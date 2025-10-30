ANSES noviembre: se confirmó el bono a jubilados con aumento de haberes

Los jubilados ANSES afrontan noviembre con una actualización que combina un ajuste por inflación y un refuerzo extraordinario mensual. La medida, publicada mediante el Decreto 771/2025, impacta en los ingresos previsionales de todo el sistema.
ANSES confirmó actualización para jubilados y pensionados en noviembre, que combina aumento mensual y un refuerzo adicional. Cuáles son los nuevos montos y quiénes lo reciben.
El incremento responde al esquema de movilidad mensual basado en el índice de precios informado por el INDEC, mientras que el refuerzo extraordinario continúa vigente para acompañar la pérdida de poder adquisitivo.
Con esta combinación de aumento y bono, el organismo busca sostener el ingreso base de jubilados y pensionados frente al contexto inflacionario.
En noviembre, jubilados y pensionados recibirán un bono extraordinario de $70.000, según el Decreto 771/2025. El pago se realiza de forma automática junto al haber mensual y no requiere inscripción previa.
El beneficio se otorga a titulares de jubilaciones del régimen general, ex cajas provinciales transferidas, PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más, entre otras prestaciones equivalentes.
Los haberes tienen una actualización del 2,08%, correspondiente a la variación de precios de septiembre. La jubilación mínima asciende a $333.052,70, y con el bono se eleva a $403.052,70.
Montos principales:
Jubilación mínima: $333.052,70 + bono = $403.052,70
PUAM: $266.442,16 + bono = $336.442,16
PNC por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono = $303.136,88
Jubilación máxima: $2.241.129,34
El bono se acredita en la misma fecha que el haber mensual, según calendario de ANSES organizado por terminación de DNI. Primero cobran los titulares de la mínima y luego quienes perciben montos superiores.
No se requieren turnos ni trámites adicionales: el depósito es automático en la cuenta bancaria registrada.
La consulta está disponible online y permite verificar fecha, lugar y tipo de prestación activa. Para hacerlo:
Ingresar a anses.gob.ar
Seleccionar “Fecha y lugar de cobro”
Ingresar número de CUIL o beneficio
Presionar “Consultar”
El sistema informa día de pago y sucursal asignada o cuenta bancaria.