Aguinaldo: cálculo y valores según tramo previsional

Jubilados_ANSES ANSES: anticipan medidas para jubilados con impacto directo en diciembre

El SAC corresponde al 50% del mejor ingreso del semestre. Con ese cálculo, el aguinaldo estimado para el haber mínimo asciende a $170.091, mientras que en el haber máximo llega a $1.102.147 en liquidación complementaria.

Fechas de pago confirmadas en diciembre

Los depósitos comienzan el 9 de diciembre de 2025 y se distribuyen según terminación de DNI y tipo de prestación. El calendario se mantendrá bajo modalidad bancaria habitual.

Refuerzo económico: alcance y monto proyectado

El refuerzo mensual se mantiene en $70.000 para titulares del haber mínimo, como prestación de carácter no permanente y sujeto a revisión.