Confirmado por ANSES: cuánto pagará la Tarjeta Alimentar en diciembre según la cantidad de hijos

Para diciembre 2025, el cálculo toma como referencia la inflación del 2,3% registrada en octubre. Ese porcentaje se aplica sobre los montos anteriores de AUH y AUE, lo que determina los nuevos valores que se depositarán en las cuentas bancarias a partir del 10 de diciembre.

ANSES_pago

Nuevos montos confirmados de AUH para diciembre 2025

Con el incremento oficial del 2,3%, ANSES estableció los siguientes valores:

AUH (Asignación Universal por Hijo)

Monto bruto: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

Retención (20%): $24.493 (se cobra al presentar la Libreta AUH)

AUH por discapacidad

Monto total: $398.697

Pago mensual (80%): $318.957,60

Retención: $79.739,40

Zona Austral: montos diferenciales

ANSES mantiene un esquema especial para zonas de la Patagonia, donde rige un plus por costo de vida:

Provincias comprendidas:

Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y Partido de Patagones.

Montos en Zona Austral

AUH: $159.178

Pago mensual: $127.342,40

AUH por discapacidad: $414.644,80

Pago mensual: $331.715,80

AUE: cuánto se cobra en diciembre

La Asignación por Embarazo también sube un 2,3%:

Monto total: $122.467

Monto mensual (80%): $97.974

El beneficio se paga desde la semana 12 de embarazo hasta el nacimiento.

Tarjeta Alimentar: los montos actualizados para diciembre 2025

Si bien la AUH y la AUE reciben aumentos en diciembre, la Tarjeta Alimentar no se actualiza, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad. Se trata de un beneficio independiente administrado por el Ministerio de Capital Humano.

Los valores vigentes —sin aumento— siguen siendo:

Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Estos valores permanecen congelados desde 2024, pero constituyen una parte esencial del ingreso mensual destinado a garantizar el acceso a la alimentación de niños, niñas y adolescentes.

Cuánto cobra una familia en diciembre: AUH + Tarjeta Alimentar

Aunque la Tarjeta Alimentar no aumenta, la suba de AUH modifica el total mensual. Así quedarán los ingresos combinados:

Familias con 1 hijo

AUH neta: $97.974

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total a cobrar: $150.224

Familias con 2 hijos

AUH neta: $195.948

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total a cobrar: $277.884

Familias con 3 o más hijos

AUH neta: $293.922

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total a cobrar: $401.984

Estas cifras corresponden al depósito mensual que ANSES y el Estado Nacional acreditarán automáticamente sin necesidad de trámite.

Cuándo se cobra: fechas de pago previstas para diciembre

El calendario de ANSES para diciembre 2025 comenzará el 10 de diciembre, iniciando con las Pensiones No Contributivas (PNC). Luego continuarán los pagos de:

AUH

AUE

Asignaciones familiares (SUAF)

PNC

Jubilaciones y pensiones

Los titulares pueden consultar la fecha exacta desde: