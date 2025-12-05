RIPTE : variación de salarios registrados

Índice de Movilidad Previsional establecido por la Ley 27.260

Ambos componentes serán unificados en una fórmula única publicada por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social.

A quiénes afecta el nuevo método de cálculo

El cambio aplica solo a:

Trabajadores que finalicen aportes hasta el 30 de noviembre de 2025

Personas que se jubilen desde diciembre de 2025

Quienes accedan por cualquier régimen contributivo nacional administrado por ANSES

Los jubilados actuales seguirán recibiendo incrementos mensuales por inflación sin modificaciones adicionales.

Qué busca el Gobierno con esta reforma previsional

De acuerdo con el Ministerio de Capital Humano, la nueva metodología aspira a:

Actualizar salarios pasados a valores presentes

Evitar el rezago entre sueldos activos e ingresos jubilatorios

Garantizar mayor coherencia entre la vida laboral y la etapa pasiva

Esta corrección apunta a resolver una problemática señalada por especialistas: el deterioro del ingreso base por efecto de la inflación acumulada.

Cómo implementará ANSES este cambio y qué se espera a futuro

jubilados-aguinaldo Jubilación ANSES: el cambio clave que regirá desde diciembre bajo el Gobierno de Milei

ANSES incorporará la fórmula al sistema informático para que se aplique en todos los trámites jubilatorios nuevos. También se anticipa la publicación de simuladores actualizados que permitirán estimar el haber inicial bajo este esquema.

En términos de impacto, se prevé que los beneficiarios más favorecidos sean quienes tuvieron salarios formales estables durante períodos de inflación elevada. Al mejorar el punto de partida, los futuros aumentos por movilidad mensual se aplicarán sobre una base más representativa.

Qué pasa con quienes ya están jubilados

El Gobierno confirmó que:

No habrá modificaciones en la movilidad mensual por inflación

No cambia el calendario de pagos de ANSES

La actualización se concentra solo en el primer cobro del nuevo jubilado

Esto evita confusiones entre los beneficiarios actuales del sistema previsional.