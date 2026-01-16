AUH: ANSES confirmó refuerzo de hasta $108.000 y explicó cómo se cobra en febrero
ANSES confirmó la vigencia de un beneficio para quienes reciben la AUH. Se trata de un refuerzo que puede alcanzar los $108.000, pero que no se ajusta por inflación. Todos los detalles en la nota.
ANSES configura para AUH en febrero un esquema de cobro donde el ingreso total no depende solo del aumento mensual de la asignación. Además de la suba automática por inflación, existe un refuerzo que se mantiene vigente y que define el monto final que reciben muchas familias.
Ese adicional corresponde a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se acredita junto con la AUH y que puede llegar hasta $108.062, según la composición del grupo familiar. Aunque no se trata de un aumento nuevo, su peso en el ingreso mensual sigue siendo determinante.
En un contexto de actualizaciones mensuales, la combinación entre AUH y Tarjeta Alimentar vuelve a mostrar diferencias claras entre el haber principal y los refuerzos complementarios.
Qué es el refuerzo de hasta $108.000 que paga ANSES con la AUH
El refuerzo al que hace referencia ANSES es la Tarjeta Alimentar, una política destinada exclusivamente a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias con niñas, niños y adolescentes.
El beneficio no se paga como una prestación independiente, sino que se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cuáles son los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en febrero
Durante febrero, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores que en enero
$52.250 para familias con un hijo,
$81.936 para familias con dos hijos,
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Estos montos no se actualizan por inflación y dependen de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo, a diferencia de la AUH.
Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta junto con la AUH
Mientras la AUH aumenta un 2,8% en febrero por la fórmula de movilidad basada en el IPC, la Tarjeta Alimentar queda fuera de ese mecanismo.
Esto explica por qué el refuerzo se mantiene congelado, incluso en meses donde la asignación principal registra ajustes automáticos.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH
Acceden al beneficio de manera automática
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,
Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la AUE,
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
ANSES recuerda que es fundamental mantener los datos personales y familiares actualizados para garantizar el cobro correcto.