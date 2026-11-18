Cómo recordó Emerson Fittipaldi a Fangio, Reutemann, Ayrton Senna y los riesgos de su época en las pistas
Durante la charla radial, el histórico piloto brasileño también repasó sus vínculos con las máximas glorias sudamericanas y evocó la peligrosidad extrema que rodeaba a las competencias en décadas pasadas. Además de recordar que compitió varios años en el país y que mantuvo una gran amistad con Carlos Reutemann, trazó un paralelismo entre Ayrton Senna y Juan Manuel Fangio: “Para los brasileños, Senna fue el mejor piloto de todos los tiempos, similar a Fangio. Senna seguramente era más rápido que yo, pero nunca competí contra él porque era 15 años más joven que yo”.
Por último, Fittipaldi reflexionó sobre la evolución de la seguridad en el automovilismo y las velocidades extremas que alcanzó durante su carrera antes de retirarse tras su último accidente: “Manejar rápido es parte del deporte, te vas acostumbrando a la velocidad psicológicamente, entrenando, mejorando. Cuando tenía motor Mercedes de 1.100 caballos llegué a manejar a 410 kilómetros por hora. Nunca tuve miedo de morir, tenía confianza. En esa época se morían más o menos tres pilotos por año; cuando nos sacábamos la foto a principio de año, los 21 o 22 pilotos sabíamos que tres quizás no terminaban el año. Era normal. Gracias a Dios hoy está mucho más seguro. Dios siempre fue muy bueno conmigo, le tengo que agradecer todos los días”.