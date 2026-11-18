FOTOS: @PETERORQUERA

Por qué se pelearon Marcelo Polino y Luis Ventura

Para entender el trasfondo de este inesperado encuentro hay que remontarse al conflicto que comenzó cuando Marcelo Polino, en su condición de socio de APTRA, reclamó tener acceso a los balances y a la documentación contable de la asociación antes de la asamblea celebrada el 30 de julio de 2026.

El periodista consideró que no se estaban respetando las disposiciones del estatuto, que establece que los socios deben contar con esa información al menos 15 días antes de la asamblea. Según explicó, la posibilidad que le ofrecieron fue revisar los documentos apenas el día anterior, durante un período de una o dos horas.

Para Polino, esa instancia resultaba insuficiente para analizar los números y tomar una decisión responsable respecto de la aprobación o desaprobación de la rendición de cuentas.

Ante la falta de respuestas que consideraba satisfactorias, decidió presentar un reclamo ante la Inspección General de Justicia (IGJ). La intervención del organismo terminó profundizando la disputa, ya que declaró irregular e ineficaz aquella asamblea y dejó sin efecto las decisiones que se habían tomado durante el encuentro.

En medio de la polémica, Marcelo Polino se encargó de aclarar en reiteradas oportunidades que su intención no había sido acusar a Luis Ventura de robar dinero ni solicitar una auditoría sobre su gestión. Según explicó, su planteo estaba relacionado exclusivamente con el acceso a la información que, como socio, consideraba que le correspondía.

En ese sentido, resumió su postura con una frase contundente: "El derecho a la información ante una asamblea". También remarcó que quería que su nombre figurara en la presentación ante la IGJ porque, según sostuvo, no tenía nada que ocultar.

El periodista contó además que había advertido personalmente a Ventura que "había cosas que no estaban bien" y que el presidente de APTRA le había propuesto encontrarse a tomar un café para conversar sobre las diferencias. Sin embargo, de acuerdo con su versión, esa reunión nunca llegó a concretarse.

Otro de los puntos que cuestionó fue que le ofrecieran revisar documentación correspondiente a "ocho Martín Fierro" apenas 24 horas antes de la asamblea. Asimismo, rechazó las acusaciones sobre una supuesta retirada intempestiva de la entidad y respondió: "nos despedimos con un beso".

Cuando trascendieron versiones sobre presuntas irregularidades administrativas y la existencia de una supuesta "APTRA paralela", Polino también se despegó de esas iniciativas. "yo no tengo nada que ver, ni lo reclamé, ni mandé a auditar", aseguró.

Del otro lado, Luis Ventura defendió su conducción y cuestionó los motivos por los que su colega había decidido avanzar con los reclamos después de tres décadas como integrante de la asociación. "¿Se acordó ahora de denunciar esto?", lanzó el periodista, quien además sostuvo que detrás de la situación había personas interesadas en "joder a APTRA" y perjudicar a sus integrantes.

Ventura también puso en duda la participación habitual de Polino en la vida institucional de la entidad y disparó: "Creo que si te vi dos o tres veces, es mucho". Además, negó recordar la invitación a tomar un café que había mencionado su colega y lo acusó de actuar con animosidad, con la intención de avanzar sobre la conducción de APTRA mediante una intervención.

Con el correr de los días, sus declaraciones subieron todavía más de tono. Ventura llegó a comparar a Polino con Jorge Rial, al definirlo como "el Rial de la nueva generación", y también lo acusó de traición.

A su vez, le reprochó haberlo señalado por un supuesto robo de dinero y por impulsar un programa televisivo paralelo. Incluso, relacionó el distanciamiento entre ambos con un episodio que involucró a Evelyn Von Brocke.

Ahora, después de tantos cuestionamientos y declaraciones explosivas, las cámaras los encontraron compartiendo una charla en público. Un saludo cordial, algunas palabras al oído y una imagen que contrasta con la dureza de sus últimos enfrentamientos. ¿Será el primer paso hacia una tregua entre los dos periodistas?