La frase volvió a poner de manifiesto el vínculo que el nuevo Pontífice quiso establecer con la tierra natal de Jorge Bergoglio, cuya figura estuvo presente durante buena parte de las actividades de su visita.

Después recordó el lema elegido para la etapa argentina: “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. Y explicó que en esas palabras resuena el magisterio de Francisco, “hijo de ese gran país sudamericano”.

León XIV profundizó esa idea y describió la Iglesia que, según él, transmitió su antecesor: “Una Iglesia acogedora, abierta a todos y donde cada uno pueda sentirse en casa, ser acogido, reconocido en su dignidad, reconciliado con Dios, consigo mismo y con la comunidad, valorizado con sus dones y sus límites”.

A esa dimensión de apertura le sumó otra característica: una Iglesia misionera, que encuentra su coherencia y su alegría en la evangelización.

El afecto de los argentinos que dijo que nunca olvidará

El segundo momento estuvo dedicado a la recepción popular. El Papa destacó la participación de los fieles durante las distintas actividades y reconoció que fue una de las experiencias más significativas de su viaje. “En Argentina experimenté la participación entusiasta y coral del pueblo santo de Dios”, sostuvo.

Y agregó una de las frases más emotivas de su balance: “En este clima de gran afecto por el Papa - que no podré olvidar”.

La expresión fue también un reconocimiento a las multitudes que lo acompañaron desde su llegada al país, el domingo 8 de noviembre, hasta su despedida en la Basílica de Luján, tres días después.