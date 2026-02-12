ANSES paga en febrero un extra de hasta $219.794: quiénes pueden cobrarlo

En febrero, el monto actualizado es de $109.897 por persona. Como cada integrante de la pareja puede solicitarla de manera individual, si ambos cumplen con los requisitos, el total asciende a $219.794 en un único pago.

No se trata de un bono general ni de un refuerzo automático, sino de una asignación específica prevista en la normativa vigente del organismo.

Quiénes pueden cobrar este pago único de ANSES en febrero

La Asignación de Pago Único por Matrimonio está dirigida a determinados grupos dentro del sistema de asignaciones familiares. Pueden acceder:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado

Personas que cobran a través de una ART

Titulares de la Prestación por Desempleo

Trabajadores temporarios

Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

En todos los casos, el matrimonio debe estar debidamente registrado y validado en la base de datos de ANSES.

Cuáles son los límites de ingresos para cobrar los $219.794

Para acceder al pago, ANSES establece topes de ingresos obligatorios. Si se supera alguno de ellos, el beneficio no se otorga:

Ingreso familiar bruto máximo: $5.022.048

Tope individual por cónyuge: $2.511.024 brutos

Estos valores se toman al momento de evaluar la solicitud y son excluyentes. Basta con superar uno de los límites para quedar fuera del beneficio.

Cómo tramitar la Asignación de Pago Único por Matrimonio en ANSES

El pago no se deposita automáticamente y requiere iniciar el trámite correspondiente. Puede hacerse de dos formas:

Online

Desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde se deben:

Verificar los datos personales y del grupo familiar

Cargar el acta de matrimonio

Confirmar la solicitud

Presencial

Solicitando un turno previo en la web oficial de ANSES o llamando al 130.

Una vez aprobada la solicitud y validada la documentación, el dinero se deposita en la cuenta bancaria declarada.

Cuándo se paga este extra de ANSES en febrero

El cobro se realiza una vez que ANSES aprueba el trámite, sin una fecha fija dentro del calendario de pagos. El depósito se acredita en la cuenta habitual del beneficiario.

Desde el organismo recomiendan mantener actualizados los datos personales y familiares, ya que inconsistencias o demoras en la documentación pueden retrasar o impedir el cobro.

Aunque es un beneficio poco difundido, este pago representa en febrero un ingreso significativo: casi $110.000 por persona, que puede transformarse en casi $220.000 por pareja si ambos están habilitados.