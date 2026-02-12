Cuenta DNI y más: los beneficios y descuentos que se lanzaron para la vuelta a clases

Por su parte, la billetera digital Cuenta DNI ofrecerá durante febrero un 10% de descuento en librerías adheridas, lo que representa un alivio adicional para la compra de útiles y materiales educativos. Este beneficio se integra a las promociones habituales que la aplicación mantiene en comercios de cercanía.

Además, el programa de fidelización Me Sumo participará de la iniciativa con una acción especial: del 9 al 12 de febrero se aplicará un 30% de ahorro en puntos para canjes dentro de la categoría Vuelta a Clases, permitiendo acceder a productos con una menor cantidad de puntos acumulados.

Cuenta DNI: todas las promos de la vuelta a clases

Visa y Mastercard

Indumentaria: descuentos y cuotas sin interés en diferentes marcas: Nike, Decathlon, Authogar, Open Sports, Trip, Grimoldi, Vans, Top Sport, Chelsea, Punto Deportivo, Paruolo, Class Life, Uniformes, etc.

descuentos y cuotas sin interés en diferentes marcas: Nike, Decathlon, Authogar, Open Sports, Trip, Grimoldi, Vans, Top Sport, Chelsea, Punto Deportivo, Paruolo, Class Life, Uniformes, etc. Ópticas: 4 cuotas sin interés, los jueves y viernes, en ópticas seleccionadas.

4 cuotas sin interés, los jueves y viernes, en ópticas seleccionadas. Librerías y jugueterías comerciales: 10% de ahorro y 4 cuotas sin interés, todos los días, sin tope de reintegro.

10% de ahorro y 4 cuotas sin interés, todos los días, sin tope de reintegro. Librerías de texto: 4 cuotas sin interés, todos los días.

4 cuotas sin interés, todos los días. Especial indumentaria y casas de deportes: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, los viernes 13 y 27 y los sábados 14 y 28 de febrero, con tope de $20.000 por transacción. Incluye Open Sports, Trip y Adidas Mar del Plata.

20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, los viernes 13 y 27 y los sábados 14 y 28 de febrero, con tope de $20.000 por transacción. Incluye Open Sports, Trip y Adidas Mar del Plata. Especial Authogar: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, con tope de $20.000 por transacción.

Cuenta DNI

Librerías de Texto: 10% de descuento sin tope, los lunes y martes.

10% de descuento sin tope, los lunes y martes. Comercios de barrio: 20% de ahorro, todos los viernes, con tope de $5.000 por semana. Este beneficio incluye todos los rubros, por lo que se puede aprovechar en librerías comerciales.

Provincia Compras

18 cuotas sin interés , del 10 al 12 de febrero.

, del 10 al 12 de febrero. 12 cuotas sin interés, del 24 al 26 de febrero.

Mesumo