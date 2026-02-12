En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

Más de $180.000 por hijo para la AUH de ANSES: cómo alcanzar el monto total

ANSES activó en febrero el aumento mensual de la AUH y confirmó los valores actualizados que se acreditan este mes. La suba por inflación redefine el monto por hijo y genera un impacto directo en los ingresos de las familias que perciben la prestación.

Más de $180.000 por hijo para la AUH de ANSES: cómo alcanzar el monto total

Más de $180.000 por hijo para la AUH de ANSES: cómo alcanzar el monto total

ANSES y AUH en febrero avanzan con una nueva actualización del haber mensual en el marco del esquema de movilidad vigente. El aumento se aplica de forma automática y ya se refleja en los montos que comienzan a cobrarse según el calendario oficial.

Leé también AUH con aumento y pago adicional: ANSES confirma $108.000 en febrero
AUH con aumento y pago adicional: ANSES confirma $108.000 en febrero

La suba responde al ajuste por inflación y modifica el valor de referencia de la Asignación Universal por Hijo en todo el país. Este cambio incide directamente en el ingreso mensual que reciben los hogares alcanzados por la prestación.

En este contexto, el dato central pasa por el monto total por hijo que se cobra en febrero, una cifra que no siempre coincide con el valor base informado por ANSES y que depende de cómo se compone el pago final.

¿Cuál es el monto de la AUH por hijo en febrero con el aumento de ANSES?

auh anses familia bebé
M&aacute;s de $180.000 por hijo para la AUH de ANSES: c&oacute;mo alcanzar el monto total

Más de $180.000 por hijo para la AUH de ANSES: cómo alcanzar el monto total

Con el aumento del 2,8%, la AUH de ANSES alcanza en febrero un monto total de $129.070 por hijo. Como ocurre todos los meses, el organismo deposita el 80% de forma mensual, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante queda retenido.

Ese porcentaje acumulado se cobra una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, que certifica asistencia escolar y controles de salud.

El aumento se acredita automáticamente y no requiere trámites adicionales por parte de los titulares.

Por qué el monto final por hijo puede ser más alto que el valor base

Aunque el monto base de la AUH es de $129.070, el ingreso mensual por hijo puede ser sensiblemente mayor en determinados casos.

Esto se debe a que el sistema de asignaciones contempla prestaciones compatibles que se pagan junto con la AUH y se acreditan en la misma cuenta bancaria del titular.

La suma de estos beneficios explica por qué algunas familias reciben en febrero un ingreso total por hijo que supera ampliamente el haber mensual informado inicialmente, sin que eso implique un cambio en la asignación principal.

Cómo se compone el monto total por hijo que se cobra en febrero

El monto final por hijo surge de la combinación de la AUH con otros beneficios vigentes del sistema de protección social. En febrero, la composición puede incluir:

  • AUH mensual (80%): $103.256

  • Prestaciones alimentarias compatibles según cantidad y edad de los hijos

  • Refuerzos específicos para la primera infancia, en los casos correspondientes

De esta manera, el ingreso mensual puede ubicarse por encima de los $180.000 por hijo, dependiendo de la situación familiar y de los beneficios activos en cada hogar.

ANSES aclara que estos pagos son automáticos y no requieren inscripción previa, siempre que la prestación esté activa y los datos familiares estén actualizados.

Quiénes cobran la AUH en febrero y acceden al monto total

El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo, entre ellas:

  • Personas desocupadas

  • Trabajadores informales

  • Monotributistas sociales

Para cobrar el monto total, es clave que la prestación esté vigente y que el grupo familiar se encuentre correctamente registrado en el sistema de ANSES.

Las fechas de cobro pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde también figura el detalle de cada concepto acreditado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
AUH y Plan Sumar 2026: qué es y cómo cobrar hasta $129.096
ANSES aplicó aumentos para AUH y SUAF: las cifras actualizadas de febrero 2026
AUH y Tajeta Alimentar aumento marzo 2026: a cuánto se van ambas prestaciones

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar