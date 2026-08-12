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AUH y SUAF de ANSES: cuáles son las fechas de cobro en agosto 2026

El organismo previsional formalizó los esquemas de pago para las asignaciones familiares por hijo. Las actualizaciones se aplicarán de forma diferenciada según la condición laboral y administrativa de cada titular.

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AUH y SUAF de ANSES: cuáles son las fechas de cobro en agosto 2026. Imagen ilustrativa hecha con IA.

AUH y SUAF de ANSES: cuáles son las fechas de cobro en agosto 2026. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la puesta en marcha del calendario operativo correspondiente a los programas de cobertura para la niñez. A partir de los coeficientes de actualización mensual, las prestaciones por hijo recibirán los reajustes correspondientes en las cuentas sueldo del sistema financiero.

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La reglamentación vigente delimita el alcance de cada cobertura según la inserción en el mercado de trabajo del adulto a cargo, garantizando la asistencia económica mediante depósitos directos.

¿Cómo saber si te corresponde la AUH o el sistema SUAF?

AUH y SUAF de ANSES: cu&aacute;les son las fechas de cobro en agosto 2026.

AUH y SUAF de ANSES: cuáles son las fechas de cobro en agosto 2026.

La diferencia entre ambos regímenes depende de la condición laboral del titular registrado en la base de datos de la ANSES:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): corresponde a personas desempleadas, trabajadores informales no registrados, empleados del servicio doméstico y monotributistas sociales.

  • Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): alcanza a trabajadores en relación de dependencia de empresas privadas o estatales, monotributistas de categorías regulares y titulares de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Para corroborar cuál de los dos regímenes está asignado a tu DNI, podés ingresar a la sección "Mis Asignaciones" dentro de la plataforma Mi ANSES utilizando tu Clave de la Seguridad Social.

¿Cuáles son los montos que perciben la AUH y el SUAF en agosto?

A raíz de la actualización del 1,89% por movilidad, los valores netos de cobro se estructuran de la siguiente forma:

  • AUH: el valor bruto alcanza los $150.848 por menor. Al aplicarse la retención mensual del 20% ($30.169,60) que se acumula para la Libreta anual, el pago directo de bolsillo queda fijado en $120.678,40 netos por hijo.

  • SUAF: el monto varía según los ingresos del grupo familiar (IGF) y la categoría de monotributo. Para el primer tramo de ingresos, la asignación se fija en $75.424 brutos por hijo y se cobra de forma íntegra sin retención del 20%.

¿Qué beneficios adicionales se suman según cada categoría?

Las titulares de la AUH acceden de forma automática a la Tarjeta Alimentar para hijos de hasta 14 años inclusive, con montos de $72.250 (un hijo), $113.299 (dos hijos) y $149.425 (tres o más hijos).

En contraposición, los trabajadores encuadrados en el sistema SUAF no perciben la Tarjeta Alimentar, pero no sufren retenciones mensuales sobre sus haberes y cobran la asignación por hijo completa directamente en su cuenta sueldo.

Fechas de cobro: días de pago para AUH y SUAF en agosto de 2026

Las acreditaciones bancarias para ambas prestaciones se despliegan en simultáneo según la terminación del DNI del titular:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES confirmó: Pagos de AUH y SUAF en agosto 2026 se actualizarán según movilidad.
  • Diferencias clave: AUH es para desempleados e informales; SUAF, para trabajadores en blanco y monotributistas.
  • Fechas de cobro: Acreditaciones bancarias se basan en la terminación del DNI del titular a partir del 10 de agosto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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