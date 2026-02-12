SUAF ANSES con aumento en marzo 2026: cuánto se cobra y quiénes acceden
ANSES confirmó la actualización de la SUAF para marzo 2026 con nuevos montos por hijo y cambios en los topes de ingresos. Con el aumento aplicado por movilidad, miles de familias cobrarán más este mes: cuánto corresponde según cada categoría y quiénes pueden acceder.
SUAF ANSES con aumento en marzo 2026: cuánto se cobra y quiénes acceden
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) que se aplicará en marzo de 2026. La actualización responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los montos mensualmente según la inflación informada por el INDEC.
Con esta suba, miles de trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros beneficiarios del sistema de asignaciones familiares cobrarán valores actualizados por cada hijo a cargo. Además, también se modifican los topes de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.
A continuación, el detalle de cuánto se cobra y quiénes están incluidos.
De cuánto es el aumento de SUAF en marzo 2026
El incremento se aplica en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al último dato disponible. De esta manera, los montos de SUAF se ajustan automáticamente bajo el esquema establecido por el Decreto 274/2024.
Para marzo 2026, los valores actualizados por hijo quedan de la siguiente manera a nivel general:
Asignación Familiar por Hijo: $129.096
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $420.354
En el caso de la Zona 1, los montos son superiores:
Hijo: $167.825
Hijo con discapacidad: $546.461
Estos valores corresponden al monto bruto, sin descuentos, y varían según el rango de ingresos del grupo familiar.
Cómo funciona la SUAF
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la SUAF está destinada a trabajadores formales y no tiene retenciones del 20%. El pago se deposita mensualmente junto con el salario o en la cuenta bancaria declarada ante ANSES.
El monto que recibe cada familia depende de dos factores centrales:
La cantidad de hijos a cargo.
El nivel de ingresos del grupo familiar.
Cuanto menor es el ingreso declarado, mayor es el monto de la asignación dentro de las escalas vigentes.
Quiénes pueden cobrar la SUAF en marzo 2026
Pueden acceder a la Asignación Familiar por Hijo:
Trabajadores en relación de dependencia del sector privado.
Monotributistas.
Titulares de la Prestación por Desempleo.
Beneficiarios de una ART.
Jubilados y pensionados del SIPA.
Para poder percibir el beneficio, es obligatorio que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en Mi ANSES.
Cuáles son los topes de ingresos vigentes
Para marzo 2026, los límites establecidos son:
Ingreso del Grupo Familiar (IGF) máximo: $5.292.758
Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos
Si alguno de los integrantes supera el límite individual, el grupo familiar queda excluido del cobro, incluso si el ingreso total no excede el máximo permitido.
Este punto es clave, ya que ANSES cruza información con AFIP y empleadores en forma automática.
Cuánto puede cobrar una familia según la cantidad de hijos
El monto final dependerá del rango salarial. Sin embargo, tomando el valor general actualizado:
Una familia con 1 hijo puede cobrar desde $129.096 mensuales.
Con 2 hijos, el monto asciende a $258.192.
Con 3 hijos, supera los $387.000 mensuales.
En Zona 1, las cifras son aún mayores debido al adicional por región.