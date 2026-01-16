ANSES define la AUH en febrero y aclara qué ocurre con la Tarjeta Alimentar

En febrero, el refuerzo alimentario mantiene los mismos valores que en enero. Los montos vigentes son

$52.250 para familias con un hijo,

para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos,

para familias con dos hijos, $108.062 para familias con tres hijos o más.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin posibilidad de extracción de efectivo.

Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar junto con la AUH de ANSES

El beneficio alcanza de manera automática a

titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive ,

, personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) ,

, titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No es necesario realizar una inscripción. La condición principal es que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en las bases de ANSES.

Qué tener en cuenta antes del cobro de AUH y Tarjeta Alimentar

Desde el organismo previsional recuerdan que la AUH se ajusta todos los meses, mientras que la Tarjeta Alimentar no tiene aumentos automáticos. Hasta el momento, no hay una fecha confirmada para una próxima actualización del refuerzo alimentario.

Por ese motivo, se recomienda consultar los montos acreditados y el calendario de pagos a través de los canales oficiales antes de cada cobro mensual.