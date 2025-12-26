ANSES confirmó nuevas reglas para cobrar la AUH y el monto retenido por la libreta
ANSES ajustó el sistema de control de la AUH y confirmó cómo seguirá el cobro del refuerzo mensual desde 2026. El nuevo esquema aclara quiénes deben presentar la Libreta, quiénes quedan exceptuados y qué ocurre con el dinero retenido.
ANSES inicia 2026 con modificaciones en el esquema de control de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un cambio que impacta directamente en el cobro mensual y en el acceso al refuerzo que se acumula año a año. La actualización fue oficializada mediante una resolución que redefine los controles de salud y escolaridad.
En paralelo, el organismo previsional ratificó la continuidad de pagos adicionales para familias con hijos, además de los bonos destinados a jubilados y pensionados. El foco está puesto en la validación de datos y en evitar interrupciones en el cobro mensual.
Libreta AUH ANSES: quiénes quedan exceptuados desde 2026
Desde enero de 2026, ANSES aplica un sistema de verificación automática para niñas y niños de hasta 4 años inclusive. En estos casos, los controles de salud y el calendario de vacunación se validan mediante el cruce de datos entre organismos públicos.
Si la información figura completa, el titular cobra el 100% del monto mensual sin necesidad de presentar la Libreta AUH. Esta excepción busca agilizar el trámite y reducir gestiones presenciales.
No obstante, ANSES advirtió que si existen errores o datos faltantes, incluso este grupo deberá presentar la Libreta de forma manual para evitar la suspensión del beneficio.
Quiénes deben presentar la Libreta AUH para cobrar el refuerzo
La presentación de la Libreta AUH sigue siendo obligatoria para:
Niños y adolescentes de 5 a 18 años, ya que la escolaridad requiere acreditación manual.
Titulares de hasta 4 años con controles de salud incompletos en el sistema.
Familias que buscan cobrar el monto acumulado retenido de meses anteriores.
La validación de este trámite es indispensable para acceder al refuerzo que ANSES retiene cada mes y libera una vez aprobado el control anual.
Hasta cuándo se presenta la Libreta AUH ANSES
El plazo límite para presentar la Libreta AUH es el 31 de diciembre. Una vez validada, ANSES deposita el dinero retenido aproximadamente 60 días después.
Quienes no cumplan con el trámite dentro del plazo establecido pueden perder el acceso a ese monto y sufrir una suspensión temporal del cobro mensual hasta regularizar la situación.
Monto de la AUH ANSES en enero 2026
Con el último ajuste por movilidad, el valor total de la AUH ANSES en enero de 2026 será de $125.554,30 por hijo. El esquema de pago se mantiene sin cambios:
80% se deposita todos los meses de forma automática.
20% queda retenido y se libera tras la validación de la Libreta o los controles correspondientes.
Este mecanismo continúa siendo clave para garantizar el cumplimiento de los requisitos de salud y educación.
Otros pagos vigentes de ANSES en enero
Además de la AUH, ANSES confirmó la continuidad de otros beneficios:
Bonos para jubilados y pensionados, con tope de ingresos de $419.300.
Asignaciones familiares, con tope individual de $2.511.000 por progenitor y $5.000.000 por grupo familiar.
Ayuda escolar anual de $85.000 por hijo, con libreta digital obligatoria.
Complemento acumulado del 20% de 2024, por $189.069, con plazo hasta el 31 de marzo.