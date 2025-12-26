ANSES actualizó los requisitos de AUH y más asignaciones para cobrar en enero 2026
ANSES mantiene en enero una serie de pagos adicionales y asignaciones que siguen vigentes para jubilados, pensionados y familias con hijos. Los nuevos topes de ingresos definen quiénes acceden a estos beneficios y cómo se gestionan durante el primer mes del año.
ANSES comienza enero con la continuidad de beneficios que alcanzan a jubilados, pensionados y familias con hijos, en un contexto donde los ingresos y los topes actualizados determinan el acceso a cada prestación. Los pagos adicionales y las asignaciones familiares siguen activos y se gestionan de forma digital.
Durante el primer mes del año, el organismo previsional ratifica la vigencia de bonos para jubilados y pensionados, junto con las asignaciones familiares para trabajadores registrados y la Asignación Universal por Hijo (AUH). El esquema mantiene requisitos específicos de ingresos que deben cumplirse para no perder el beneficio.
Quiénes pueden cobrar los bonos de ANSES en enero
Los bonos de ANSES continúan vigentes en enero para jubilados y pensionados que cumplan con el tope de ingresos establecido. Para acceder al pago adicional, el haber mensual no debe superar los $419.300.
Este refuerzo se deposita junto con el haber previsional y forma parte de las medidas destinadas a complementar los ingresos de los sectores con prestaciones más bajas del sistema.
Asignaciones familiares ANSES: topes de ingresos actualizados
Las asignaciones familiares por hijo continúan activas para trabajadores registrados, con nuevos límites de ingresos definidos por ANSES:
Ingreso individual por progenitor: hasta $2.511.000
Ingreso del grupo familiar: hasta $5.000.000
Si uno de los integrantes supera el tope individual, el grupo familiar queda excluido del cobro, incluso si el ingreso total no alcanza el máximo permitido.
AUH de ANSES en enero: cómo se gestiona el cobro
La AUH de ANSES sigue vigente en enero y su gestión se realiza de forma 100% online. Los titulares deben ingresar a la web oficial del organismo con su CUIT para verificar datos personales, bancarios y del grupo familiar.
Este beneficio se mantiene como uno de los pilares del sistema de protección social y se deposita de manera automática, siempre que la información esté actualizada.
Ayuda escolar y complemento retenido: plazos clave de ANSES
ANSES recordó los plazos vigentes para otros pagos importantes:
Ayuda escolar anual: $85.000 por hijo, con presentación obligatoria de la libreta digital antes del 31 de diciembre.
Complemento acumulado del 20% correspondiente a 2024: $189.069, con plazo para solicitarlo hasta el 31 de marzo.
En situaciones particulares, como hijos con discapacidad o trabajos informales en zonas desfavorables, el monto del complemento puede ser superior.