ANSES ya definió las fechas de cobro de jubilados en enero 2026

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3 : 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5 : 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7 : 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Este grupo percibe sus haberes en las mismas cuentas bancarias declaradas ante ANSES, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Pensiones administradas por ANSES: fechas de cobro en enero

Los beneficiarios de pensiones gestionadas por ANSES cobrarán durante los primeros días del mes. El calendario confirmado es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 : 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3 : 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5 : 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7 : 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

ANSES y jubilados: otros pagos vigentes en enero

Además del cronograma principal, ANSES mantiene vigentes en enero otros pagos vinculados al sistema previsional. Entre ellos se encuentran los refuerzos destinados a jubilados que cumplen con los topes de ingresos establecidos y las asignaciones que continúan activas en el inicio del año.

El organismo recordó la importancia de mantener actualizados los datos personales y bancarios para evitar demoras en la acreditación de los haberes.