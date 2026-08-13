ANSES lanzó una alerta urgente por estafas: qué deben hacer jubilados y beneficiarios

Hay que desconfiar de las falsas promesas de dinero. Una de las modalidades utilizadas por los estafadores consiste en hacerse pasar por empleados públicos y ofrecer supuestos bonos, beneficios o pagos extraordinarios a cambio de datos personales o bancarios.

Ante este tipo de comunicaciones, ANSES recomienda no brindar información y cortar el contacto.

Consultar siempre los canales oficiales. La página oficial del organismo es anses.gob.ar. En redes sociales, las cuentas oficiales se identifican con el usuario @ansesgob y la correspondiente verificación.

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Cómo denunciar una estafa o un mensaje sospechoso

ANSES informó que las denuncias relacionadas con intentos de fraude o la difusión de información falsa son recibidas por la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, que interviene en estos casos y puede iniciar las acciones correspondientes.

Si recibiste un mensaje sospechoso, una llamada de un supuesto representante de ANSES o fuiste víctima de un intento de engaño, existen diferentes canales gratuitos para realizar la denuncia:

Por internet: ingresar a Mi ANSES y seleccionar Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia .

ingresar a y seleccionar . Por teléfono: comunicarse gratuitamente al 130 , la línea de atención ciudadana de ANSES.

comunicarse gratuitamente al , la línea de atención ciudadana de ANSES. De manera presencial: acudir a la sede central ubicada en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA , o a la oficina de ANSES más cercana.

acudir a la sede central ubicada en , o a la oficina de ANSES más cercana. Por correo postal: enviar una nota a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

ANSES: qué hacer ante un mensaje sospechoso

Si una persona se comunica en nombre de ANSES y solicita claves, datos bancarios, contraseñas o información personal para acceder a un supuesto beneficio, no se debe brindar ningún dato.

También es recomendable no ingresar a enlaces enviados por números desconocidos ni descargar archivos recibidos mediante mensajes sospechosos. Ante cualquier duda, se debe verificar la información exclusivamente a través de los canales oficiales del organismo.

De esta manera, jubilados, pensionados y beneficiarios pueden evitar caer en engaños vinculados con supuestos bonos, aumentos, beneficios o pagos extraordinarios.