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ANSES confirmó un extra de más de $50.000 para la AUH: cómo saber si te corresponde

Se oficializó la actualización del subsidio especial destinado al acompañamiento nutricional infantil. Las beneficiarias de la asignación por hijo que reúnan las condiciones de edad percibirán este importe directo en sus cuentas bancarias.

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ANSES confirmó un extra de más de $50.000 para la AUH: cómo saber si te corresponde

ANSES confirmó un extra de más de $50.000 para la AUH: cómo saber si te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la liquidación de las partidas complementarias vinculadas al cuidado de la primera infancia. Tras convalidarse el índice de actualización mensual, el organismo ajustó los valores de los programas accesorios de asistencia sanitaria y alimentaria.

Leé también PNC de ANSES en agosto 2026: de cuánto es el cobro este mes
PNC de ANSES en agosto 2026: de cuánto es el cobro este mes. Imagen ilustrativa hecha con IA

El beneficio se transfiere de forma conjunta con los haberes mensuales regulares, permitiendo que los hogares asignados dispongan de los salarios acumulados sin necesidad de gestionar trámites presenciales de autorización.

¿Quiénes tienen derecho al extra de $56.897 de la AUH y cómo saber si te corresponde?

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ANSES confirmó un extra de más de $50.000 para la AUH: cómo saber si te corresponde

Este adicional de $56.897 netos por menor, correspondiente al Complemento Leche del Plan Mil Días, se otorga a las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a las madres o tutores con Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan niños de hasta 3 años de edad inclusive.

Para saber si te corresponde el pago de este extra, podés ingresar con tu Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES y consultar la solapa "Hijos y Familia". El sistema cruzará los datos filiatorios del menor y mostrará la acreditación automática programada para este mes.

¿Cómo se cobra el beneficio y qué monto total se percibe por hijo?

El cobro no requiere inscripción previa ni gestión en oficinas de la ANSES. Los $56.897 se depositan de oficio en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito en la que el titular percibe la asignación mensual.

Al unificarse con los demás conceptos, una titular con un hijo menor de 3 años percibirá en su cuenta los $120.678,40 netos de la AUH, el extra de $56.897 por el Plan Mil Días y los $72.250 de la Tarjeta Alimentar, alcanzando un acumulado total de $249.825,40 netos de bolsillo por ese menor.

¿Qué hacer si el menor tiene la edad pero el pago no aparece acreditado?

Si el niño o niña tiene 3 años o menos y el importe no figura en la liquidación mensual, el titular debe revisar la acreditación de datos personales en el portal oficial. Es habitual que el sistema requiera la actualización de la partida de nacimiento o el DNI del menor.

En esos casos, se puede adjuntar la documentación escaneada a través de la sección "Atención Virtual" o solicitar un turno presencial en una delegación de la ANSES para validar el vínculo familiar y habilitar los pagos retroactivos.

Fechas de cobro: días de pago del extra de la AUH en agosto de 2026

La transferencia de este adicional se realiza en la misma jornada estipulada para la cobro de la asignación por hijo:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES y AUH: Se oficializó un extra de $56.897 para acompañamiento nutricional infantil.
  • Beneficiarias: Titulares de AUH y AUE con niños de hasta 3 años de edad.
  • Cobro y consulta: El monto se acredita en la cuenta de la asignación; se puede verificar en Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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