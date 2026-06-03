En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Mes clave

Aumento, bono y más: ANSES paga $675.000 en junio a estos jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a ejecutar los pagos del sexto mes del año y un grupo de beneficiarios recibirá esa suma.

Banner Seguinos en google DESK
Quiénes son los jubilados que en junio cobrarán $675.000 (Foto: archivo).

Quiénes son los jubilados que en junio cobrarán $675.000 (Foto: archivo).

Los jubilados y pensionados tendrán en junio uno de los ingresos más altos del año gracias a la combinación de tres conceptos: el aumento por movilidad, el pago del medio aguinaldo y el bono extraordinario que continuará otorgando la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Leé también Jubilados, AUH y pensiones: ANSES confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y asignaciones
ANSES confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y asignaciones (Foto: A24.com).

Con estos adicionales, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un total de $674.976,98 durante el sexto mes del año, según los montos actualizados por el organismo previsional.

La cifra surge de la suma del haber mensual reajustado por inflación, el refuerzo de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026.

ANSES: de cuánto es la jubilación mínima en junio de 2026

Tras la actualización del 2,58% aplicada este mes, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $403.317,99.

El incremento responde al esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/24, que ajusta mensualmente las prestaciones previsionales tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC dos meses antes.

La misma suba alcanza a las pensiones y al resto de las prestaciones administradas por ANSES.

Cuánto cobran los jubilados con bono y aguinaldo

Los beneficiarios que perciben el haber mínimo serán los más favorecidos durante junio, ya que accederán al bono completo de $70.000 y al pago del aguinaldo.

El ingreso total se compone de:

  • Jubilación mínima: $403.317,99.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Medio aguinaldo: $201.658,99.

De esta manera, el monto final a cobrar será de $674.976,98.

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración percibida durante el semestre. En este caso, se toma como referencia el haber actualizado de junio para determinar el valor del SAC.

aumento jubilados

Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran

ANSES mantendrá durante junio el refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono completo, mientras que los titulares de haberes superiores accederán a un monto proporcional que les permitirá alcanzar el límite establecido por el organismo.

El beneficio se acredita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Qué otras prestaciones cobran aguinaldo y refuerzos

Además de los jubilados, durante junio también percibirán pagos complementarios otros grupos alcanzados por ANSES, entre ellos:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Pensiones para Madres de Siete Hijos.

Los montos varían según cada prestación y la composición de los ingresos de los beneficiarios.

Calendario de pagos ANSES para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos comenzarán a cobrar desde el 8 de junio, de acuerdo con la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores

Para quienes perciben ingresos por encima de la jubilación mínima, el cronograma comenzará el 23 de junio:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados Bono
Notas relacionadas
ANSES habilita el trámite para cobrar un extra de $85.000
SUAF de ANSES: cuánto cobran los trabajadores registrados en junio
Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra con los próximos haberes

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar