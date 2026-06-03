En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
AUH
Cronograma

Jubilados, AUH y pensiones: ANSES confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de diversas prestaciones para el sexto mes del año. Quiénes recibirán algún refuerzo.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y asignaciones (Foto: A24.com).

ANSES confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y asignaciones (Foto: A24.com).
Leé también Aumento, bono y más: ANSES paga $675.000 en junio a estos jubilados
Quiénes son los jubilados que en junio cobrarán $675.000 (Foto: archivo).

Además del aumento aplicado por movilidad, los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos recibirán el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000, una combinación que incrementará de manera significativa los montos depositados durante este período.

El cronograma también incluye las fechas de cobro para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC) y demás prestaciones administradas por el organismo.

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en junio de 2026

Los jubilados que perciben la mínima serán quienes registren el mayor incremento en sus ingresos durante junio, ya que cobrarán el haber actualizado, el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono extraordinario.

Los montos confirmados por ANSES son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $403.317,99.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Medio aguinaldo: $201.659.
  • Total a cobrar: $674.976,99.

En paralelo, el organismo confirmó una actualización del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en línea con la inflación de abril informada por el INDEC.

Prestaciones ANSES: montos actualizados de junio

Además de la jubilación mínima, estos serán los valores vigentes para otras prestaciones:

  • PUAM: $553.981,59.
  • Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $493.483,89.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932.
  • AUH por discapacidad: $471.915.
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $72.474.

Calendario de pagos ANSES para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados con ingresos mínimos comenzarán a cobrar desde el 8 de junio, según la terminación de su DNI.

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
ANSES_asignaciones
AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio

AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio

Calendario de pagos ANSES para jubilados con haberes superiores a la mínima

Quienes perciben jubilaciones superiores al haber mínimo recibirán sus pagos durante la última semana del mes.

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Cuándo cobra la AUH y las asignaciones familiares en junio

ANSES informó que los titulares de la AUH y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) cobrarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Asignación por Embarazo: calendario completo de junio

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo percibirán sus haberes en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 3: martes 16 de junio
  • DNI terminados en 4: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 5: jueves 18 de junio
  • DNI terminados en 6: viernes 19 de junio
  • DNI terminados en 7: lunes 22 de junio
  • DNI terminados en 8: martes 23 de junio
  • DNI terminados en 9: miércoles 24 de junio

Pensiones No Contributivas: cuándo se cobran en junio

Los titulares de Pensiones No Contributivas tendrán acreditados sus haberes en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados AUH ANSES
Notas relacionadas
Aguinaldo para jubilados de ANSES: confirman si se cobra con los próximos haberes
Jubilados de ANSES en junio: confirman el cobro del haber y el bono
ANSES lanzó un nuevo beneficio para los jubilados y llega un nuevo bono extraordinario

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar