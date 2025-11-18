En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Tarjeta Alimentar
Previsional

Confirmado por ANSES: cuánto pagará la Tarjeta Alimentar en diciembre según la cantidad de hijos

ANSES confirmó los montos actualizados que recibirán en diciembre 2025 las familias que cobran AUH y AUE, y precisó cuánto pagará la Tarjeta Alimentar por cada hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos que recibirán en diciembre 2025 las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) junto con la Tarjeta Alimentar. Si bien la prestación alimentaria no tendrá aumento dicho mes, sí se actualiza la AUH, lo que modifica el total que cada hogar percibirá según la cantidad de hijos a cargo.

El Gobierno oficializó un incremento del 2,3% para las asignaciones de ANSES, que comenzará a regir desde diciembre. La medida se basa en la variación de la inflación de octubre, informada por el INDEC, y forma parte del esquema de movilidad establecido en el Decreto 274/2024, que ajusta mes a mes haberes y prestaciones en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Este aumento impactará directamente en AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Aunque los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen congelados desde hace más de un año, sí se modifica la cifra final que cobrarán las familias al combinar ambos beneficios.

Cómo se calcula el aumento de AUH y AUE en diciembre

Desde mediados de 2024, el sistema de actualización de ANSES cambió completamente. En vez de aumentos trimestrales, ahora los ajustes se aplican de manera mensual y automática.

Para diciembre 2025, el cálculo toma como referencia la inflación del 2,3% registrada en octubre. Ese porcentaje se aplica sobre los montos anteriores de AUH y AUE, lo que determina los nuevos valores que se depositarán en las cuentas bancarias a partir del 10 de diciembre.

ANSES_pago

Nuevos montos confirmados de AUH para diciembre 2025

Con el incremento oficial del 2,3%, ANSES estableció los siguientes valores:

AUH (Asignación Universal por Hijo)

  • Monto bruto: $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.974

  • Retención (20%): $24.493 (se cobra al presentar la Libreta AUH)

AUH por discapacidad

  • Monto total: $398.697

  • Pago mensual (80%): $318.957,60

  • Retención: $79.739,40

Zona Austral: montos diferenciales

ANSES mantiene un esquema especial para zonas de la Patagonia, donde rige un plus por costo de vida:

Provincias comprendidas:

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y Partido de Patagones.

Montos en Zona Austral

  • AUH: $159.178

  • Pago mensual: $127.342,40

  • AUH por discapacidad: $414.644,80

  • Pago mensual: $331.715,80

AUE: cuánto se cobra en diciembre

La Asignación por Embarazo también sube un 2,3%:

  • Monto total: $122.467

  • Monto mensual (80%): $97.974

El beneficio se paga desde la semana 12 de embarazo hasta el nacimiento.

Tarjeta Alimentar: los montos actualizados para diciembre 2025

Si bien la AUH y la AUE reciben aumentos en diciembre, la Tarjeta Alimentar no se actualiza, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad. Se trata de un beneficio independiente administrado por el Ministerio de Capital Humano.

Los valores vigentes —sin aumento— siguen siendo:

  • Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Estos valores permanecen congelados desde 2024, pero constituyen una parte esencial del ingreso mensual destinado a garantizar el acceso a la alimentación de niños, niñas y adolescentes.

Cuánto cobra una familia en diciembre: AUH + Tarjeta Alimentar

Aunque la Tarjeta Alimentar no aumenta, la suba de AUH modifica el total mensual. Así quedarán los ingresos combinados:

Familias con 1 hijo

  • AUH neta: $97.974

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Total a cobrar: $150.224

Familias con 2 hijos

  • AUH neta: $195.948

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Total a cobrar: $277.884

Familias con 3 o más hijos

  • AUH neta: $293.922

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

  • Total a cobrar: $401.984

Estas cifras corresponden al depósito mensual que ANSES y el Estado Nacional acreditarán automáticamente sin necesidad de trámite.

Cuándo se cobra: fechas de pago previstas para diciembre

El calendario de ANSES para diciembre 2025 comenzará el 10 de diciembre, iniciando con las Pensiones No Contributivas (PNC). Luego continuarán los pagos de:

  • AUH

  • AUE

  • Asignaciones familiares (SUAF)

  • PNC

  • Jubilaciones y pensiones

Los titulares pueden consultar la fecha exacta desde:

  • Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • anses.gob.ar, sección Calendario de pagos

Se habló de
ANSES Tarjeta Alimentar
Últimas Noticias

