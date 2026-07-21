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ANSES julio 2026: quiénes reciben el extra de $72.250, $113.299 y $149.425

El beneficio alcanza a familias que cobran determinadas prestaciones de ANSES y se acredita de manera automática. Cuánto recibe cada hogar según la cantidad de hijos y quiénes pueden acceder al pago.

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ANSES julio 2026: quiénes reciben el extra de $72.250

ANSES julio 2026: quiénes reciben el extra de $72.250, $113.299 y $149.425

Las familias que tienen tres o más hijos y cumplen con los requisitos establecidos pueden acceder durante julio a un pago de hasta $149.425 a través de la Tarjeta Alimentar. El beneficio se acredita de manera automática y busca garantizar el acceso a alimentos para los hogares que reciben determinadas prestaciones sociales.

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La asistencia es otorgada por el Estado nacional y se deposita junto con los haberes correspondientes de ANSES. Para acceder al beneficio no es necesario realizar una inscripción, completar formularios ni solicitar un turno presencial.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar está destinada a determinados grupos de beneficiarios de ANSES. El pago alcanza a:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.
  • Titulares de la AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.
  • Personas embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo.
  • Madres que reciben una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

El beneficio se otorga de forma automática a quienes cumplen con las condiciones establecidas. Por este motivo, no es necesario realizar un trámite adicional para comenzar a cobrarlo.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio

El monto mensual depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria donde el beneficiario cobra habitualmente su prestación.

Cuánto cobra una familia con AUH y Tarjeta Alimentar

Además del monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, los titulares de la AUH reciben el importe de la asignación, que en julio tuvo una actualización del 2,15% en el marco de la movilidad mensual.

El monto bruto de la AUH se ubica en $148.049 por hijo. Sin embargo, ANSES abona mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante, que puede cobrarse posteriormente una vez presentada la Libreta AUH y acreditados los controles de salud, vacunación y educación correspondientes.

De esta manera, una familia que cumple con los requisitos puede sumar el monto de la AUH, la Tarjeta Alimentar y, de corresponder, otros beneficios complementarios.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar

El pago de la Tarjeta Alimentar se realiza de manera automática. Los beneficiarios no deben inscribirse ni presentar documentación adicional para recibir el dinero.

ANSES determina quiénes cumplen con los requisitos a partir de la información disponible en sus registros y realiza la acreditación en la misma cuenta en la que se percibe la prestación principal.

Por eso, es importante mantener actualizados los datos personales y familiares registrados ante el organismo previsional.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar

El pago se acredita de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES para cada prestación. Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI del titular.

Los beneficiarios pueden consultar el día exacto en que tendrán disponible el dinero a través del calendario oficial de pagos de ANSES o mediante los canales digitales del organismo.

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