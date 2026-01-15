En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES confirmó el aumento de la AUH para febrero 2026

ANSES confirmó la suba de la AUH en febrero con una actualización que impacta en millones de hogares. Un ajuste por inflación modifica una de las prestaciones, mientras otro ingreso clave mantiene su valor y genera atención entre las familias.

ANSES confirmó el aumento de la AUH para febrero 2026

ANSES confirmó el aumento de la AUH para febrero 2026

ANSES, AUH y febrero concentran una novedad clave para los titulares de la Asignación Universal por Hijo, que verán reflejado un nuevo ajuste mensual en sus haberes. La actualización responde al esquema de movilidad vigente y se aplica de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales.

Leé también ANSES confirmó el refuerzo único de $85.000 para AUH: cómo tramitarlo
ANSES confirmó el refuerzo único de $85.000 para AUH: cómo tramitarlo

Durante febrero, el aumento alcanza únicamente a la AUH y no se traslada a todos los ingresos complementarios. En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores que en enero, una diferencia que impacta en el ingreso total que perciben las familias alcanzadas por el sistema.

Este escenario confirma la coexistencia de dos mecanismos distintos dentro de las políticas de asistencia social, uno atado a la inflación mensual y otro sujeto a definiciones administrativas, lo que obliga a revisar con atención los montos acreditados en cada período.

Cuánto aumenta la AUH de ANSES en febrero y cómo se aplica el ajuste

AUH_ANSES_familia
ANSES confirm&oacute; el aumento de la AUH para febrero 2026

ANSES confirmó el aumento de la AUH para febrero 2026

En febrero, la AUH de ANSES registra un aumento del 2,8%, en línea con la inflación informada por el INDEC correspondiente a diciembre. La suba se aplica automáticamente bajo el esquema de movilidad mensual que rige desde abril de 2024.

Este mecanismo establece que la asignación se actualiza todos los meses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. De esta manera, el monto principal de la AUH se ajusta de forma regular, aunque sin incluir otros beneficios asociados.

El incremento se acredita junto con el calendario habitual de pagos y alcanza a todos los titulares que tengan el beneficio activo y con datos actualizados en el sistema de ANSES.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en febrero y por qué no tiene aumento

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad automática. Sus valores dependen de decisiones específicas del Poder Ejecutivo y no se ajustan en función directa de la inflación.

En febrero, el refuerzo alimentario mantiene los mismos montos que en enero, sin modificaciones confirmadas. Los valores vigentes son

  • $52.250 para familias con un hijo,
  • $81.936 para familias con dos hijos,
  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

El monto se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH de ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a grupos específicos dentro del sistema de prestaciones sociales. Acceden de forma automática

  • titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,
  • personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE),
  • titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No es necesario realizar una inscripción previa. El requisito central es que la información personal y del grupo familiar esté correctamente registrada en las bases de datos de ANSES.

Qué tener en cuenta antes de cobrar AUH y Tarjeta Alimentar en febrero

Desde ANSES recuerdan que la AUH se ajusta todos los meses, mientras que la Tarjeta Alimentar no cuenta con aumentos automáticos. Por el momento, no hay una fecha confirmada para una actualización del refuerzo alimentario.

Por este motivo, se recomienda consultar siempre los montos acreditados y el calendario de pagos a través de los canales oficiales, para evitar confusiones antes de cada cobro mensual.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH Febrero
Notas relacionadas
ANSES habilita la Ayuda Escolar 2026 para titulares de AUH
ANSES confirmó el aumento de la AUH en febrero: qué pasa con la Tarjeta Alimentar
Buena noticia para jubilados: quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en enero

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar