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Dolor por su partida

Murió la actriz Chunchuna Villafañe a los 92 años: la sentida despedida de su hija Juana Molina

Juana Molina confirmó la triste noticia del fallecimiento de su madre, Chunchuna Villafañe, a los 92 años, a través de un mensaje que compartió en redes sociales.

4 jun 2026, 16:41
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Murió la actriz Chunchuna Villafañe a los 92 años: la sentida despedida de su hija Juana Molina
Murió la actriz Chunchuna Villafañe a los 92 años: la sentida despedida de su hija Juana Molina

Murió la actriz Chunchuna Villafañe a los 92 años: la sentida despedida de su hija Juana Molina

Este jueves se confirmó la muerte de Chunchuna Villafañe, a los 92 años, una de las figuras más emblemáticas del arte y la cultura argentina. Actriz, modelo publicitaria y arquitecta, su nombre quedó ligado a una época dorada del cine nacional y a una trayectoria tan versátil como influyente.

"Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada", escribió Juana al comenzar el texto con el que comunicó públicamente el fallecimiento de su madre.

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A lo largo de su mensaje, la artista compartió las sensaciones que atraviesa tras la pérdida y reflexionó sobre el vínculo que mantenía con Chunchuna: "Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa".

"Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho", recordó con emoción los momentos compartidos durante años.

En medio del dolor, Juana reveló su prioridad en estas horas tan difíciles. "Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos", señaló, dejando en evidencia la necesidad de refugiarse junto a su familia.

La cantante aprovechó la publicación para informar que no podrá cumplir con el compromiso artístico que tenía previsto para este viernes en San Miguel: "Con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en XLR Club Oficial".

"Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar", confesó que evaluó la posibilidad de presentarse de todos modos, aunque finalmente decidió suspender la actuación.

Molina cerró su mensaje agradeciendo el cariño recibido por parte de sus seguidores: "Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor".

Chunchuna Villafañe Juana Molina

Quién fue Chunchuna Villafañe

Chunchuna Villafañe fue una de las personalidades más destacadas de la cultura argentina. Nacida en 1934, se formó como arquitecta, pero alcanzó gran popularidad en las décadas de 1960 y 1970 como modelo publicitaria y actriz, convirtiéndose en un símbolo de elegancia y modernidad de su época.

A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones de cine, teatro y televisión. Entre sus trabajos más recordados se encuentra su papel en La historia oficial, la película de Luis Puenzo que hizo historia al ganar el Óscar a Mejor película de habla no inglesa en 1986. Allí, junto a Norma Aleandro, dio vida a una de las secuencias más icónicas del cine nacional. Su labor le valió una nominación al Cóndor de Plata y el premio a Mejor actriz de reparto en el Festival de Cine de Chicago de 1985.

Además, fue madre de la reconocida cantante y actriz Juana Molina, quien heredó parte de su sensibilidad artística. En los últimos años, Chunchuna se mantuvo alejada de la exposición pública, aunque siguió siendo una figura muy respetada dentro del mundo de la cultura argentina. Su fallecimiento a los 92 años generó una profunda conmoción y numerosos mensajes de despedida en el ambiente artístico.

Chunchuna Villafañe

     

 

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