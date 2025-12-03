Milei, ANSES y las personas que no cobrarán el aguinaldo 2025

ANSES: quiénes cobrarán el aguinaldo de diciembre 2025

De acuerdo con la información oficial, solo tres grupos del sistema previsional argentino están habilitados para recibir el aguinaldo. Se trata de prestaciones que forman parte del régimen previsional tradicional, por lo que el SAC se liquida de manera automática y en base a las últimas actualizaciones del año.

1. Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Todos los jubilados del SIPA perciben el aguinaldo como parte de su haber. En diciembre, recibirán el 50% del haber mensual más alto del semestre, ajustado por el incremento vigente. Este grupo constituye el bloque más amplio de beneficiarios.

2. Pensiones No Contributivas (PNC)

Dentro de este conjunto, el aguinaldo se paga a quienes reciben:

Pensión por invalidez

Pensión por vejez

Pensión para madres de siete hijos o más

Estas prestaciones, aunque no contributivas, sí están contempladas dentro del régimen que habilita el cobro del SAC.

3. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima, también incorpora el medio aguinaldo dentro de su liquidación de fin de año. Desde su creación, esta prestación funciona como una alternativa para quienes no reúnen los aportes requeridos para jubilarse.

Un dato clave:

ANSES aclaró que ningún otro programa del organismo está alcanzado por el pago del aguinaldo.

Esto implica que numerosos beneficiarios de asignaciones y programas sociales no percibirán el SAC, lo cual ha generado consultas y cierta confusión en redes sociales.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de diciembre 2025

Una de las preguntas más frecuentes entre los titulares de programas gestionados por ANSES es si, además de jubilados y pensionados, otros grupos podrán cobrar el SAC. La respuesta, según las autoridades, es categórica: están excluidas todas las prestaciones que no formen parte del sistema previsional.

Los beneficiarios que NO recibirán el aguinaldo de diciembre 2025 son:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo

Seguro de Desempleo

Becas Progresar

Programas complementarios administrados por ANSES

La exclusión de estas prestaciones se debe a que no se consideran salarios ni haberes previsionales, por lo que no se encuentran alcanzadas por el régimen de aguinaldo vigente.

Aguinaldo ANSES: por qué algunos programas no lo cobran

Aunque año tras año surgen dudas sobre la posibilidad de que asignaciones o programas sociales reciban un adicional de fin de año, la normativa es clara:

el aguinaldo está destinado únicamente a jubilaciones, pensiones contributivas o no contributivas y la PUAM.

La AUH, el SUAF y la Asignación por Embarazo se rigen bajo un sistema diferente: no forman parte del régimen laboral ni previsional, sino del marco de protección social. Lo mismo ocurre con los planes educativos como Progresar o con el Seguro de Desempleo.

Sin embargo, vale recordar que en algunos años el Gobierno habilitó bonos extraordinarios de diciembre, especialmente para AUH o SUAF. Pero esos pagos dependen de decisiones coyunturales y no forman parte del aguinaldo, que es un derecho adquirido únicamente para el sector previsional.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre 2025

El monto del aguinaldo no es uniforme para todos los beneficiarios: se calcula de manera individual, en función del haber de cada persona. La fórmula para determinar cuánto corresponde es la misma que se aplica a trabajadores activos en el sector público y privado.

Fórmula oficial del SAC

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del semestre.

Para el pago de diciembre, ANSES toma como referencia:

El haber actualizado de diciembre

Incluye el aumento del 2,34%

Se considera el monto más alto percibido entre julio y diciembre

Esto significa que, para la mayoría de los jubilados y pensionados, el haber de diciembre será el de mayor valor, por lo que el cálculo se realiza sobre esa cifra.

Ejemplo orientativo

Si un jubilado cobra un haber actualizado de $300.000 en diciembre, su aguinaldo será:

$150.000 (es decir, el 50% de su haber mensual).

Cada beneficiario puede estimar su monto aplicando esta fórmula básica. No obstante, el valor exacto será el que figure directamente en el comprobante de pago de ANSES.

Cuándo se paga el aguinaldo ANSES en diciembre 2025

El aguinaldo aparecerá depositado en la misma fecha del calendario de pagos tradicional, sin necesidad de realizar trámites ni acreditar documentación. Se mostrará como un concepto adicional dentro del recibo de haberes.

Puntos clave del pago del SAC

Se deposita junto con el haber mensual

Llega con el aumento por movilidad

No requiere validación ni trámite previo

Su liquidación es automática

Cada beneficiario verá su monto reflejado según el cronograma habitual por terminación de DNI

ANSES confirmará en los próximos días el calendario completo de diciembre, que tradicionalmente se adelanta para garantizar que los jubilados puedan afrontar los gastos de fin de año.

El impacto del aguinaldo en el bolsillo de los jubilados

El aguinaldo se ha consolidado como un refuerzo importante para jubilados y pensionados, especialmente en un contexto en el que los incrementos por movilidad suelen quedar por detrás del índice de precios. En ese sentido, el SAC permite recuperar parcialmente el poder adquisitivo y afrontar gastos extraordinarios típicos de diciembre: medicamentos, alimentos, obsequios y servicios.

Si bien el aumento del 2,34% puede parecer moderado frente a los niveles de inflación del año, se suma a los ajustes previos y reforzará el monto total sobre el cual se calcula el aguinaldo. Esto hará que, aunque el incremento sea leve, el SAC igualmente resulte más alto que en junio, cuando se abonó la primera mitad del año.