ANSES actualizó los requisitos de AUH y más asignaciones para cobrar en enero 2026

Asignaciones familiares ANSES: topes de ingresos actualizados

Las asignaciones familiares por hijo continúan activas para trabajadores registrados, con nuevos límites de ingresos definidos por ANSES:

Ingreso individual por progenitor : hasta $2.511.000

Ingreso del grupo familiar: hasta $5.000.000

Si uno de los integrantes supera el tope individual, el grupo familiar queda excluido del cobro, incluso si el ingreso total no alcanza el máximo permitido.

AUH de ANSES en enero: cómo se gestiona el cobro

La AUH de ANSES sigue vigente en enero y su gestión se realiza de forma 100% online. Los titulares deben ingresar a la web oficial del organismo con su CUIT para verificar datos personales, bancarios y del grupo familiar.

Este beneficio se mantiene como uno de los pilares del sistema de protección social y se deposita de manera automática, siempre que la información esté actualizada.

Ayuda escolar y complemento retenido: plazos clave de ANSES

ANSES recordó los plazos vigentes para otros pagos importantes:

Ayuda escolar anual : $85.000 por hijo , con presentación obligatoria de la libreta digital antes del 31 de diciembre .

Complemento acumulado del 20% correspondiente a 2024: $189.069, con plazo para solicitarlo hasta el 31 de marzo.

En situaciones particulares, como hijos con discapacidad o trabajos informales en zonas desfavorables, el monto del complemento puede ser superior.