ANSES Planes Sociales: Cuáles serán las medidas de Tolosa Paz para reducirlos

Si bien, según Tolosa Paz “el universo de beneficiarios que perciben más de un plan, no es mayoritario", su foco estará puesto -dijo- en “administrar los recursos de manera responsable para evitar las superposiciones de planes que terminen desalentando la búsqueda del logro del trabajo formal en Argentina. Si a un plan, le sumo tres o cuatro transferencias más, la brecha con el salario se achica y la gente puede estar siendo desincentivada para la búsqueda del empleo”. Para esta “depuración” utilizará los datos obtenidos en las auditorías.

Otra de las medidas que declaró que va a implementar la nueva ministra de Desarrollo Social es “poner un techo a las altas de los programas sociales, para que haya un aliento al trabajo. No hay más planes sociales, esa es una decisión”.

ANSES Planes Sociales: Qué pasará con los beneficiarios

La intención de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, es cumplir con el pasaje de los llamados planes sociales hacia trabajo genuino. En ese sentido, confirmó que “el rechazo al reclamo de nuevas altas de beneficiarios de planes sociales es una definición inamovible tomada por el Gobierno nacional”.

Para llevar a cabo esta medida, se seguirá con la implementación del programa Puente al Empleo anunciado por el ministro de Economía Sergio Massa a fines de agosto, con el que se busca convertir 200 mil planes sociales a empleo a través de beneficios para las empresas que los contraten.

Asimismo, Tolosa Paz aclaró que seguirán atendiendo todas las “demandas de asistencia alimentaria a comedores que realizan los movimientos sociales”.

ANSES Planes Sociales: Qué es Puente al Empleo

El Programa Puente al Empleo, que entró en vigencia desde el 1º de octubre de 2022, tiene como objetivos principales “transformar de manera gradual y con un criterio federal a los programas sociales, educativos y de empleo en trabajo registrado de calidad; mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas y promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”.

Este Programa establece que los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos o de empleo, lo harán por un plazo de 12 meses. Durante el plazo en que se desarrolle la relación laboral, el empleador deberá considerar e imputar la asignación dineraria de los programas sociales, educativos o de empleo a cuenta del pago de la remuneración. A su vez, el Estado subsidiará la mitad del salario y habrá un descuento del 100 por ciento de las cargas sociales por 12 meses para la empresa que contrate a los nuevos empleados.

“Puente al trabajo es ir justamente planificando que no tengamos en la Argentina 1.300.000 trabajadores de la economía popular subsistiendo con un plan social. Hay que alentar el trabajo y hay que desalentar la superposición de transferencias de ingresos. Entonces ahí es donde yo digo cómo y de qué manera: la auditoría me va a dar un diagnóstico que me permite volver a tomar decisiones en materia social”, expresó Tolosa Paz.