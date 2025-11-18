ANSES: anticipan medidas para jubilados con impacto directo en diciembre
ANSES confirmó nuevas disposiciones económicas destinadas a jubilados y pensionados durante diciembre, incluyendo actualización de ingresos, pago extra y calendario oficial. Las medidas serán ejecutadas bajo normativa previsional vigente y con cifras definidas.
ANSES anunció tres disposiciones económicas para jubilados y pensionados con vigencia en diciembre de 2025, mes en el que se aplicará una actualización porcentual, el Sueldo Anual Complementario (SAC) y la continuidad del refuerzo mensual. Las medidas responden a la movilidad legal y se calculan según índices oficiales.
Los beneficios alcanzan a titulares de haberes mínimos y máximos, así como a quienes reciben pensiones contributivas, no contributivas y otras prestaciones. Las cifras fueron confirmadas en resoluciones y decretos publicados a través de canales institucionales.
La aplicación se hará sobre haberes liquidados en el sistema previsional nacional y con base en el Índice de Precios al Consumidor, lo que permite sostener el esquema de actualización mensual mientras continúe el proceso de movilidad vigente.
Aumento previsional: cuánto suben los haberes en diciembre
El incremento será del 2,3% y corresponde a la variación del IPC de octubre. Con esta suba, el haber mínimo se fija en $340.812 y el monto máximo en $2.204.295. La variación también impacta en AUH y AUE por tratarse de prestaciones vinculadas al mismo índice.
Aguinaldo: cálculo y valores según tramo previsional
El SAC corresponde al 50% del mejor ingreso del semestre. Con ese cálculo, el aguinaldo estimado para el haber mínimo asciende a $170.091, mientras que en el haber máximo llega a $1.102.147 en liquidación complementaria.
Fechas de pago confirmadas en diciembre
Los depósitos comienzan el 9 de diciembre de 2025 y se distribuyen según terminación de DNI y tipo de prestación. El calendario se mantendrá bajo modalidad bancaria habitual.
Refuerzo económico: alcance y monto proyectado
El refuerzo mensual se mantiene en $70.000 para titulares del haber mínimo, como prestación de carácter no permanente y sujeto a revisión.