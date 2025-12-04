Cobros de ANSES en diciembre: el mes más cargado del año ya tiene fechas oficiales
Jubilaciones, AUH, AUE, pensiones, SUAF y Prestación por Desempleo llegan en diciembre con aumento incluido: ANSES activó el cronograma más intenso del año y ya se pueden consultar todas las fechas según DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma definitivo de pagos para diciembre 2025, un mes clave por el cierre del año, los gastos extraordinarios de las Fiestas y el impacto de la última actualización por movilidad. Con la suba del 2,34% aplicada tras conocerse la inflación de octubre, millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones ya pueden consultar qué día cobran según la terminación de su DNI.
Como ocurre cada fin de año, diciembre concentra una de las mayores cargas operativas del organismo previsional. Se abonan jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, Pensiones No Contributivas, SUAF, Prenatal, Maternidad, Pago Único y la Prestación por Desempleo. Además, muchos titulares aprovechan este período para regularizar datos, destrabar trámites o confirmar acreditaciones antes del cierre administrativo.
Tener el calendario a mano se vuelve clave no solo para organizar gastos, sino también para detectar posibles demoras o errores de depósito, algo habitual en meses de alta demanda. A continuación, el detalle completo de pagos, con fechas oficiales y todas las prestaciones incluidas.
Aumento del 2,34% en diciembre: cómo impacta en los haberes
ANSES confirmó que todas las prestaciones de diciembre llegan con un aumento del 2,34%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre informado por el INDEC. Este ajuste forma parte del nuevo esquema de actualización mensual que rige desde el cambio de fórmula.
El incremento impacta de manera directa en:
Jubilaciones y pensiones, tanto mínimas como superiores
Asignaciones familiares del SUAF
AUH y AUE
Prestación por Desempleo
PNC y Pensiones para madres de siete hijos
De esta manera, diciembre llega con haberes levemente más altos, aunque sin modificaciones en la estructura general del cronograma.
Calendario ANSES diciembre 2025: fechas oficiales de cobro
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4: 12 de diciembre
DNI terminados en 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6: 15 de diciembre
DNI terminados en 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8: 16 de diciembre
DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 12 de diciembre
DNI terminados en 4: 15 de diciembre
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 10 de diciembre
DNI terminados en 1: 11 de diciembre
DNI terminados en 2: 12 de diciembre
DNI terminados en 3: 15 de diciembre
DNI terminados en 4: 16 de diciembre
DNI terminados en 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6: 18 de diciembre
DNI terminados en 7: 19 de diciembre
DNI terminados en 8: 22 de diciembre
DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones de Pago Único
(Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones familiares para PNC
Todas las terminaciones: del 9 de diciembre al 12 de enero