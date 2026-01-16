La AUH de ANSES registra en febrero un aumento del 2,8%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. Este ajuste se aplica bajo la fórmula de movilidad mensual que rige desde abril de 2024.
La AUH de ANSES vuelve a concentrar la atención de miles de familias por una actualización que modifica uno de los ingresos principales. El nuevo esquema de ajustes convive con otro beneficio que mantiene su valor y genera diferencias en el ingreso total.
ANSES define la AUH en febrero y aclara qué ocurre con la Tarjeta Alimentar
El mecanismo establece que la asignación se actualiza todos los meses tomando como referencia la inflación de dos meses atrás. De esta forma, el monto principal de la AUH acompaña parcialmente la evolución de los precios, sin necesidad de gestiones por parte de los titulares.
El incremento se acredita de manera automática junto con el calendario habitual de pagos y alcanza a todas las personas que tengan el beneficio activo y con los datos personales correctamente registrados en el sistema.
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no está incluida dentro del esquema de movilidad automática. Sus montos dependen de definiciones específicas del Poder Ejecutivo y no se actualizan en función directa de la inflación.
En febrero, el refuerzo alimentario mantiene los mismos valores que en enero. Los montos vigentes son
El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin posibilidad de extracción de efectivo.
El beneficio alcanza de manera automática a
No es necesario realizar una inscripción. La condición principal es que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en las bases de ANSES.
Desde el organismo previsional recuerdan que la AUH se ajusta todos los meses, mientras que la Tarjeta Alimentar no tiene aumentos automáticos. Hasta el momento, no hay una fecha confirmada para una próxima actualización del refuerzo alimentario.
Por ese motivo, se recomienda consultar los montos acreditados y el calendario de pagos a través de los canales oficiales antes de cada cobro mensual.