SUAF ANSES con aumento en marzo 2026: cuánto se cobra y quiénes acceden

Para marzo 2026, los valores actualizados por hijo quedan de la siguiente manera a nivel general:

Asignación Familiar por Hijo: $129.096

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $420.354

En el caso de la Zona 1, los montos son superiores:

Hijo: $167.825

Hijo con discapacidad: $546.461

Estos valores corresponden al monto bruto, sin descuentos, y varían según el rango de ingresos del grupo familiar.

SUAF_ANSES

Cómo funciona la SUAF

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la SUAF está destinada a trabajadores formales y no tiene retenciones del 20%. El pago se deposita mensualmente junto con el salario o en la cuenta bancaria declarada ante ANSES.

El monto que recibe cada familia depende de dos factores centrales:

La cantidad de hijos a cargo.

El nivel de ingresos del grupo familiar.

Cuanto menor es el ingreso declarado, mayor es el monto de la asignación dentro de las escalas vigentes.

Quiénes pueden cobrar la SUAF en marzo 2026

Pueden acceder a la Asignación Familiar por Hijo:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

Monotributistas.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de una ART.

Jubilados y pensionados del SIPA.

Para poder percibir el beneficio, es obligatorio que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en Mi ANSES.

Cuáles son los topes de ingresos vigentes

Para marzo 2026, los límites establecidos son:

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) máximo: $5.292.758

Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos

Si alguno de los integrantes supera el límite individual, el grupo familiar queda excluido del cobro, incluso si el ingreso total no excede el máximo permitido.

Este punto es clave, ya que ANSES cruza información con AFIP y empleadores en forma automática.

Cuánto puede cobrar una familia según la cantidad de hijos

El monto final dependerá del rango salarial. Sin embargo, tomando el valor general actualizado:

Una familia con 1 hijo puede cobrar desde $129.096 mensuales.

Con 2 hijos , el monto asciende a $258.192.

Con 3 hijos, supera los $387.000 mensuales.

En Zona 1, las cifras son aún mayores debido al adicional por región.