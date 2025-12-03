Atención pensionados: quiénes perderán el beneficio

Un trámite poco difundido, pero esencial para mantener activa la pensión

El Certificado de Supervivencia es, como su nombre lo indica, un documento que acredita que la persona pensionada continúa con vida. Su propósito es evitar pagos indebidos y garantizar que los recursos públicos se asignen correctamente a quienes realmente tienen derecho a recibirlos. Aunque resulta lógico para sistemas de seguridad social de todo el mundo, su obligatoriedad en México todavía genera confusión entre algunos beneficiarios.

Este requisito aplica principalmente —aunque no exclusivamente— a pensionados que viven fuera del país, puesto que el IMSS no puede verificar su situación mediante bases de datos nacionales ni mediante visitas presenciales. También puede ser solicitado cuando la institución detecta periodos prolongados sin actividad, inconsistencias en el registro o situaciones administrativas particulares.

Mientras que quienes viven en México suelen quedar exentos porque el sistema puede confirmar su supervivencia a través del Registro Civil o del uso de ciertos servicios vinculados al IMSS, algunos casos sí requieren la presentación del certificado, especialmente si hay dudas en la actualización de datos personales.

Cómo se tramita el Certificado de Supervivencia: paso a paso

Tramitar el Certificado de Supervivencia es un proceso relativamente sencillo, pero debe realizarse en tiempo y forma para evitar la suspensión del pago mensual. El procedimiento cambia según el lugar de residencia del pensionado.

1. Para pensionados que viven en el extranjero

Quienes ya no residen en México deben acudir al consulado mexicano más cercano. Allí, las autoridades consulares están facultadas para emitir este certificado sin costo.

Los pasos son:

Acudir al consulado con una identificación oficial (pasaporte, matrícula consular o credencial equivalente).

Solicitar el trámite de Certificado de Supervivencia.

Firmar o validar el documento emitido por el personal consular.

Enviar el certificado al IMSS, ya sea: Por vía electrónica , siguiendo las instrucciones enviadas por correo o a través del portal del Instituto. O por correo físico , dependiendo de la regulación del caso específico.



Es importante verificar si el IMSS solicita el envío inmediato, ya que en algunos periodos solo es necesario que el consulado reporte la supervivencia directamente.

2. Para pensionados que viven en México

La mayoría no necesita realizar este trámite, pero si el IMSS lo solicita, el proceso es igual de sencillo:

Presentarse en una oficina o ventanilla del IMSS.

Llevar una identificación oficial vigente (INE, pasaporte) y el Número de Seguridad Social (NSS) .

Solicitar la validación de supervivencia.

Esperar la confirmación oficial.

En algunos estados y delegaciones, también es posible realizar el trámite por teléfono o de manera digital, especialmente para personas con movilidad reducida o con problemas de salud.

Estas alternativas han sido clave para evitar desplazamientos innecesarios entre adultos mayores y para ofrecer un proceso más accesible.

¿Cuándo debe presentarse? La periodicidad del trámite

La periodicidad del Certificado de Supervivencia varía según cada caso. En la mayoría de las situaciones, el IMSS lo solicita una vez al año. Sin embargo, existen circunstancias en las que podría requerirse con mayor frecuencia, por ejemplo:

Cuando el pensionado cambia de domicilio al extranjero.

Cuando hay inconsistencias en su información personal o en el registro del Instituto.

Si la persona no ha utilizado servicios médicos en largos periodos.

Cuando la institución necesita verificar de manera puntual la identidad y supervivencia del beneficiario.

Por ello, se recomienda que el pensionado o sus familiares supervisen regularmente su estatus en el portal del IMSS y revisen los correos electrónicos asociados a la cuenta de seguridad social.

¿Qué pasa si no se presenta el Certificado de Supervivencia?

La consecuencia inmediata es clara: la suspensión temporal del pago de la pensión. Este congelamiento no implica que el pensionado pierda su derecho, pero sí detiene el depósito mensual hasta que se regularice la situación.

No obstante, la suspensión puede volverse problemática por varios motivos:

Reactivar la pensión puede demorar semanas o incluso meses , dependiendo de la carga administrativa y del tipo de pensión.

Para miles de adultos mayores, quedarse sin ese ingreso, aunque sea temporalmente, puede significar la imposibilidad de cubrir gastos urgentes como medicamentos o alimentos.

En algunos casos, es necesario acudir nuevamente al consulado o a una oficina del IMSS para reactivar el pago.

Por estas razones, el IMSS insiste en que el trámite debe realizarse con anticipación, evitando dejarlo para los últimos días o pasarlo por alto.

Además, es fundamental conservar el comprobante oficial emitido por el IMSS o el consulado, ya que dicho documento puede agilizar la reactivación en caso de algún inconveniente.

Un llamado a familias y cuidadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social también ha subrayado la importancia del acompañamiento familiar en estos procesos. Muchas personas mayores tienen dificultades para entender trámites digitales, realizar envíos electrónicos o movilizarse a las oficinas consulares o del IMSS.

Por ello, familiares, cuidadores y personas de apoyo deben estar atentos a estos requisitos, revisando periódicamente:

Las notificaciones del IMSS.

El calendario de trámites en el país donde reside el pensionado.

La vigencia del último Certificado de Supervivencia emitido.

Acompañar este proceso puede evitar contratiempos importantes y, sobre todo, asegurar que el adulto mayor siga recibiendo puntualmente su pensión.

Por qué este certificado es fundamental en sistemas de pensiones internacionales

Aunque pueda parecer un trámite engorroso, el Certificado de Supervivencia es una herramienta estándar en la mayoría de los sistemas de pensiones internacionales. Países como España, Estados Unidos, Argentina, Canadá y Alemania también exigen procesos similares para jubilados que viven en el extranjero.

El objetivo es claro: evitar pagos indebidos y garantizar que los recursos públicos se utilicen correctamente. En México, donde el sistema de seguridad social enfrenta presiones demográficas y económicas, la verificación periódica de los beneficiarios es una medida clave para mantener la viabilidad financiera del IMSS.