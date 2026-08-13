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Cambios en el Gabinete

Quién es Adriana Baravalle, la especialista en inteligencia artificial que se suma al Gobierno

Diego Santilli la designó al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, tras la salida de Darío Genua. Tiene experiencia académica y en investigación y está vinculada a proyectos de inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad.

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Quién es Adriana Baravalle

Quién es Adriana Baravalle, la especialista en inteligencia artificial que se suma al Gobierno de Milei

El Gobierno de Javier Milei sumó a una nueva funcionaria al área de ciencia y tecnología. Diego Santilli designó a Adriana Baravalle como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua, quien dejó el cargo luego de una serie de cambios dentro de la estructura estatal.

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Diego Santilli instó a Villarruel a que de un paso al costado si no está de acuerdo con las políticas de Milei (Foto: archivo).

Baravalle llega a la administración nacional con un perfil principalmente ligado al ámbito académico, la investigación y el desarrollo tecnológico, con especialización en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad.

La nueva secretaria es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University, de Estados Unidos, y cuenta con una maestría en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento de la Universidad Austral. Además, actualmente cursa un doctorado en Ingeniería en esa misma institución.

La trayectoria de Adriana Baravalle

A lo largo de su carrera, Baravalle se desempeñó como docente universitaria y participó en distintos proyectos de investigación vinculados con nuevas tecnologías.

Actualmente dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral, un espacio dedicado al estudio y desarrollo de herramientas relacionadas con la transformación digital y los avances tecnológicos.

También es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional que reúne a especialistas en inteligencia artificial y desarrolla iniciativas de formación, investigación y cooperación en diferentes países de América Latina.

Su experiencia profesional incluye además la participación en proyectos científicos de alcance internacional y trabajos relacionados con inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas.

El cambio en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

La llegada de Baravalle se produce después de la salida de Darío Genua, cuya continuidad comenzó a quedar en duda luego de una serie de modificaciones impulsadas por el Gobierno.

El proceso estuvo vinculado con la publicación del Decreto 581/26, que modificó el esquema de control y dependencia de distintos organismos y empresas estratégicas relacionadas con las comunicaciones.

A partir de esa reorganización, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) pasaron a depender directamente de la Jefatura de Gabinete.

En paralelo, las empresas estatales Arsat y Correo Argentino quedaron bajo la órbita del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Los cambios implicaron una reducción del alcance de la secretaría que estaba a cargo de Genua. Después de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro, el funcionario presentó su renuncia a fines de julio.

Qué organismos quedan bajo la órbita de Baravalle

Con su designación, Baravalle quedará al frente de una estructura que mantiene bajo su ámbito a organismos centrales para el sistema científico y tecnológico argentino.

Entre ellos se encuentran el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

La secretaría también interviene en distintos proyectos relacionados con el desarrollo tecnológico y espacial. Su llegada incorpora así un perfil fuertemente vinculado con la inteligencia artificial y la investigación académica a una de las áreas estratégicas del Gobierno nacional.

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