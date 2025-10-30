El beneficio se otorga a titulares de jubilaciones del régimen general, ex cajas provinciales transferidas, PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más, entre otras prestaciones equivalentes.

¿Cuánto cobran los jubilados en noviembre con aumento y bono?

ANSES_jubilados ANSES noviembre: se confirmó el bono a jubilados con aumento de haberes

Los haberes tienen una actualización del 2,08%, correspondiente a la variación de precios de septiembre. La jubilación mínima asciende a $333.052,70, y con el bono se eleva a $403.052,70.

Montos principales:

Jubilación mínima : $333.052,70 + bono = $403.052,70

PUAM : $266.442,16 + bono = $336.442,16

PNC por invalidez o vejez : $233.136,88 + bono = $303.136,88

Jubilación máxima: $2.241.129,34

¿Cuándo se paga el bono de jubilados en noviembre?

El bono se acredita en la misma fecha que el haber mensual, según calendario de ANSES organizado por terminación de DNI. Primero cobran los titulares de la mínima y luego quienes perciben montos superiores.

No se requieren turnos ni trámites adicionales: el depósito es automático en la cuenta bancaria registrada.

Cómo consultar si cobrás el refuerzo en ANSES

La consulta está disponible online y permite verificar fecha, lugar y tipo de prestación activa. Para hacerlo:

Ingresar a anses.gob.ar

Seleccionar “Fecha y lugar de cobro”

Ingresar número de CUIL o beneficio

Presionar “Consultar”

El sistema informa día de pago y sucursal asignada o cuenta bancaria.