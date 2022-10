ANSES Fe de Vida jubilados y pensionados: Cuáles son los 9 Bancos que no piden la Supervivencia

Banco Provincia de Buenos Aires: “el Banco de la Provincia de Buenos Aires ha implementado exitosamente la actualización automática de tu fe de vida, mediante los organismos que garantizan el registro e identificación de las personas”. Por lo que ya no tienen que presentarse en la sucursal ni realizar una compra con Tarjeta de Débito.

Banco de Córdoba: “queda sin efecto la exigencia de la acreditación de supervivencia a todos los jubilados ANSES, mayores de 70 años, que cobran sus haberes en el Banco de Córdoba a partir de la digitalización del Registro Civil de la Municipalidad”.

"no es necesario ningún trámite para dar tu Fe de Vida". Sin embargo, aclaran que quien viva en otra provincia podrá realizar el trámite alternativamente a través de los siguientes medios: compras en comercios con tarjeta de débito Mastercard o Maestro del Banco de La Pampa; compras en comercios con tu tarjeta de Crédito Visa o Mastercard de Paquete Pampa; extracciones en cualquier cajero automático; tótems de ANSES con tu huella digital; completando mensualmente el formulario en la web del Banco; en cualquiera de las sucursales.

Banco de San Juan: “ya no necesitas acreditar tu Fe de Vida. El Banco lo hace por vos. Para esto creamos una metodología de control con información que nos proveen los distintos organismos que garantizan el registro e identidad de las personas y nuestros propios sistemas de monitoreo”.

ANSES Fe de Vida jubilados y pensionados: Cómo cambio de Banco

Si bien la ANSES solicita desde marzo de 2022 a los Bancos que simplifiquen el de Fe de Vida para que los jubilados y pensionados no tengan que ir hasta la sucursal a comprobar su Supervivencia para seguir cobrando, todavía son muchos los que requieren esta condición. Por eso mismo, desde el organismo previsional hacen saber a los jubilados y pensionados que pueden cambiarse de entidad bancaria cuando lo deseen.

"En los bancos públicos y en los bancos de las provincias no se pide la fe de vida. Estamos tratando que los bancos privados tampoco la pidan. Siempre le digo a los jubilados que como hay tantos bancos donde no se pide la fe de vida, que es un trámite que no pide ANSES sino que piden los bancos, traten de elegir justamente el banco donde no se la pida", dijo la Directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta.

La elección del nuevo Banco para cobrar los haberes es libre. Según informa la ANSES, los jubilados y pensionados podrán elegir cualquiera de los bancos habilitados y, en el caso de quienes se encuentren en una zona rural, lo harán con una sucursal del Correo Argentino. Los requisitos para realizar el cambio de Banco son:

Que el primer cobro lo haya hecho en la entidad que le fue asignada

Realizar el cambio de lugar de cobro

ANSES Fe de Vida jubilados y pensionados: Cómo es el trámite para cambiar de Banco

La ANSES habilita la posibilidad de realizar el cambio de entidad bancaria para el cobro de haberes de jubilados y pensionados de tres maneras:

En forma virtual desde Mi ANSES

Presencial en cualquiera de las oficinas

Llamando al 130

Para hacerlo de manera virtual se requiere contar con los datos de la cuenta bancaria. Los pasos son:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar que los datos personales estén correctos

Ingresar en Cobros > Cambiar lugar de cobro y completar los datos del nuevo lugar de cobro.

En caso de que el sistema no permita continuar, es posible terminar el trámite llamando al 130.

Para de realizar el trámite de manera presencial, se debe: