Aumento, bono y más: ANSES paga $675.000 en junio a estos jubilados

El incremento responde al esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/24, que ajusta mensualmente las prestaciones previsionales tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC dos meses antes.

La misma suba alcanza a las pensiones y al resto de las prestaciones administradas por ANSES.

Cuánto cobran los jubilados con bono y aguinaldo

Los beneficiarios que perciben el haber mínimo serán los más favorecidos durante junio, ya que accederán al bono completo de $70.000 y al pago del aguinaldo.

El ingreso total se compone de:

Jubilación mínima: $403.317,99.

Bono extraordinario: $70.000.

Medio aguinaldo: $201.658,99.

De esta manera, el monto final a cobrar será de $674.976,98.

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración percibida durante el semestre. En este caso, se toma como referencia el haber actualizado de junio para determinar el valor del SAC.

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Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran

ANSES mantendrá durante junio el refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono completo, mientras que los titulares de haberes superiores accederán a un monto proporcional que les permitirá alcanzar el límite establecido por el organismo.

El beneficio se acredita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Qué otras prestaciones cobran aguinaldo y refuerzos

Además de los jubilados, durante junio también percibirán pagos complementarios otros grupos alcanzados por ANSES, entre ellos:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensiones No Contributivas (PNC).

Pensiones para Madres de Siete Hijos.

Los montos varían según cada prestación y la composición de los ingresos de los beneficiarios.

Calendario de pagos ANSES para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos comenzarán a cobrar desde el 8 de junio, de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores

Para quienes perciben ingresos por encima de la jubilación mínima, el cronograma comenzará el 23 de junio: