ANSES paga el bono de $100.000 y detalla quiénes lo reciben

Los montos actualizados son:

Matrimonio: $104.279 por cada cónyuge.

Nacimiento: $69.519.

Adopción: $417.116.

Las APU se otorgan a trabajadores registrados, beneficiarios de Prestación por Desempleo, temporarios, eventuales y personas amparadas por ART que integren el régimen del SUAF.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de ANSES en noviembre 2025?

Para acceder al pago único, los solicitantes deben cumplir con condiciones establecidas por ANSES:

Tener el matrimonio acreditado en la base del organismo.

Cumplir los topes de ingresos individuales y del grupo familiar.

Acreditar seis meses de antigüedad laboral en relación de dependencia.

Presentar el trámite dentro de los dos años posteriores al evento.

Si ambos cónyuges están dentro del sistema SUAF, cada uno puede recibir el monto completo, duplicando el ingreso familiar.

¿Cómo tramitar el bono de ANSES paso a paso?

El trámite es gratuito y puede realizarse de manera presencial o virtual:

Opción presencial:

Ingresar a Mi ANSES .

Verificar datos personales y vínculos familiares.

Solicitar turno en la sección Asignaciones de Pago Único .

Presentarse con DNI, acta o partida correspondiente.

Opción virtual (nacimiento o adopción):

Ingresar al sitio de ANSES.

Seleccionar Asignaciones Familiares → Trámites en línea .

Completar el formulario y adjuntar documentación.

Esperar confirmación por correo.

El pago se acredita dentro de los 60 días posteriores a la presentación y se deposita en la cuenta bancaria del titular.

¿Qué otras asignaciones pueden combinarse con el bono de ANSES?

El pago único es compatible con otras prestaciones del sistema SUAF, como:

Asignación por Hijo.

Asignación por Prenatal.

Asignación por Nacimiento o Adopción, en caso de cumplir requisitos.

Esto permite que una familia reciba varios pagos simultáneos si aporta la documentación dentro del plazo establecido.