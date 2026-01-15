Pueden acceder titulares de AUH y de asignaciones familiares. Para hijos sin discapacidad, el rango etario va de 45 días a 18 años, con asistencia a nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad y se incluyen instituciones especiales y espacios de apoyo reconocidos por ANSES.

¿Cuál es el monto confirmado de la Ayuda Escolar 2026?

image.png ANSES confirmó el refuerzo único de $85.000 para AUH: cómo tramitarlo

El organismo estableció que el monto de la Ayuda Escolar 2026 asciende a $85.000 por hijo. Se trata de un pago único, no mensual, que se liquida una vez validado el Certificado Escolar.

El depósito puede realizarse en diferentes momentos del año, según cuándo se complete y apruebe la documentación.

¿Cómo se tramita la Ayuda Escolar 2026 en Mi ANSES?

El trámite es gratuito, digital y obligatorio todos los años. Se realiza desde Mi ANSES ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Hijos, opción Presentar certificado escolar.

El formulario debe imprimirse, completarse en la institución educativa y luego cargarse nuevamente en la plataforma para su validación.

¿Cuál es la fecha límite para no perder la Ayuda Escolar 2026?

ANSES informó que el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre del año anterior. No cumplir con ese plazo impide la liquidación del beneficio, incluso si el menor reúne todos los requisitos educativos.