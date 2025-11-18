AUH, jubilados y PNC: ANSES reveló cuándo se cobrará en cada mes de 2026

El esquema abarca todas las prestaciones administradas por ANSES, entre ellas:

Jubilaciones y pensiones del SIPA

Pensiones No Contributivas (PNC)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignaciones Familiares (SUAF)

Prestación por Desempleo

Además, incluye las fechas de cobro de las dos cuotas del Sueldo Anual Complementario (SAC) —aguinaldo— que volverán a abonarse en junio y diciembre.

Otro punto destacado es que cada mes fija un período de validez especial para comprobantes y órdenes de pago, que generalmente se extiende hasta la segunda semana del mes siguiente. Esto evita trámites adicionales a quienes no pudieron cobrar en la fecha asignada.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en Enero de 2026

Pensiones no contributivas

Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 2 y 3

Martes 13 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5

Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6

Martes 20 de enero: DNI terminados en 7

Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Viernes 23 de enero: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 26 de enero: DNI terminados en 2 y 3

Martes 27 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 28 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 29 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Febrero de 2026

Pensiones no contributivas

Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0 y 1

Martes 10 de febrero: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0

Martes 10 de febrero: DNI terminados en 1

Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 2

Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 3

Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 4

Miércoles 18 de febrero: DNI terminados en 5

Jueves 19 de febrero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 20 de febrero: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Lunes 23 de febrero: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 24 de febrero: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 25 de febrero: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 26 de febrero: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 27 de febrero: DNI terminados en 8 y 9.

Marzo de 2026

Pensiones no contributivas

Lunes 9 de marzo: DNI terminados en 0 y 1

Martes 10 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Lunes 9 de marzo: DNI terminados en 0

Martes 10 de marzo: DNI terminados en 1

Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 2

Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 3

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 4

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 5

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 6

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 7

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Lunes 23 de marzo: DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

Jueves 26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

Viernes 27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

Abril de 2026

Pensiones no contributivas

Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 2 y 3

Martes 14 de abril: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 6, 7, 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Viernes 10 de abril: DNI terminados en 0

Lunes 13 de abril: DNI terminados en 1

Martes 14 de abril: DNI terminados en 2

Miércoles 15 de abril: DNI terminados en 3

Jueves 16 de abril: DNI terminados en 4

Viernes 17 de abril: DNI terminados en 5

Lunes 20 de abril: DNI terminados en 6

Martes 21 de abril: DNI terminados en 7

Miércoles 22 de abril: DNI terminados en 8

Jueves 23 de abril: DNI terminados en 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Viernes 24 de abril: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 27 de abril: DNI terminados en 2 y 3

Martes 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9

Mayo de 2026

Pensiones no contributivas

Lunes 11 de mayo: DNI terminados en 0 y 1

Martes 12 de mayo: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 13 de mayo: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 14 de mayo: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 15 de mayo: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Lunes 11 de mayo: DNI terminados en 0

Martes 12 de mayo: DNI terminados en 1

Miércoles 13 de mayo: DNI terminados en 2

Jueves 14 de mayo: DNI terminados en 3

Viernes 15 de mayo: DNI terminados en 4

Lunes 18 de mayo: DNI terminados en 5

Martes 19 de mayo: DNI terminados en 6

Miércoles 20 de mayo: DNI terminados en 7

Jueves 21 de mayo: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Viernes 22 de mayo: DNI terminados en 0 y 1

Martes 26 de mayo: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 27 de mayo: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 28 de mayo: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9

Junio de 2026

Pensiones no contributivas

Lunes 8 de junio: DNI terminados en 0 y 1

Martes 9 de junio: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 10 de junio: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 11 de junio: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 12 de junio: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Lunes 8 de junio: DNI terminados en 0

Martes 9 de junio: DNI terminados en 1

Miércoles 10 de junio: DNI terminados en 2

Jueves 11 de junio: DNI terminados en 3

Viernes 12 de junio: DNI terminados en 4

Martes 16 de junio: DNI terminados en 5

Miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6

Jueves 18 de junio: DNI terminados en 7

Viernes 19 de junio: DNI terminados en 8

Lunes 22 de junio: DNI terminados en 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Martes 23 de junio: DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 24 de junio: DNI terminados en 2 y 3

Jueves 25 de junio: DNI terminados en 4 y 5

Viernes 26 de junio: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 29 de junio: DNI terminados en 8 y 9

Julio de 2026

Pensiones no contributivas

Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1

Viernes 10 de julio: DNI terminados en 2 y 3

Lunes 13 de julio: DNI terminados en 4 y 5

Martes 14 de julio: DNI terminados en 6 y 7

Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0

Viernes 10 de julio: DNI terminados en 1

Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2

Martes 14 de julio: DNI terminados en 3

Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4

Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5

Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6

Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7

Martes 21 de julio: DNI terminados en 8

Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1

Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3

Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5

Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7

Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9

Agosto de 2026

Pensiones no contributivas

Lunes 10 de agosto: DNI terminados en 0 y 1

Martes 11 de agosto: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 12 de agosto: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 13 de agosto: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 14 de agosto: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Lunes 10 de agosto: DNI terminados en 0

Martes 11 de agosto: DNI terminados en 1

Miércoles 12 de agosto: DNI terminados en 2

Jueves 13 de agosto: DNI terminados en 3

Viernes 14 de agosto: DNI terminados en 4

Martes 18 de agosto: DNI terminados en 5

Miércoles 19 de agosto: DNI terminados en 6

Jueves 20 de agosto: DNI terminados en 7

Viernes 21 de agosto: DNI terminados en 8

Lunes 24 de agosto: DNI terminados en 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Martes 25 de agosto: DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 26 de agosto: DNI terminados en 2 y 3

Jueves 27 de agosto: DNI terminados en 4 y 5

Viernes 28 de agosto: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 31 de agosto: DNI terminados en 8 y 9

creditos anses jubilados .jpg Calendario ANSES: cuánto y cuándo se cobra con el aumento en octubre

Septiembre de 2026

Pensiones no contributivas

Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3

Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5

Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Martes 8 de septiembre: DNI terminados en 0

Miércoles 9 de septiembre: DNI terminados en 1

Jueves 10 de septiembre: DNI terminados en 2

Viernes 11 de septiembre: DNI terminados en 3

Lunes 14 de septiembre: DNI terminados en 4

Martes 15 de septiembre: DNI terminados en 5

Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 6

Jueves 17 de septiembre: DNI terminados en 7

Viernes 18 de septiembre: DNI terminados en 8

Lunes 21 de septiembre: DNI terminados en 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Martes 22 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 23 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3

Jueves 24 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5

Viernes 25 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 28 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9

Octubre de 2026

Pensiones no contributivas

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3

Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

Noviembre de 2026

Pensiones no contributivas

Lunes 9 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

Martes 10 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Lunes 9 de noviembre: DNI terminados en 0

Martes 10 de noviembre: DNI terminados en 1

Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 2

Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 3

Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 4

Lunes 16 de noviembre: DNI terminados en 5

Martes 17 de noviembre: DNI terminados en 6

Miércoles 18 de noviembre: DNI terminados en 7

Jueves 19 de noviembre: DNI terminados en 8

Viernes 20 de noviembre: DNI terminados en 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Diciembre de 2026

Pensiones no contributivas

Miércoles 9 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

Jueves 10 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

Viernes 11 de diciembre: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Miércoles 9 de diciembre: DNI terminados en 0

Jueves 10 de diciembre: DNI terminados en 1

Viernes 11 de diciembre: DNI terminados en 2

Lunes 14 de diciembre: DNI terminados en 3

Martes 15 de diciembre: DNI terminados en 4, 5 y 6

Miércoles 16 de diciembre: DNI terminados en 7, 8 y 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo