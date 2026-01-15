ANSES confirmó el aumento de la AUH para febrero 2026

Este mecanismo establece que la asignación se actualiza todos los meses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. De esta manera, el monto principal de la AUH se ajusta de forma regular, aunque sin incluir otros beneficios asociados.

El incremento se acredita junto con el calendario habitual de pagos y alcanza a todos los titulares que tengan el beneficio activo y con datos actualizados en el sistema de ANSES.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en febrero y por qué no tiene aumento

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad automática. Sus valores dependen de decisiones específicas del Poder Ejecutivo y no se ajustan en función directa de la inflación.

En febrero, el refuerzo alimentario mantiene los mismos montos que en enero, sin modificaciones confirmadas. Los valores vigentes son

$52.250 para familias con un hijo,

para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos,

para familias con dos hijos, $108.062 para familias con tres hijos o más.

El monto se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH y solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH de ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a grupos específicos dentro del sistema de prestaciones sociales. Acceden de forma automática

titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive ,

, personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) ,

, titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No es necesario realizar una inscripción previa. El requisito central es que la información personal y del grupo familiar esté correctamente registrada en las bases de datos de ANSES.

Qué tener en cuenta antes de cobrar AUH y Tarjeta Alimentar en febrero

Desde ANSES recuerdan que la AUH se ajusta todos los meses, mientras que la Tarjeta Alimentar no cuenta con aumentos automáticos. Por el momento, no hay una fecha confirmada para una actualización del refuerzo alimentario.

Por este motivo, se recomienda consultar siempre los montos acreditados y el calendario de pagos a través de los canales oficiales, para evitar confusiones antes de cada cobro mensual.