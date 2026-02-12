Más de $180.000 por hijo para la AUH de ANSES: cómo alcanzar el monto total

Ese porcentaje acumulado se cobra una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, que certifica asistencia escolar y controles de salud.

El aumento se acredita automáticamente y no requiere trámites adicionales por parte de los titulares.

Por qué el monto final por hijo puede ser más alto que el valor base

Aunque el monto base de la AUH es de $129.070, el ingreso mensual por hijo puede ser sensiblemente mayor en determinados casos.

Esto se debe a que el sistema de asignaciones contempla prestaciones compatibles que se pagan junto con la AUH y se acreditan en la misma cuenta bancaria del titular.

La suma de estos beneficios explica por qué algunas familias reciben en febrero un ingreso total por hijo que supera ampliamente el haber mensual informado inicialmente, sin que eso implique un cambio en la asignación principal.

Cómo se compone el monto total por hijo que se cobra en febrero

El monto final por hijo surge de la combinación de la AUH con otros beneficios vigentes del sistema de protección social. En febrero, la composición puede incluir:

AUH mensual (80%) : $103.256

Prestaciones alimentarias compatibles según cantidad y edad de los hijos

Refuerzos específicos para la primera infancia, en los casos correspondientes

De esta manera, el ingreso mensual puede ubicarse por encima de los $180.000 por hijo, dependiendo de la situación familiar y de los beneficios activos en cada hogar.

ANSES aclara que estos pagos son automáticos y no requieren inscripción previa, siempre que la prestación esté activa y los datos familiares estén actualizados.

Quiénes cobran la AUH en febrero y acceden al monto total

El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo, entre ellas:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Monotributistas sociales

Para cobrar el monto total, es clave que la prestación esté vigente y que el grupo familiar se encuentre correctamente registrado en el sistema de ANSES.

Las fechas de cobro pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde también figura el detalle de cada concepto acreditado.