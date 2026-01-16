En vivo Radio La Red
ANSES
AUH
atención beneficiarios

ANSES define la AUH en febrero y aclara qué ocurre con la Tarjeta Alimentar

La AUH de ANSES vuelve a concentrar la atención de miles de familias por una actualización que modifica uno de los ingresos principales. El nuevo esquema de ajustes convive con otro beneficio que mantiene su valor y genera diferencias en el ingreso total.

La AUH de ANSES registra en febrero un aumento del 2,8%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. Este ajuste se aplica bajo la fórmula de movilidad mensual que rige desde abril de 2024.

El mecanismo establece que la asignación se actualiza todos los meses tomando como referencia la inflación de dos meses atrás. De esta forma, el monto principal de la AUH acompaña parcialmente la evolución de los precios, sin necesidad de gestiones por parte de los titulares.

El incremento se acredita de manera automática junto con el calendario habitual de pagos y alcanza a todas las personas que tengan el beneficio activo y con los datos personales correctamente registrados en el sistema.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en febrero y por qué no se ajusta

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no está incluida dentro del esquema de movilidad automática. Sus montos dependen de definiciones específicas del Poder Ejecutivo y no se actualizan en función directa de la inflación.

En febrero, el refuerzo alimentario mantiene los mismos valores que en enero. Los montos vigentes son

  • $52.250 para familias con un hijo,
  • $81.936 para familias con dos hijos,
  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin posibilidad de extracción de efectivo.

Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar junto con la AUH de ANSES

El beneficio alcanza de manera automática a

  • titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,
  • personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE),
  • titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No es necesario realizar una inscripción. La condición principal es que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en las bases de ANSES.

Qué tener en cuenta antes del cobro de AUH y Tarjeta Alimentar

Desde el organismo previsional recuerdan que la AUH se ajusta todos los meses, mientras que la Tarjeta Alimentar no tiene aumentos automáticos. Hasta el momento, no hay una fecha confirmada para una próxima actualización del refuerzo alimentario.

Por ese motivo, se recomienda consultar los montos acreditados y el calendario de pagos a través de los canales oficiales antes de cada cobro mensual.

