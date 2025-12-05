ANSES lanza DESCUENTOS para JUBILADOS: cómo ahorrar hasta $85.000 en diciembre.

¿Qué supermercados y farmacias están incluidos en el programa de ANSES con descuentos exclusivos?

El programa de Capital Humano – ANSES cuenta con una amplia red de supermercados y farmacias donde los jubilados pueden acceder a descuentos y reintegros:

Supermercados con beneficios sin tope: Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima y Josimar.

Supermercados con descuentos con topes por compra o por mes: Carrefour (tope $35.000), Día (tope $2.000 por transacción acumulable) y Chango Más (tope $15.000).

Farmacias adheridas: La mayoría de las principales cadenas ofrecen descuentos especiales los martes, especialmente para quienes cobran por Banco Supervielle.

Para aprovechar al máximo, es fundamental realizar las compras los días asignados (principalmente martes y miércoles) y usar las promociones desde tarjetas de débito, crédito o pagos vía QR según el banco al que se está adherido.

¿Cómo aprovechar al máximo todos los beneficios que ofrece ANSES y sus bancos aliados?

La optimización del ahorro para jubilados y pensionados depende directamente del banco que administra sus haberes y del día elegido para comprar. Algunas pautas clave son:

Si cobrás por Banco Supervielle : Realizá compras grandes los martes para aprovechar el 20% de descuento en débito y QR. Combiná pagos para maximizar el reintegro hasta $40.000. Aprovechá el 25% sin tope en supermercado Coto. Comprá medicamentos con 50% de descuento los martes y usá cuotas sin interés.

Si cobrás por Banco Nación : Utilizá BNA+ MODO para obtener un 5% de reintegro extra con tope mensual de $20.000. Distribuí tus compras entre Carrefour, Vea, Jumbo, Coto o La Anónima según convenga. Mantené saldo en la cuenta remunerada al 32% TNA con intereses diarios.

Si cobrás por Banco Galicia : Aprovechá hasta un 25% de descuento en supermercados y farmacias. Usá las tres cuotas sin interés para compras mayores. Dejá saldo en la cuenta remunerada FIMA con TNA 33,2% sin tope para ganar rendimientos diarios.



Con estos pasos, los jubilados pueden maximizar su presupuesto sin hacer trámites complicados, solo pagando con los medios disponibles en los comercios adheridos.