La liquidación contempla el haber actualizado según movilidad, el pago del medio aguinaldo del segundo semestre y, en caso de corresponder, el refuerzo económico vigente. Los pagos no requieren certificación presencial, y los montos estarán disponibles por cajero automático, home banking o ventanilla bancaria según metodología elegida previamente.

ANSES publica fechas oficiales para jubilados y pensionados en diciembre

Cronograma previsto para jubilados con haberes superiores y condiciones de acreditación

Los jubilados con ingresos superiores al haber mínimo tendrán acreditación entre el 17 y el 23 de diciembre, siguiendo el mismo criterio por documento. Este tramo concentra titulares con mayor monto de percepción y mantiene las mismas reglas operativas respecto de bancos, retiro y consulta.

La acreditación no puede modificarse ni adelantarse y se efectúa bajo cronograma oficial, por lo que cualquier reorganización se notifica únicamente por canales institucionales.

Prestaciones complementarias y criterios vigentes para diciembre

El mes de diciembre integra diversas medidas de apoyo económicamente vinculadas a jubilaciones y pensiones. Entre ellas se encuentran la actualización de haberes mediante índice oficial, el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) calculado en base al ingreso más elevado del semestre y el refuerzo extraordinario direccionado a titulares del haber mínimo.

Las prestaciones complementarias no alteran el monto base, no se incorporan al cálculo previsional permanente y se mantienen sujetas a revisión mes a mes.