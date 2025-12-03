ANSES confirmó un refuerzo de $100.000 en diciembre: quiénes podrán cobrarlo

Esto significa que no se trata de un beneficio generalizado, sino de un apoyo focalizado para cubrir gastos derivados del evento familiar que habilita el cobro.

Además, existe la posibilidad de que ambos cónyuges reciban el pago si los dos se encuentran dentro del SUAF.

En ese caso, el ingreso extraordinario se duplica, alcanzando $200.000 por grupo familiar.

Requisitos para recibir el extra de $100.000

Podrán acceder:

Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)

Titulares de Prestación por Desempleo dentro del SUAF

Trabajadores temporarios o eventuales declarados

Personas protegidas por ART incluidas en asignaciones familiares

Documentación obligatoria: la partida de matrimonio emitida por el Registro Civil.

Quedan excluidos los beneficiarios de AUH y titulares monotributistas de categorías bajas, ya que no integran el SUAF tradicional.

Montos actualizados y cómo se compone el pago

Con el incremento del 2,08% aplicado en noviembre, los valores de las APU quedaron así:

Matrimonio: $104.279 por titular + $100.000 de refuerzo

Nacimiento: $69.519

Adopción: $417.116

El pago del refuerzo se liquidará en diciembre, en una única cuota, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Calendario de pago confirmado

Las APU se abonan en períodos extensos para garantizar su acreditación:

Primera quincena:

Del 12 de noviembre al 10 de diciembre

Segunda quincena:

Del 26 de noviembre al 10 de diciembre

Los titulares pueden consultar el depósito desde Mi ANSES o en la app oficial.

¿Se puede combinar con otros beneficios?

Sí, se puede combinar con otros beneficios.

La Asignación por Matrimonio: