Quiénes acceden al pago de AUH

Acceden titulares sin límite de edad por hijo dentro de los parámetros establecidos por normativa vigente, con cumplimiento de condiciones socioeconómicas y documentación respaldatoria.

Calendario de pagos previsto

El depósito se realizará siguiendo fechas asignadas por número de DNI, dentro del cronograma habitual de ANSES para diciembre.

AUH_ANSES ANSES confirma aumento para AUH que alicará desde diciembre 2025

Complementos vinculados y compatibilidades

La actualización puede integrarse con prestaciones adicionales bajo normativa compatible y con cumplimiento de requisitos exigidos.

AUH y AUE: cómo queda el ingreso final con la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar es uno de los componentes centrales del ingreso de las familias que cobran AUH y AUE. No requiere trámite: se paga automáticamente junto a la asignación cuando corresponde.

Los montos continúan siendo los mismos que se mantuvieron durante todo 2024, por lo que el ingreso combinado queda así:

Familias con 1 hijo o embarazo

AUH/AUE : $97.974

Tarjeta Alimentar : $52.250

Total mensual: $150.224

Familias con 2 hijos

AUH : $195.948 (dos asignaciones)

Tarjeta Alimentar : $81.936

Total mensual: $277.884

Familias con 3 o más hijos

AUH : $293.922

Tarjeta Alimentar : $108.062

Total mensual: $401.984

Este refuerzo es clave para cubrir la compra de alimentos esenciales y alcanza a todos los titulares de AUH y AUE.

Libreta AUH 2024: el trámite obligatorio que define el cobro del 20% retenido

Aunque el aumento de diciembre concentra la atención, diciembre también es un mes clave por el avance del trámite de la Libreta AUH 2024, un requisito indispensable para:

cobrar el 20% acumulado durante todo el año,

mantener el beneficio activo,

y acceder a otros programas complementarios.

¿Cuánto se cobra por la Libreta?

Con los valores actualizados, la devolución anual del 20% puede superar los $294.000 para familias con tres hijos o más, dependiendo de la permanencia en el programa.

La presentación puede hacerse en forma digital desde Mi ANSES o en una oficina con turno previo.