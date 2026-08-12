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ANSES paga hasta $525.682 por única vez: quiénes pueden cobrarlo en agosto 2026

ANSES paga hasta $525.682 por única vez: quiénes pueden cobrarlo en agosto 2026

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ANSES paga hasta $525.682 por única vez: quiénes pueden cobrarlo en agosto 2026

ANSES paga hasta $525.682 por única vez: quiénes pueden cobrarlo en agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene durante agosto de 2026 las Asignaciones de Pago Único (APU), una serie de prestaciones destinadas a acompañar económicamente a las familias ante determinadas situaciones, como un nacimiento, un matrimonio o una adopción.

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ANSES: cuánto cobra la PUAM en agosto y cómo solicitarla si no podés jubilarte. (Foto diseñada con Inteligencia Artificial)

Los montos se actualizaron un 1,89% y el beneficio de mayor valor es el correspondiente a Adopción, que alcanza los $525.682 y se cobra una sola vez.

ANSES: cuánto paga por las Asignaciones de Pago Único en agosto

Las APU contemplan tres situaciones específicas y tienen distintos valores según el caso.

En agosto de 2026, los montos son:

  • Asignación por Nacimiento: $87.926.
  • Asignación por Matrimonio: $131.652.
  • Asignación por Adopción: $525.682.

A diferencia de otras prestaciones de ANSES, estas asignaciones no se cobran todos los meses, sino que se otorgan una única vez cuando se produce el hecho que da origen al beneficio y se cumplen los requisitos establecidos.

¿Quiénes pueden cobrar las APU de ANSES?

Las Asignaciones de Pago Único están destinadas a determinados trabajadores y beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

El acceso depende de la situación familiar y del tipo de asignación solicitada. También deben cumplirse los requisitos vinculados con los ingresos y la situación laboral del grupo familiar.

Asignación por Nacimiento

La prestación se otorga ante el nacimiento de un hijo y consiste en un pago único. En agosto, el monto alcanza los $87.926.

Asignación por Matrimonio

ANSES también contempla un pago único para quienes contraen matrimonio y cumplen con los requisitos correspondientes. El monto vigente en agosto es de $131.652.

Asignación por Adopción

La Asignación por Adopción es la de mayor monto dentro de las APU. En agosto de 2026, ANSES paga $525.682 por única vez a quienes cumplen las condiciones para acceder al beneficio.

¿Cómo se solicita una Asignación de Pago Único?

El trámite puede realizarse ante ANSES y requiere presentar la documentación que acredite el hecho correspondiente.

Para cada tipo de APU existen plazos y documentación específica, por lo que es importante verificar los requisitos antes de iniciar la solicitud.

¿Cuándo paga ANSES las APU?

Las Asignaciones de Pago Único tienen un calendario de pago diferente al de prestaciones como la AUH o las jubilaciones.

El cronograma se organiza por períodos y contempla a las distintas terminaciones de DNI.

Por eso, quienes tengan una APU aprobada deben consultar el calendario correspondiente para conocer cuándo estará disponible el dinero.

ANSES: cuál es la APU que más paga en agosto

Dentro de las tres Asignaciones de Pago Único, la Asignación por Adopción es la que representa el mayor desembolso.

Con el monto actualizado de agosto, quienes cumplen los requisitos pueden recibir $525.682 en un único pago, mientras que el beneficio por matrimonio alcanza los $131.652 y el de nacimiento, $87.926.

Estos valores corresponden a los montos vigentes durante agosto de 2026 y pueden actualizarse nuevamente cuando se aplique una nueva movilidad.

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