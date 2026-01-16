ANSES paga un bono de hasta $70.000 a jubilados en enero
ANSES definió cómo se pagan las jubilaciones en enero, con una actualización por inflación y un refuerzo adicional que no alcanza a todos. Los nuevos montos, los criterios del bono y quiénes quedan incluidos en este esquema.
ANSES confirmó en enero cambios relevantes para jubilados, con una actualización mensual y un refuerzo económico que modifica el ingreso final según cada caso. La medida combina el aumento por movilidad con un adicional que se liquida junto al haber.
En un contexto de inflación sostenida, los jubilados de ANSES reciben en enero un doble impacto en sus ingresos. Por un lado, el ajuste automático por inflación, por otro, un bono que apunta a reforzar los haberes más bajos del sistema previsional.
La clave está en el monto que cobra cada beneficiario. El aumento es general, pero el bono no, ya que ANSES aplicó un esquema segmentado que deja afuera a quienes superan determinado umbral.
Cuál es el aumento de ANSES para jubilados en enero
El incremento de las jubilaciones en enero responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente según la inflación registrada dos meses antes. En esta oportunidad, el aumento es del 2,47%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor de noviembre de 2025.
Este ajuste se aplica de forma automática a todas las jubilaciones y pensiones del sistema, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Sin embargo, el aumento no es el único componente del ingreso de enero.
De cuánto es el bono de ANSES y cómo se paga
Además del aumento mensual, ANSES paga un bono de hasta $70.000 que se acredita junto con el haber de enero. Este refuerzo no es fijo ni universal, sino que depende del ingreso previsional de cada beneficiario.
El organismo estableció que el bono funcione como un complemento para garantizar un ingreso mínimo. Por ese motivo, el refuerzo puede cobrarse completo, de manera proporcional o no cobrarse, según el caso.
Quiénes cobran el bono completo de $70.000
El refuerzo total está destinado a quienes perciben la jubilación mínima, que en enero de 2026 quedó fijada en $349.299,32. Con el bono incluido, el ingreso total alcanza los $419.299,32.
También acceden al bono completo otros beneficiarios con haberes bajos, entre ellos:
Pensiones No Contributivas (PNC)
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
En todos estos casos, el objetivo del bono es reforzar ingresos que se encuentran en los niveles más sensibles del sistema previsional.
Bono proporcional: quiénes lo cobran y cómo se calcula
Existe un grupo de jubilados que no recibe el bono completo, pero tampoco queda excluido. Se trata de quienes cobran más que la mínima, pero menos que el tope establecido por ANSES.
Para estos beneficiarios, el bono se liquida de forma proporcional, de modo que el ingreso total no supere los $419.299,32. El monto del refuerzo se ajusta individualmente hasta alcanzar ese límite, sin excederlo.
Quiénes quedan excluidos del bono de ANSES en enero
Quedan fuera del refuerzo quienes perciben jubilaciones o pensiones superiores al tope definido por ANSES. En estos casos, el ingreso de enero se compone únicamente del aumento del 2,47%, sin ningún adicional extra.
Este criterio explica por qué el bono no se acredita de manera general, a pesar de que el anuncio alcance a todo el sistema previsional.
Cuándo cobran los jubilados de ANSES en enero
ANSES ya activó el calendario de pagos de enero, organizado según la terminación del DNI.