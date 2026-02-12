En vivo Radio La Red
Previsional
Cuenta DNI
Clases
Promociones

Cuenta DNI y más: los beneficios y descuentos que se lanzaron para la vuelta a clases

La billetera digital del Banco Provincia, así algunas tarjetas de crédito, presentaron diversas opciones para adquirir útiles y otros elementos a un mejor precio. Los detalles.

Los beneficios y descuentos que se lanzaron para la vuelta a clases (Foto: archivo).

Las promociones alcanzan a comercios de indumentaria, artículos deportivos, librerías, ópticas y jugueterías en todo el territorio bonaerense. Con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por el banco, los clientes pueden acceder a rebajas y planes de financiación en locales adheridos.

Para la compra de ropa escolar y productos deportivos, la propuesta incluye hasta 20% de descuento y la posibilidad de abonar en hasta 9 cuotas sin interés. En el caso de jugueterías y librerías comerciales, el ahorro llega al 10% y se puede financiar en 4 cuotas sin interés. Las ópticas y librerías de texto también cuentan con financiación en 4 pagos sin recargo, una alternativa pensada para la adquisición de anteojos recetados y manuales escolares.

La plataforma Provincia Compras también se suma a la campaña con acciones específicas en fechas puntuales. Entre el 10 y el 12 de febrero habrá 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, mientras que del 24 al 26 se ofrecerán 12 cuotas sin interés. Estas opciones están disponibles para quienes utilicen tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia y prefieran realizar sus compras de manera online.

Por su parte, la billetera digital Cuenta DNI ofrecerá durante febrero un 10% de descuento en librerías adheridas, lo que representa un alivio adicional para la compra de útiles y materiales educativos. Este beneficio se integra a las promociones habituales que la aplicación mantiene en comercios de cercanía.

Además, el programa de fidelización Me Sumo participará de la iniciativa con una acción especial: del 9 al 12 de febrero se aplicará un 30% de ahorro en puntos para canjes dentro de la categoría Vuelta a Clases, permitiendo acceder a productos con una menor cantidad de puntos acumulados.

Cuenta DNI: todas las promos de la vuelta a clases

Visa y Mastercard

  • Indumentaria: descuentos y cuotas sin interés en diferentes marcas: Nike, Decathlon, Authogar, Open Sports, Trip, Grimoldi, Vans, Top Sport, Chelsea, Punto Deportivo, Paruolo, Class Life, Uniformes, etc.
  • Ópticas: 4 cuotas sin interés, los jueves y viernes, en ópticas seleccionadas.
  • Librerías y jugueterías comerciales: 10% de ahorro y 4 cuotas sin interés, todos los días, sin tope de reintegro.
  • Librerías de texto: 4 cuotas sin interés, todos los días.
  • Especial indumentaria y casas de deportes: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, los viernes 13 y 27 y los sábados 14 y 28 de febrero, con tope de $20.000 por transacción. Incluye Open Sports, Trip y Adidas Mar del Plata.
  • Especial Authogar: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, con tope de $20.000 por transacción.

Cuenta DNI

  • Librerías de Texto: 10% de descuento sin tope, los lunes y martes.
  • Comercios de barrio: 20% de ahorro, todos los viernes, con tope de $5.000 por semana. Este beneficio incluye todos los rubros, por lo que se puede aprovechar en librerías comerciales.

Provincia Compras

  • 18 cuotas sin interés, del 10 al 12 de febrero.
  • 12 cuotas sin interés, del 24 al 26 de febrero.

Mesumo

  • 30% de ahorro en el canje de puntos en los rubros de Vuelta a Clases
