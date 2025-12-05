Javier Milei confirmó una modificación que impactará en el cálculo de la jubilación de ANSES inicial a partir de diciembre de 2025. La medida redefine el valor del primer haber que recibe un trabajador cuando se retira del sistema previsional.
La reforma previsional que impulsa Javier Milei introduce un cambio estructural que afectará la forma en que se calcula el ingreso inicial de quienes se retiren del mercado laboral. La medida, publicada por ANSES, redefine un punto clave del sistema y comenzará a regir antes de fin de 2025.
Jubilación ANSES: el cambio clave que regirá desde diciembre bajo el Gobierno de Milei
El cambio fue oficializado mediante la Disposición 29/2025 y alcanza únicamente a quienes inicien su trámite jubilatorio desde el 1° de diciembre de 2025. Los beneficiarios actuales no verán alterada la fórmula de movilidad vigente ni el esquema de aumentos mensuales por inflación.
El objetivo del Gobierno es que el haber inicial refleje con mayor precisión la evolución real de los salarios en relación con la inflación acumulada. La decisión introduce un índice combinado que será actualizado de manera trimestral para evitar atrasos históricos en el ingreso previsional.
Hasta noviembre de 2025, las remuneraciones históricas se actualizan con índices que no siempre captan la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación. Con el nuevo esquema, se utilizará un indicador elaborado trimestralmente que integra dos variables:
RIPTE: variación de salarios registrados
Índice de Movilidad Previsional establecido por la Ley 27.260
Ambos componentes serán unificados en una fórmula única publicada por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social.
El cambio aplica solo a:
Trabajadores que finalicen aportes hasta el 30 de noviembre de 2025
Personas que se jubilen desde diciembre de 2025
Quienes accedan por cualquier régimen contributivo nacional administrado por ANSES
Los jubilados actuales seguirán recibiendo incrementos mensuales por inflación sin modificaciones adicionales.
De acuerdo con el Ministerio de Capital Humano, la nueva metodología aspira a:
Actualizar salarios pasados a valores presentes
Evitar el rezago entre sueldos activos e ingresos jubilatorios
Garantizar mayor coherencia entre la vida laboral y la etapa pasiva
Esta corrección apunta a resolver una problemática señalada por especialistas: el deterioro del ingreso base por efecto de la inflación acumulada.
ANSES incorporará la fórmula al sistema informático para que se aplique en todos los trámites jubilatorios nuevos. También se anticipa la publicación de simuladores actualizados que permitirán estimar el haber inicial bajo este esquema.
En términos de impacto, se prevé que los beneficiarios más favorecidos sean quienes tuvieron salarios formales estables durante períodos de inflación elevada. Al mejorar el punto de partida, los futuros aumentos por movilidad mensual se aplicarán sobre una base más representativa.
El Gobierno confirmó que:
No habrá modificaciones en la movilidad mensual por inflación
No cambia el calendario de pagos de ANSES
La actualización se concentra solo en el primer cobro del nuevo jubilado
Esto evita confusiones entre los beneficiarios actuales del sistema previsional.