ANSES define montos y fechas de cobro para JUBILADOS en DICIEMBRE
ANSES jubilados diciembre 2025 se convierte en una de las fechas más importantes del año por la actualización de haberes y la suma de ingresos adicionales. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó incrementos y un refuerzo que mejorará el cobro final del mes, en un contexto marcado por gastos de fin de año.
Los pagos llegan acompañados del cálculo del medio aguinaldo y un adicional dirigido a titulares con haberes mínimos, lo que permitirá que una gran parte de los jubilados y pensionados acceda a una liquidación extraordinaria en diciembre.
¿Cuánto aumentan las jubilaciones con ANSES en diciembre?
El haber previsional tendrá un incremento del 2,3% por movilidad, actualización que impacta sobre jubilaciones contributivas, pensiones, PUAM y PNC.
Este nuevo monto es la base sobre la que se calcula el Sueldo Anual Complementario (SAC), que también se cobrará en diciembre dentro del mismo depósito bancario.
Medio aguinaldo ANSES: cómo se paga y quiénes lo reciben
El medio aguinaldo corresponde a la mitad del mejor ingreso del segundo semestre del año y se acredita junto al haber mensual.
En algunos bancos puede visualizarse como dos movimientos diferentes, pero forma parte de la misma liquidación de cobro.
Montos finales que recibirán jubilados y pensionados en diciembre
De acuerdo con la liquidación confirmada por ANSES, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un total de $581.319,38, compuesto por el haber base actualizado a $340.879,59, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo que suma $170.439,79.
En el caso de la jubilación máxima, el pago final alcanzará $3.440.695,38, ya que se aplica el incremento por movilidad y el aguinaldo, pero sin bono, dado que este refuerzo se destina únicamente a ingresos mínimos.
La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $479.055,50 en total, al combinar el haber de $272.703,67, el bono extraordinario y el medio aguinaldo proporcional.
Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez, que representan el 70% de la mínima, tendrán una liquidación final de $427.923,56, mientras que las PNC Madre de Siete Hijos, equivalentes al haber mínimo, alcanzarán también $581.319,38 con los tres componentes incluidos.
Bono de $70.000: quiénes acceden al refuerzo
Además del aumento y el aguinaldo, ANSES pagará un bono extraordinario de $70.000 destinado a los ingresos más bajos del sistema previsional.
Lo reciben exclusivamente:
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
Titulares de PUAM
Titulares de PNC por Invalidez o Vejez
Beneficiarias PNC Madre de Siete Hijos
Los haberes superiores al mínimo no acceden al bono, aunque sí al aumento y al aguinaldo.
Fechas de cobro ANSES: jubilados y pensionados diciembre 2025
Las fechas de pago dependen del monto del haber y la terminación del DNI.
Cobran la mínima
0 → martes 9
1 → miércoles 10
2 y 3 → jueves 11
4 y 5 → viernes 12
6 y 7 → lunes 15
8 y 9 → martes 16
Cobran más de la mínima
0 y 1 → miércoles 17
2 y 3 → jueves 18
4 y 5 → viernes 19
6 y 7 → lunes 22
8 y 9 → martes 23
¿Por qué diciembre será un mes récord para jubilados?
Porque se suman tres componentes de cobro en una misma liquidación:
Aumento por movilidad
Medio aguinaldo
Bono extraordinario para haberes mínimos
Esto genera un ingreso acumulado mayor al habitual y anticipa un cierre de año con más capacidad de gasto para quienes dependen del sistema previsional.