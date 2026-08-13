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ANSES lanzó una alerta urgente por estafas: qué deben hacer jubilados y beneficiarios

ANSES recordó que nunca solicita claves bancarias ni contraseñas y advirtió sobre falsas promesas de bonos y beneficios. Cómo reconocer un intento de fraude y realizar una denuncia.

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ANSES lanzó una alerta urgente por estafas: qué deben hacer jubilados y beneficiarios

ANSES lanzó una alerta urgente por estafas: qué deben hacer jubilados y beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó una nueva advertencia para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ante la aparición de intentos de estafa a través de llamadas, mensajes y redes sociales. El organismo recordó cuáles son las principales señales de alerta y cómo denunciar un intento de fraude.

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ANSES: cuáles son las reglas para evitar estafas

Desde el organismo previsional remarcaron una serie de recomendaciones que los beneficiarios deben tener en cuenta para proteger sus datos personales y bancarios.

ANSES nunca solicita información confidencial. El organismo no pide claves bancarias, contraseñas, datos personales ni información sensible mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto.

Los trámites son gratuitos. Las gestiones realizadas ante ANSES no tienen costo y no requieren la intervención de gestores, abogados ni intermediarios.

Hay que desconfiar de las falsas promesas de dinero. Una de las modalidades utilizadas por los estafadores consiste en hacerse pasar por empleados públicos y ofrecer supuestos bonos, beneficios o pagos extraordinarios a cambio de datos personales o bancarios.

Ante este tipo de comunicaciones, ANSES recomienda no brindar información y cortar el contacto.

Consultar siempre los canales oficiales. La página oficial del organismo es anses.gob.ar. En redes sociales, las cuentas oficiales se identifican con el usuario @ansesgob y la correspondiente verificación.

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Cómo denunciar una estafa o un mensaje sospechoso

ANSES informó que las denuncias relacionadas con intentos de fraude o la difusión de información falsa son recibidas por la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, que interviene en estos casos y puede iniciar las acciones correspondientes.

Si recibiste un mensaje sospechoso, una llamada de un supuesto representante de ANSES o fuiste víctima de un intento de engaño, existen diferentes canales gratuitos para realizar la denuncia:

  • Por internet: ingresar a Mi ANSES y seleccionar Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
  • Por teléfono: comunicarse gratuitamente al 130, la línea de atención ciudadana de ANSES.
  • De manera presencial: acudir a la sede central ubicada en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o a la oficina de ANSES más cercana.
  • Por correo postal: enviar una nota a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

ANSES: qué hacer ante un mensaje sospechoso

Si una persona se comunica en nombre de ANSES y solicita claves, datos bancarios, contraseñas o información personal para acceder a un supuesto beneficio, no se debe brindar ningún dato.

También es recomendable no ingresar a enlaces enviados por números desconocidos ni descargar archivos recibidos mediante mensajes sospechosos. Ante cualquier duda, se debe verificar la información exclusivamente a través de los canales oficiales del organismo.

De esta manera, jubilados, pensionados y beneficiarios pueden evitar caer en engaños vinculados con supuestos bonos, aumentos, beneficios o pagos extraordinarios.

En pocas palabras

  • Alerta de ANSES: La entidad advierte sobre estafas a jubilados y beneficiarios vía telefónica, redes y mensajes.
  • Evitar fraudes: ANSES nunca solicita claves bancarias ni contraseñas, y los trámites son gratuitos.
  • Denuncia: Se puede reportar intentos de fraude por internet, teléfono al 130 o de forma presencial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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