ANSES y AUH en febrero avanzan con una nueva actualización del haber mensual en el marco del esquema de movilidad vigente. El aumento se aplica de forma automática y ya se refleja en los montos que comienzan a cobrarse según el calendario oficial.
ANSES activó en febrero el aumento mensual de la AUH y confirmó los valores actualizados que se acreditan este mes. La suba por inflación redefine el monto por hijo y genera un impacto directo en los ingresos de las familias que perciben la prestación.
Más de $180.000 por hijo para la AUH de ANSES: cómo alcanzar el monto total
La suba responde al ajuste por inflación y modifica el valor de referencia de la Asignación Universal por Hijo en todo el país. Este cambio incide directamente en el ingreso mensual que reciben los hogares alcanzados por la prestación.
En este contexto, el dato central pasa por el monto total por hijo que se cobra en febrero, una cifra que no siempre coincide con el valor base informado por ANSES y que depende de cómo se compone el pago final.
Con el aumento del 2,8%, la AUH de ANSES alcanza en febrero un monto total de $129.070 por hijo. Como ocurre todos los meses, el organismo deposita el 80% de forma mensual, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante queda retenido.
Ese porcentaje acumulado se cobra una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, que certifica asistencia escolar y controles de salud.
El aumento se acredita automáticamente y no requiere trámites adicionales por parte de los titulares.
Aunque el monto base de la AUH es de $129.070, el ingreso mensual por hijo puede ser sensiblemente mayor en determinados casos.
Esto se debe a que el sistema de asignaciones contempla prestaciones compatibles que se pagan junto con la AUH y se acreditan en la misma cuenta bancaria del titular.
La suma de estos beneficios explica por qué algunas familias reciben en febrero un ingreso total por hijo que supera ampliamente el haber mensual informado inicialmente, sin que eso implique un cambio en la asignación principal.
El monto final por hijo surge de la combinación de la AUH con otros beneficios vigentes del sistema de protección social. En febrero, la composición puede incluir:
AUH mensual (80%): $103.256
Prestaciones alimentarias compatibles según cantidad y edad de los hijos
Refuerzos específicos para la primera infancia, en los casos correspondientes
De esta manera, el ingreso mensual puede ubicarse por encima de los $180.000 por hijo, dependiendo de la situación familiar y de los beneficios activos en cada hogar.
ANSES aclara que estos pagos son automáticos y no requieren inscripción previa, siempre que la prestación esté activa y los datos familiares estén actualizados.
El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo, entre ellas:
Personas desocupadas
Trabajadores informales
Monotributistas sociales
Para cobrar el monto total, es clave que la prestación esté vigente y que el grupo familiar se encuentre correctamente registrado en el sistema de ANSES.
Las fechas de cobro pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde también figura el detalle de cada concepto acreditado.