes del año por la actualización de haberes y la suma de ingresos adicionales. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó incrementos y un refuerzo que mejorará el cobro final del mes, en un contexto marcado por gastos de fin de año.

Leé también Milei, ANSES y las personas que no cobrarán el aguinaldo 2025
milei, anses y las personas que no cobraran el aguinaldo 2025

Los pagos llegan acompañados del cálculo del medio aguinaldo y un adicional dirigido a titulares con haberes mínimos, lo que permitirá que una gran parte de los jubilados y pensionados acceda a una liquidación extraordinaria en diciembre.

¿Cuánto aumentan las jubilaciones con ANSES en diciembre?

El haber previsional tendrá un incremento del 2,3% por movilidad, actualización que impacta sobre jubilaciones contributivas, pensiones, PUAM y PNC.

Este nuevo monto es la base sobre la que se calcula el Sueldo Anual Complementario (SAC), que también se cobrará en diciembre dentro del mismo depósito bancario.

Medio aguinaldo ANSES: cómo se paga y quiénes lo reciben

ANSES_ayuda
ANSES define montos y fechas de cobro para JUBILADOS en DICIEMBRE

ANSES define montos y fechas de cobro para JUBILADOS en DICIEMBRE

El medio aguinaldo corresponde a la mitad del mejor ingreso del segundo semestre del año y se acredita junto al haber mensual.

En algunos bancos puede visualizarse como dos movimientos diferentes, pero forma parte de la misma liquidación de cobro.

Montos finales que recibirán jubilados y pensionados en diciembre

De acuerdo con la liquidación confirmada por ANSES, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un total de $581.319,38, compuesto por el haber base actualizado a $340.879,59, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo que suma $170.439,79.

En el caso de la jubilación máxima, el pago final alcanzará $3.440.695,38, ya que se aplica el incremento por movilidad y el aguinaldo, pero sin bono, dado que este refuerzo se destina únicamente a ingresos mínimos.

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $479.055,50 en total, al combinar el haber de $272.703,67, el bono extraordinario y el medio aguinaldo proporcional.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez, que representan el 70% de la mínima, tendrán una liquidación final de $427.923,56, mientras que las PNC Madre de Siete Hijos, equivalentes al haber mínimo, alcanzarán también $581.319,38 con los tres componentes incluidos.

Bono de $70.000: quiénes acceden al refuerzo

Además del aumento y el aguinaldo, ANSES pagará un bono extraordinario de $70.000 destinado a los ingresos más bajos del sistema previsional.

Lo reciben exclusivamente:

  • Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • Titulares de PUAM

  • Titulares de PNC por Invalidez o Vejez

  • Beneficiarias PNC Madre de Siete Hijos

Los haberes superiores al mínimo no acceden al bono, aunque sí al aumento y al aguinaldo.

Fechas de cobro ANSES: jubilados y pensionados diciembre 2025

cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1)

Las fechas de pago dependen del monto del haber y la terminación del DNI.

Cobran la mínima

  • 0 → martes 9

  • 1 → miércoles 10

  • 2 y 3 → jueves 11

  • 4 y 5 → viernes 12

  • 6 y 7 → lunes 15

  • 8 y 9 → martes 16

Cobran más de la mínima

  • 0 y 1 → miércoles 17

  • 2 y 3 → jueves 18

  • 4 y 5 → viernes 19

  • 6 y 7 → lunes 22

  • 8 y 9 → martes 23

¿Por qué diciembre será un mes récord para jubilados?

Porque se suman tres componentes de cobro en una misma liquidación:

  • Aumento por movilidad

  • Medio aguinaldo

  • Bono extraordinario para haberes mínimos

Esto genera un ingreso acumulado mayor al habitual y anticipa un cierre de año con más capacidad de gasto para quienes dependen del sistema previsional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Fechas Cobro Jubilados
Notas relacionadas
Nuevo salario mínimo: el aumento mes a mes que ya impacta en la AUH de ANSES
ANSES confirmó un refuerzo de $100.000 en diciembre: quiénes podrán cobrarlo
ANSES diciembre 2025: cuánto cobra una familia con cuatro hijos entre AUH, aumento y Tarjeta Alimentar

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar