En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Fechas
fechas de cobro

ANSES ya definió las fechas de cobro de jubilados en enero 2026

ANSES dejó establecido cómo será el inicio de pagos para jubilados en enero de 2026. El organismo confirmó fechas, alcances y condiciones que marcan el comienzo del nuevo año previsional.

ANSES ya definió las fechas de cobro de jubilados en enero 2026

ANSES ya definió las fechas de cobro de jubilados en enero 2026

ANSES comenzará enero 2026 con el pago de haberes a jubilados, una vez finalizado el cronograma correspondiente a diciembre. El esquema fue oficializado mediante normativa vigente y organiza las acreditaciones según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

Leé también ANSES confirmó nuevas reglas para cobrar la AUH y el monto retenido por la libreta
ANSES confirmó nuevas reglas para cobrar la AUH y el monto retenido por la libreta

Para los jubilados, el calendario distingue entre quienes perciben el haber mínimo, quienes superan ese monto y los beneficiarios de pensiones. De este modo, el organismo previsional deja definido el orden de cobro para el primer mes del año.

Cuándo cobran los jubilados con haber mínimo de ANSES en enero

anses milei calendario 2.jpg
ANSES ya defini&oacute; las fechas de cobro de jubilados en enero 2026

ANSES ya definió las fechas de cobro de jubilados en enero 2026

Los jubilados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar a partir de la segunda semana de enero. ANSES estableció el siguiente esquema de pago:

  • DNI terminados en 1: desde el 12 de enero

  • DNI terminados en 2: desde el 13 de enero

  • DNI terminados en 3: desde el 14 de enero

  • DNI terminados en 4: desde el 15 de enero

  • DNI terminados en 5: desde el 16 de enero

  • DNI terminados en 6: desde el 19 de enero

  • DNI terminados en 7: desde el 20 de enero

  • DNI terminados en 8: desde el 21 de enero

  • DNI terminados en 9: desde el 22 de enero

Calendario ANSES para jubilados con haberes superiores a la mínima

En el caso de los jubilados que cobran montos superiores al haber mínimo, ANSES dispuso un calendario diferenciado que se extiende hacia el final del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Este grupo percibe sus haberes en las mismas cuentas bancarias declaradas ante ANSES, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Pensiones administradas por ANSES: fechas de cobro en enero

Los beneficiarios de pensiones gestionadas por ANSES cobrarán durante los primeros días del mes. El calendario confirmado es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

ANSES y jubilados: otros pagos vigentes en enero

Además del cronograma principal, ANSES mantiene vigentes en enero otros pagos vinculados al sistema previsional. Entre ellos se encuentran los refuerzos destinados a jubilados que cumplen con los topes de ingresos establecidos y las asignaciones que continúan activas en el inicio del año.

El organismo recordó la importancia de mantener actualizados los datos personales y bancarios para evitar demoras en la acreditación de los haberes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Fechas Cobro Jubilados
Notas relacionadas
ANSES, con aumentos y fechas para jubilados y AUH: el calendario confirmado de enero 2026
ANSES actualizó los requisitos de AUH y más asignaciones para cobrar en enero 2026
ANSES confirmó cuánto cobrará la AUH por cada provincia en enero de 2026

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar