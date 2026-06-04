Murió la actriz Chunchuna Villafañe a los 92 años: la sentida despedida de su hija Juana Molina

En medio del dolor, Juana reveló su prioridad en estas horas tan difíciles. "Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos", señaló, dejando en evidencia la necesidad de refugiarse junto a su familia.

La cantante aprovechó la publicación para informar que no podrá cumplir con el compromiso artístico que tenía previsto para este viernes en San Miguel: "Con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en XLR Club Oficial".

"Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar", confesó que evaluó la posibilidad de presentarse de todos modos, aunque finalmente decidió suspender la actuación.

Molina cerró su mensaje agradeciendo el cariño recibido por parte de sus seguidores: "Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor".

Chunchuna Villafañe Juana Molina

Quién fue Chunchuna Villafañe

Chunchuna Villafañe fue una de las personalidades más destacadas de la cultura argentina. Nacida en 1934, se formó como arquitecta, pero alcanzó gran popularidad en las décadas de 1960 y 1970 como modelo publicitaria y actriz, convirtiéndose en un símbolo de elegancia y modernidad de su época.

A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones de cine, teatro y televisión. Entre sus trabajos más recordados se encuentra su papel en La historia oficial, la película de Luis Puenzo que hizo historia al ganar el Óscar a Mejor película de habla no inglesa en 1986. Allí, junto a Norma Aleandro, dio vida a una de las secuencias más icónicas del cine nacional. Su labor le valió una nominación al Cóndor de Plata y el premio a Mejor actriz de reparto en el Festival de Cine de Chicago de 1985.

Además, fue madre de la reconocida cantante y actriz Juana Molina, quien heredó parte de su sensibilidad artística. En los últimos años, Chunchuna se mantuvo alejada de la exposición pública, aunque siguió siendo una figura muy respetada dentro del mundo de la cultura argentina. Su fallecimiento a los 92 años generó una profunda conmoción y numerosos mensajes de despedida en el ambiente artístico.