ANSES confirma aumento para AUH que alicará desde diciembre 2025
ANSES indicó una actualización económica que impactará en titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de diciembre. La medida se integra al esquema mensual de movilidad y se aplicará con los valores ajustados por índice oficial.
El incremento se inscribe en la normativa vigente de actualización automática, lo que permite ajustar el monto mensual en relación con la variación indexada. La medida se aplicará sin necesidad de trámite adicional por parte de los titulares.
El incremento se inscribe en la normativa vigente de actualización automática, lo que permite ajustar el monto mensual en relación con la variación indexada. La medida se aplicará sin necesidad de trámite adicional por parte de los titulares.
Las cifras actualizadas se incorporarán a los haberes correspondientes y su acreditación se hará siguiendo la terminación de DNI, tal como establece el calendario de pagos para titulares de asignaciones.
Cómo impacta la actualización en AUH desde diciembre
El monto actualizado de la AUH será liquidado siguiendo la suba porcentual prevista para el mes. La medida se aplica de manera automática a todas las altas vigentes dentro del sistema.
Quiénes acceden al pago de AUH
Acceden titulares sin límite de edad por hijo dentro de los parámetros establecidos por normativa vigente, con cumplimiento de condiciones socioeconómicas y documentación respaldatoria.
Calendario de pagos previsto
El depósito se realizará siguiendo fechas asignadas por número de DNI, dentro del cronograma habitual de ANSES para diciembre.
Complementos vinculados y compatibilidades
La actualización puede integrarse con prestaciones adicionales bajo normativa compatible y con cumplimiento de requisitos exigidos.
AUH y AUE: cómo queda el ingreso final con la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar es uno de los componentes centrales del ingreso de las familias que cobran AUH y AUE. No requiere trámite: se paga automáticamente junto a la asignación cuando corresponde.
Los montos continúan siendo los mismos que se mantuvieron durante todo 2024, por lo que el ingreso combinado queda así:
Familias con 1 hijo o embarazo
AUH/AUE: $97.974
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total mensual: $150.224
Familias con 2 hijos
AUH: $195.948 (dos asignaciones)
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total mensual: $277.884
Familias con 3 o más hijos
AUH: $293.922
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total mensual: $401.984
Este refuerzo es clave para cubrir la compra de alimentos esenciales y alcanza a todos los titulares de AUH y AUE.
Libreta AUH 2024: el trámite obligatorio que define el cobro del 20% retenido
Aunque el aumento de diciembre concentra la atención, diciembre también es un mes clave por el avance del trámite de la Libreta AUH 2024, un requisito indispensable para:
cobrar el 20% acumulado durante todo el año,
mantener el beneficio activo,
y acceder a otros programas complementarios.
¿Cuánto se cobra por la Libreta?
Con los valores actualizados, la devolución anual del 20% puede superar los $294.000 para familias con tres hijos o más, dependiendo de la permanencia en el programa.
La presentación puede hacerse en forma digital desde Mi ANSES o en una oficina con turno previo.