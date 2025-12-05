ANSES lanza DESCUENTOS para JUBILADOS: cómo ahorrar hasta $85.000 en diciembre.
ANSES y Capital Humano amplían beneficios con descuentos para jubilados en supermercados y farmacias, sumando bancos y reintegros por más de $85.000. Descubrí cómo aprovecharlos y dónde comprarlos.
ANSES lanza DESCUENTOS para JUBILADOS: cómo ahorrar hasta $85.000 en diciembre.
En diciembre 2025, ANSES renueva su programa de descuentos para jubilados y pensionados, sumando beneficios que pueden alcanzar hasta $85.000 de ahorro mensual en compras cotidianas en supermercados y farmacias. Las novedades incluyen la incorporación del Banco Supervielle con ventajas exclusivas y la mejora en reintegros para quienes cobran por Banco Nación y Banco Galicia.
Este programa, parte del plan conjunto de Beneficios Capital Humano de ANSES, busca aliviar la economía de millones de adultos mayores en todo el país, facilitando descuentos directos, días específicos con promociones especiales y opciones de cuotas sin interés. La clave está en conocer las modalidades, comercios adheridos y los límites de reintegros para potenciar el ahorro sin cambiar hábitos de consumo.
¿Cuáles son los principales beneficios que sumó ANSES en diciembre 2025?
Las novedades más relevantes ya vigentes a partir de diciembre incluyen la incorporación del Banco Supervielle al programa de descuentos para jubilados y pensionados, que se destaca por ofrecer:
20% de descuento los martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000).
20% de descuento pagando con QR (tope $15.000).
Hasta $40.000 de ahorro mensual combinando ambos pagos.
25% de descuento sin tope en supermercados Coto los martes.
Descuentos de 50% en farmacias también los martes, con topes por tipo de pago que pueden sumar hasta $12.000.
Opciones de tres y doce cuotas sin interés para compras en farmacias y supermercado online.
Además, mantienen su protagonismo los beneficios en el Banco Nación y Banco Galicia, que ofrecen reintegros extra y cuentas remuneradas con tasas atractivas que generan intereses diarios.
¿Qué supermercados y farmacias están incluidos en el programa de ANSES con descuentos exclusivos?
El programa de Capital Humano – ANSES cuenta con una amplia red de supermercados y farmacias donde los jubilados pueden acceder a descuentos y reintegros:
Supermercados con beneficios sin tope: Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima y Josimar.
Supermercados con descuentos con topes por compra o por mes: Carrefour (tope $35.000), Día (tope $2.000 por transacción acumulable) y Chango Más (tope $15.000).
Farmacias adheridas: La mayoría de las principales cadenas ofrecen descuentos especiales los martes, especialmente para quienes cobran por Banco Supervielle.
Para aprovechar al máximo, es fundamental realizar las compras los días asignados (principalmente martes y miércoles) y usar las promociones desde tarjetas de débito, crédito o pagos vía QR según el banco al que se está adherido.
¿Cómo aprovechar al máximo todos los beneficios que ofrece ANSES y sus bancos aliados?
La optimización del ahorro para jubilados y pensionados depende directamente del banco que administra sus haberes y del día elegido para comprar. Algunas pautas clave son:
Si cobrás por Banco Supervielle:
Realizá compras grandes los martes para aprovechar el 20% de descuento en débito y QR.
Combiná pagos para maximizar el reintegro hasta $40.000.
Aprovechá el 25% sin tope en supermercado Coto.
Comprá medicamentos con 50% de descuento los martes y usá cuotas sin interés.
Si cobrás por Banco Nación:
Utilizá BNA+ MODO para obtener un 5% de reintegro extra con tope mensual de $20.000.
Distribuí tus compras entre Carrefour, Vea, Jumbo, Coto o La Anónima según convenga.
Mantené saldo en la cuenta remunerada al 32% TNA con intereses diarios.
Si cobrás por Banco Galicia:
Aprovechá hasta un 25% de descuento en supermercados y farmacias.
Usá las tres cuotas sin interés para compras mayores.
Dejá saldo en la cuenta remunerada FIMA con TNA 33,2% sin tope para ganar rendimientos diarios.
Con estos pasos, los jubilados pueden maximizar su presupuesto sin hacer trámites complicados, solo pagando con los medios disponibles en los comercios adheridos.