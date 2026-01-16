El beneficio no se paga como una prestación independiente, sino que se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cuáles son los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en febrero

AUH_Tarjeta_Alimentar AUH: ANSES confirmó refuerzo de hasta $108.000 y explicó cómo se cobra en febrero

Durante febrero, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores que en enero

$52.250 para familias con un hijo,

para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos,

para familias con dos hijos, $108.062 para familias con tres hijos o más.

Estos montos no se actualizan por inflación y dependen de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo, a diferencia de la AUH.

Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta junto con la AUH

Mientras la AUH aumenta un 2,8% en febrero por la fórmula de movilidad basada en el IPC, la Tarjeta Alimentar queda fuera de ese mecanismo.

Esto explica por qué el refuerzo se mantiene congelado, incluso en meses donde la asignación principal registra ajustes automáticos.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH

Acceden al beneficio de manera automática

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,

Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la AUE,

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

ANSES recuerda que es fundamental mantener los datos personales y familiares actualizados para garantizar el cobro correcto.