AUH y SUAF de ANSES: cuáles son las fechas de cobro en agosto 2026.

¿Cuáles son los montos que perciben la AUH y el SUAF en agosto?

A raíz de la actualización del 1,89% por movilidad, los valores netos de cobro se estructuran de la siguiente forma:

AUH: el valor bruto alcanza los $150.848 por menor. Al aplicarse la retención mensual del 20% ($30.169,60) que se acumula para la Libreta anual, el pago directo de bolsillo queda fijado en $120.678,40 netos por hijo.

SUAF: el monto varía según los ingresos del grupo familiar (IGF) y la categoría de monotributo. Para el primer tramo de ingresos, la asignación se fija en $75.424 brutos por hijo y se cobra de forma íntegra sin retención del 20%.

¿Qué beneficios adicionales se suman según cada categoría?

Las titulares de la AUH acceden de forma automática a la Tarjeta Alimentar para hijos de hasta 14 años inclusive, con montos de $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más hijos).

En contraposición, los trabajadores encuadrados en el sistema SUAF no perciben la Tarjeta Alimentar, pero no sufren retenciones mensuales sobre sus haberes y cobran la asignación por hijo completa directamente en su cuenta sueldo.

Fechas de cobro: días de pago para AUH y SUAF en agosto de 2026

Las acreditaciones bancarias para ambas prestaciones se despliegan en simultáneo según la terminación del DNI del titular: