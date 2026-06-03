Jubilados, AUH y pensiones: ANSES confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y asignaciones

Los montos confirmados por ANSES son los siguientes:
- Jubilación mínima: $403.317,99.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Medio aguinaldo: $201.659.
- Total a cobrar: $674.976,99.
En paralelo, el organismo confirmó una actualización del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en línea con la inflación de abril informada por el INDEC.
Prestaciones ANSES: montos actualizados de junio
Además de la jubilación mínima, estos serán los valores vigentes para otras prestaciones:
- PUAM: $553.981,59.
- Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $493.483,89.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932.
- AUH por discapacidad: $471.915.
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $72.474.
Calendario de pagos ANSES para jubilados que cobran la mínima
Los jubilados y pensionados con ingresos mínimos comenzarán a cobrar desde el 8 de junio, según la terminación de su DNI.
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
ANSES_asignaciones
AUMENTO para las asignaciones de ANSES: cómo queda la AUH en junio
Calendario de pagos ANSES para jubilados con haberes superiores a la mínima
Quienes perciben jubilaciones superiores al haber mínimo recibirán sus pagos durante la última semana del mes.
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio
Cuándo cobra la AUH y las asignaciones familiares en junio
ANSES informó que los titulares de la AUH y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) cobrarán de acuerdo con el siguiente cronograma:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
Asignación por Embarazo: calendario completo de junio
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo percibirán sus haberes en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 1: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 2: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 3: martes 16 de junio
- DNI terminados en 4: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 5: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 6: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 7: lunes 22 de junio
- DNI terminados en 8: martes 23 de junio
- DNI terminados en 9: miércoles 24 de junio
Pensiones No Contributivas: cuándo se cobran en junio
Los titulares de Pensiones No Contributivas tendrán acreditados sus haberes en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio