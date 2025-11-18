ANSES publica fechas oficiales para jubilados y pensionados en diciembre
ANSES publicó el calendario de pagos definitivo previsto para diciembre con alcance nacional, aplicable a jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. Las fechas fueron confirmadas por terminación de DNI.
ANSES publica fechas oficiales para jubilados y pensionados en diciembre
ANSES difundió el orden y las fechas de acreditación para haberes previsionales correspondientes a diciembre de 2025, incluyendo PNC, jubilaciones mínimas y haberes superiores. El pago se realizará bajo cronograma escalonado y modalidad bancaria habitual.
El calendario comienza el 9 de diciembre y se extiende hasta el 23 de diciembre, según corresponda al tipo de prestación. Se mantienen los requisitos de presentación documental y mecanismos tradicionales de cobro.
A su vez, el mes incorpora liquidación del SAC, el incremento porcentual y el refuerzo para beneficiarios con ingresos mínimos, consolidando una triple percepción según segmento previsional.
Fechas de pago y alcance para jubilados con haberes mínimos del sistema previsional
Los titulares que perciben haberes mínimos dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) serán acreditados entre el 09 y el 16 de diciembre, manteniendo el esquema escalonado organizado por DNI.
La liquidación contempla el haber actualizado según movilidad, el pago del medio aguinaldo del segundo semestre y, en caso de corresponder, el refuerzo económico vigente. Los pagos no requieren certificación presencial, y los montos estarán disponibles por cajero automático, home banking o ventanilla bancaria según metodología elegida previamente.
Cronograma previsto para jubilados con haberes superiores y condiciones de acreditación
Los jubilados con ingresos superiores al haber mínimo tendrán acreditación entre el 17 y el 23 de diciembre, siguiendo el mismo criterio por documento. Este tramo concentra titulares con mayor monto de percepción y mantiene las mismas reglas operativas respecto de bancos, retiro y consulta.
La acreditación no puede modificarse ni adelantarse y se efectúa bajo cronograma oficial, por lo que cualquier reorganización se notifica únicamente por canales institucionales.
Prestaciones complementarias y criterios vigentes para diciembre
El mes de diciembre integra diversas medidas de apoyo económicamente vinculadas a jubilaciones y pensiones. Entre ellas se encuentran la actualización de haberes mediante índice oficial, el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) calculado en base al ingreso más elevado del semestre y el refuerzo extraordinario direccionado a titulares del haber mínimo.
Las prestaciones complementarias no alteran el monto base, no se incorporan al cálculo previsional permanente y se mantienen sujetas a revisión mes a mes.