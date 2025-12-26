ANSES ya definió las fechas de cobro de jubilados en enero 2026

-
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
-
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
-
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
-
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
-
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Este grupo percibe sus haberes en las mismas cuentas bancarias declaradas ante ANSES, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Pensiones administradas por ANSES: fechas de cobro en enero
Los beneficiarios de pensiones gestionadas por ANSES cobrarán durante los primeros días del mes. El calendario confirmado es el siguiente:
-
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
-
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
-
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
-
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
-
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
ANSES y jubilados: otros pagos vigentes en enero
Además del cronograma principal, ANSES mantiene vigentes en enero otros pagos vinculados al sistema previsional. Entre ellos se encuentran los refuerzos destinados a jubilados que cumplen con los topes de ingresos establecidos y las asignaciones que continúan activas en el inicio del año.
El organismo recordó la importancia de mantener actualizados los datos personales y bancarios para evitar demoras en la acreditación de los haberes.