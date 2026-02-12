Cuenta DNI y más: los beneficios y descuentos que se lanzaron para la vuelta a clases

Las promociones alcanzan a comercios de indumentaria, artículos deportivos, librerías, ópticas y jugueterías en todo el territorio bonaerense. Con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por el banco, los clientes pueden acceder a rebajas y planes de financiación en locales adheridos.
Para la compra de ropa escolar y productos deportivos, la propuesta incluye hasta 20% de descuento y la posibilidad de abonar en hasta 9 cuotas sin interés. En el caso de jugueterías y librerías comerciales, el ahorro llega al 10% y se puede financiar en 4 cuotas sin interés. Las ópticas y librerías de texto también cuentan con financiación en 4 pagos sin recargo, una alternativa pensada para la adquisición de anteojos recetados y manuales escolares.
La plataforma Provincia Compras también se suma a la campaña con acciones específicas en fechas puntuales. Entre el 10 y el 12 de febrero habrá 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, mientras que del 24 al 26 se ofrecerán 12 cuotas sin interés. Estas opciones están disponibles para quienes utilicen tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia y prefieran realizar sus compras de manera online.
Por su parte, la billetera digital Cuenta DNI ofrecerá durante febrero un 10% de descuento en librerías adheridas, lo que representa un alivio adicional para la compra de útiles y materiales educativos. Este beneficio se integra a las promociones habituales que la aplicación mantiene en comercios de cercanía.
Además, el programa de fidelización Me Sumo participará de la iniciativa con una acción especial: del 9 al 12 de febrero se aplicará un 30% de ahorro en puntos para canjes dentro de la categoría Vuelta a Clases, permitiendo acceder a productos con una menor cantidad de puntos acumulados.
Cuenta DNI: todas las promos de la vuelta a clases
Visa y Mastercard
Indumentaria: descuentos y cuotas sin interés en diferentes marcas: Nike, Decathlon, Authogar, Open Sports, Trip, Grimoldi, Vans, Top Sport, Chelsea, Punto Deportivo, Paruolo, Class Life, Uniformes, etc.
Ópticas: 4 cuotas sin interés, los jueves y viernes, en ópticas seleccionadas.
Librerías y jugueterías comerciales: 10% de ahorro y 4 cuotas sin interés, todos los días, sin tope de reintegro.
Librerías de texto: 4 cuotas sin interés, todos los días.
Especial indumentaria y casas de deportes: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, los viernes 13 y 27 y los sábados 14 y 28 de febrero, con tope de $20.000 por transacción. Incluye Open Sports, Trip y Adidas Mar del Plata.
Especial Authogar: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, con tope de $20.000 por transacción.
Cuenta DNI
Librerías de Texto: 10% de descuento sin tope, los lunes y martes.
Comercios de barrio: 20% de ahorro, todos los viernes, con tope de $5.000 por semana. Este beneficio incluye todos los rubros, por lo que se puede aprovechar en librerías comerciales.
Provincia Compras
18 cuotas sin interés, del 10 al 12 de febrero.
12 cuotas sin interés, del 24 al 26 de febrero.
Mesumo
30% de ahorro en el canje de puntos en los rubros de Vuelta a Clases