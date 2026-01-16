ANSES paga un bono de hasta $70.000 a jubilados en enero

Este ajuste se aplica de forma automática a todas las jubilaciones y pensiones del sistema, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Sin embargo, el aumento no es el único componente del ingreso de enero.

De cuánto es el bono de ANSES y cómo se paga

Además del aumento mensual, ANSES paga un bono de hasta $70.000 que se acredita junto con el haber de enero. Este refuerzo no es fijo ni universal, sino que depende del ingreso previsional de cada beneficiario.

El organismo estableció que el bono funcione como un complemento para garantizar un ingreso mínimo. Por ese motivo, el refuerzo puede cobrarse completo, de manera proporcional o no cobrarse, según el caso.

Quiénes cobran el bono completo de $70.000

El refuerzo total está destinado a quienes perciben la jubilación mínima, que en enero de 2026 quedó fijada en $349.299,32. Con el bono incluido, el ingreso total alcanza los $419.299,32.

También acceden al bono completo otros beneficiarios con haberes bajos, entre ellos:

Pensiones No Contributivas (PNC)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

En todos estos casos, el objetivo del bono es reforzar ingresos que se encuentran en los niveles más sensibles del sistema previsional.

Bono proporcional: quiénes lo cobran y cómo se calcula

Existe un grupo de jubilados que no recibe el bono completo, pero tampoco queda excluido. Se trata de quienes cobran más que la mínima, pero menos que el tope establecido por ANSES.

Para estos beneficiarios, el bono se liquida de forma proporcional, de modo que el ingreso total no supere los $419.299,32. El monto del refuerzo se ajusta individualmente hasta alcanzar ese límite, sin excederlo.

Quiénes quedan excluidos del bono de ANSES en enero

Quedan fuera del refuerzo quienes perciben jubilaciones o pensiones superiores al tope definido por ANSES. En estos casos, el ingreso de enero se compone únicamente del aumento del 2,47%, sin ningún adicional extra.

Este criterio explica por qué el bono no se acredita de manera general, a pesar de que el anuncio alcance a todo el sistema previsional.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en enero

ANSES ya activó el calendario de pagos de enero, organizado según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI 0: viernes 9 de enero

DNI 1: lunes 12 de enero

DNI 2: martes 13 de enero

DNI 3: miércoles 14 de enero

DNI 4: jueves 15 de enero

DNI 5: viernes 16 de enero

DNI 6: lunes 19 de enero

DNI 7: martes 20 de enero

DNI 8: miércoles 21 de enero

DNI 9: jueves 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima