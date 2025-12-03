En vivo Radio La Red
ANSES confirmó un refuerzo de $100.000 en diciembre: quiénes podrán cobrarlo

ANSES confirmó un extra de $100.000 que se pagará en diciembre a un grupo específico de titulares, con el objetivo de reforzar ingresos antes de fin de año. La medida forma parte del esquema de prestaciones del organismo.

ANSES avanza con un refuerzo económico de $100.000 que se acreditará en diciembre a un sector determinado de beneficiarios del sistema previsional y de seguridad social. La medida llega en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y gastos familiares crecientes.

El organismo ya oficializó los montos actualizados y las fechas estimadas de pago, y aclaró que se trata de una asistencia que podrá incluso duplicarse en algunos casos, dependiendo de la situación familiar del titular.

Esta ayuda está vinculada a un beneficio que se otorga por un hecho puntual y que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) dentro del SUAF.

Quiénes podrán cobrar el extra de $100.000 de ANSES

El refuerzo de $100.000 será abonado exclusivamente a quienes perciban la Asignación por Matrimonio, una prestación específica que se paga por única vez a titulares registrados en el sistema formal.

Esto significa que no se trata de un beneficio generalizado, sino de un apoyo focalizado para cubrir gastos derivados del evento familiar que habilita el cobro.

Además, existe la posibilidad de que ambos cónyuges reciban el pago si los dos se encuentran dentro del SUAF.

En ese caso, el ingreso extraordinario se duplica, alcanzando $200.000 por grupo familiar.

Requisitos para recibir el extra de $100.000

Podrán acceder:

  • Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)

  • Titulares de Prestación por Desempleo dentro del SUAF

  • Trabajadores temporarios o eventuales declarados

  • Personas protegidas por ART incluidas en asignaciones familiares

Documentación obligatoria: la partida de matrimonio emitida por el Registro Civil.

Quedan excluidos los beneficiarios de AUH y titulares monotributistas de categorías bajas, ya que no integran el SUAF tradicional.

Montos actualizados y cómo se compone el pago

Con el incremento del 2,08% aplicado en noviembre, los valores de las APU quedaron así:

  • Matrimonio: $104.279 por titular + $100.000 de refuerzo

  • Nacimiento: $69.519

  • Adopción: $417.116

El pago del refuerzo se liquidará en diciembre, en una única cuota, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Calendario de pago confirmado

Las APU se abonan en períodos extensos para garantizar su acreditación:

Primera quincena:

Del 12 de noviembre al 10 de diciembre

Segunda quincena:

Del 26 de noviembre al 10 de diciembre

Los titulares pueden consultar el depósito desde Mi ANSES o en la app oficial.

¿Se puede combinar con otros beneficios?

Sí, se puede combinar con otros beneficios.

La Asignación por Matrimonio:

  • No invalida el acceso a otras prestaciones del SUAF

  • No interfiere con futuros bonos o políticas complementarias

  • Puede cobrarse junto con otros ingresos del hogar

