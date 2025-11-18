Confirmado por ANSES: cuánto pagará la Tarjeta Alimentar en diciembre según la cantidad de hijos
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos que recibirán en diciembre 2025 las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) junto con la Tarjeta Alimentar. Si bien la prestación alimentaria no tendrá aumento dicho mes, sí se actualiza la AUH, lo que modifica el total que cada hogar percibirá según la cantidad de hijos a cargo.
El Gobierno oficializó un incremento del 2,3% para las asignaciones de ANSES, que comenzará a regir desde diciembre. La medida se basa en la variación de la inflación de octubre, informada por el INDEC, y forma parte del esquema de movilidad establecido en el Decreto 274/2024, que ajusta mes a mes haberes y prestaciones en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
Este aumento impactará directamente en AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Aunque los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen congelados desde hace más de un año, sí se modifica la cifra final que cobrarán las familias al combinar ambos beneficios.
Cómo se calcula el aumento de AUH y AUE en diciembre
Desde mediados de 2024, el sistema de actualización de ANSES cambió completamente. En vez de aumentos trimestrales, ahora los ajustes se aplican de manera mensual y automática.
Para diciembre 2025, el cálculo toma como referencia la inflación del 2,3% registrada en octubre. Ese porcentaje se aplica sobre los montos anteriores de AUH y AUE, lo que determina los nuevos valores que se depositarán en las cuentas bancarias a partir del 10 de diciembre.
Nuevos montos confirmados de AUH para diciembre 2025
Con el incremento oficial del 2,3%, ANSES estableció los siguientes valores:
AUH (Asignación Universal por Hijo)
Monto bruto: $122.467
Pago mensual (80%): $97.974
Retención (20%): $24.493 (se cobra al presentar la Libreta AUH)
AUH por discapacidad
Monto total: $398.697
Pago mensual (80%): $318.957,60
Retención: $79.739,40
Zona Austral: montos diferenciales
ANSES mantiene un esquema especial para zonas de la Patagonia, donde rige un plus por costo de vida:
Provincias comprendidas:
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y Partido de Patagones.
Montos en Zona Austral
AUH: $159.178
Pago mensual: $127.342,40
AUH por discapacidad: $414.644,80
Pago mensual: $331.715,80
AUE: cuánto se cobra en diciembre
La Asignación por Embarazo también sube un 2,3%:
Monto total: $122.467
Monto mensual (80%): $97.974
El beneficio se paga desde la semana 12 de embarazo hasta el nacimiento.
Tarjeta Alimentar: los montos actualizados para diciembre 2025
Si bien la AUH y la AUE reciben aumentos en diciembre, la Tarjeta Alimentar no se actualiza, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad. Se trata de un beneficio independiente administrado por el Ministerio de Capital Humano.
Los valores vigentes —sin aumento— siguen siendo:
Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 o más hijos: $108.062
Estos valores permanecen congelados desde 2024, pero constituyen una parte esencial del ingreso mensual destinado a garantizar el acceso a la alimentación de niños, niñas y adolescentes.
Cuánto cobra una familia en diciembre: AUH + Tarjeta Alimentar
Aunque la Tarjeta Alimentar no aumenta, la suba de AUH modifica el total mensual. Así quedarán los ingresos combinados:
Familias con 1 hijo
AUH neta: $97.974
Tarjeta Alimentar: $52.250
Total a cobrar:$150.224
Familias con 2 hijos
AUH neta: $195.948
Tarjeta Alimentar: $81.936
Total a cobrar:$277.884
Familias con 3 o más hijos
AUH neta: $293.922
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total a cobrar:$401.984
Estas cifras corresponden al depósito mensual que ANSES y el Estado Nacional acreditarán automáticamente sin necesidad de trámite.
Cuándo se cobra: fechas de pago previstas para diciembre
El calendario de ANSES para diciembre 2025 comenzará el 10 de diciembre, iniciando con las Pensiones No Contributivas (PNC). Luego continuarán los pagos de:
AUH
AUE
Asignaciones familiares (SUAF)
PNC
Jubilaciones y pensiones
Los titulares pueden consultar la fecha exacta desde: