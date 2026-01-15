ANSES confirmó el refuerzo único de $85.000 para AUH: cómo tramitarlo
ANSES actualizó la información sobre la AUH y la Ayuda Escolar 2026 y fijó condiciones que impactan en la organización del año escolar. El monto, los requisitos y la fecha límite marcan el acceso al beneficio anual.
La AUH y la Ayuda Escolar 2026 de ANSES vuelven a quedar en el centro de la planificación familiar tras la confirmación oficial de los criterios para cobrar el refuerzo educativo. El organismo precisó montos, condiciones y plazos que definen quiénes acceden al pago.
La Ayuda Escolar Anual 2026 es un ingreso que se liquida una vez por año y está orientado a acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo. Aplica a titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares que acrediten la escolaridad de los menores a cargo.
En este marco, ANSES remarcó que la presentación del Certificado Escolar es obligatoria y estableció una fecha clave que determina si el beneficio se cobra o no, incluso cuando se cumplen el resto de los requisitos.
¿Qué es la Ayuda Escolar 2026 de ANSES y a quiénes alcanza?
La Ayuda Escolar ANSES 2026 es un pago anual dirigido a familias con hijos en edad escolar que asisten a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.
Pueden acceder titulares de AUH y de asignaciones familiares. Para hijos sin discapacidad, el rango etario va de 45 días a 18 años, con asistencia a nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad y se incluyen instituciones especiales y espacios de apoyo reconocidos por ANSES.
¿Cuál es el monto confirmado de la Ayuda Escolar 2026?
El organismo estableció que el monto de la Ayuda Escolar 2026 asciende a $85.000 por hijo. Se trata de un pago único, no mensual, que se liquida una vez validado el Certificado Escolar.
El depósito puede realizarse en diferentes momentos del año, según cuándo se complete y apruebe la documentación.
¿Cómo se tramita la Ayuda Escolar 2026 en Mi ANSES?
El trámite es gratuito, digital y obligatorio todos los años. Se realiza desde Mi ANSES ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Hijos, opción Presentar certificado escolar.
El formulario debe imprimirse, completarse en la institución educativa y luego cargarse nuevamente en la plataforma para su validación.
¿Cuál es la fecha límite para no perder la Ayuda Escolar 2026?
ANSES informó que el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre del año anterior. No cumplir con ese plazo impide la liquidación del beneficio, incluso si el menor reúne todos los requisitos educativos.