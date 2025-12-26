ANSES, con aumentos y fechas para jubilados y AUH: el calendario confirmado de enero 2026

Cronograma para jubilados y pensionados con haber mínimo

Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5

Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6

Martes 20 de enero: DNI terminados en 7

Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo enero 2026

Viernes 23 de enero: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 26 de enero: DNI terminados en 2 y 3

Martes 27 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 28 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 29 de enero: DNI terminados en 8 y 9

ANSES_pago

Pensiones No Contributivas (PNC) enero 2026

En enero, las pensiones no contributivas por invalidez y por vejez se elevarán a $244.509,52, aunque sus titulares cobrarán $314.509,52 gracias al refuerzo mensual de ANSES. En el caso de las madres de siete hijos o más, el ingreso total será equivalente a la jubilación mínima con bono, es decir, $419.299,32.

Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 2 y 3

Martes 13 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Las asignaciones familiares vinculadas a PNC se abonarán entre el 9 de enero y el 12 de febrero, sin importar la terminación del documento.

AUH y asignaciones familiares (SUAF)

La Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $122.942 en enero. Debido a la retención del 20%, el monto que se acredita de forma mensual será de $98.353,60. Para hijos con discapacidad, el valor total será de $400.550, con un pago directo de $320.440.

En cuanto al SUAF, el monto por hijo varía según los ingresos del grupo familiar. Para quienes se encuentren en el primer tramo, el valor será de $61.254 por menor.

Fechas de cobro de AUH y SUAF enero 2026

Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5

Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6

Martes 20 de enero: DNI terminados en 7

Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9

Fechas de cobro Asignación por Embarazo enero 2026

El beneficio por embarazo también se actualizará a $122.942, con un pago directo de $98.353,60 tras la retención del 20%.

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0

Martes 13 de enero: DNI terminados en 1

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 2

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 3

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 4

Lunes 19 de enero: DNI terminados en 5

Martes 20 de enero: DNI terminados en 6

Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 7

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 8

Viernes 23 de enero: DNI terminados en 9

Prenatal, maternidad y pagos únicos

Las asignaciones por prenatal se pagarán entre el 14 y el 20 de enero, según la terminación del DNI. En tanto, la asignación por maternidad se abonará el 14 de enero para todas las beneficiarias.

Por otro lado, ANSES actualizó los montos de las asignaciones de pago único:

Nacimiento: $73.160

Adopción: $437.749

Matrimonio: $109.939

Estos conceptos se liquidarán en dos etapas: del 12 de enero al 12 de febrero y del 22 de enero al 12 de febrero.

Calendario de pagos Fondo de desempleo enero 2026

En enero, el fondo de desempleo tendrá un piso de $170.500 y un tope de $341.000. Las fechas de cobro serán las siguientes:

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 0 y 1

Viernes 23 de enero: DNI terminados en 2 y 3

Lunes 26 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Martes 27 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Miércoles 28 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Consulta de liquidaciones

Desde el 9 de enero de 2026, los beneficiarios podrán ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de sus liquidaciones, montos y fechas exactas de acreditación.