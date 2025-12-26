ANSES confirmó nuevas reglas para cobrar la AUH y el monto retenido por la libreta

No obstante, ANSES advirtió que si existen errores o datos faltantes, incluso este grupo deberá presentar la Libreta de forma manual para evitar la suspensión del beneficio.

Quiénes deben presentar la Libreta AUH para cobrar el refuerzo

La presentación de la Libreta AUH sigue siendo obligatoria para:

Niños y adolescentes de 5 a 18 años , ya que la escolaridad requiere acreditación manual.

Titulares de hasta 4 años con controles de salud incompletos en el sistema.

Familias que buscan cobrar el monto acumulado retenido de meses anteriores.

La validación de este trámite es indispensable para acceder al refuerzo que ANSES retiene cada mes y libera una vez aprobado el control anual.

Hasta cuándo se presenta la Libreta AUH ANSES

El plazo límite para presentar la Libreta AUH es el 31 de diciembre. Una vez validada, ANSES deposita el dinero retenido aproximadamente 60 días después.

Quienes no cumplan con el trámite dentro del plazo establecido pueden perder el acceso a ese monto y sufrir una suspensión temporal del cobro mensual hasta regularizar la situación.

Monto de la AUH ANSES en enero 2026

Con el último ajuste por movilidad, el valor total de la AUH ANSES en enero de 2026 será de $125.554,30 por hijo. El esquema de pago se mantiene sin cambios:

80% se deposita todos los meses de forma automática.

20% queda retenido y se libera tras la validación de la Libreta o los controles correspondientes.

Este mecanismo continúa siendo clave para garantizar el cumplimiento de los requisitos de salud y educación.

Otros pagos vigentes de ANSES en enero

