Asignación por Embarazo: ANSES confirman el cobro de julio con aumento

¿Cómo funciona el cobro del Complemento Leche de los Mil Días?

Las titulares de la AUE acceden en el mismo cronograma al beneficio del Complemento Leche, enmarcado en el Plan de los Mil Días de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este adicional monetario, que también recibe la actualización mensual por movilidad, se adjudica de forma directa para asegurar la provisión de alimentos esenciales y lácteos durante el embarazo y los primeros meses de vida del niño.

Al procesarse de manera cruzada con los padrones de los centros de salud pública, la entrega de este extra económico no requiere gestiones burocráticas presenciales en las oficinas del Estado. Las embarazadas pueden auditar las sumas liquidadas en la plataforma oficial del organismo, lo que facilita un control transparente sobre los adicionales nutricionales otorgados por el Ministerio de Capital Humano.

¿Cuáles son los requisitos de salud obligatorios para mantener activa la prestación?

Para conservar el cobro mensual del 80% de los haberes brutos y asegurar la posterior liquidación del 20% retenido acumulado, la normativa nacional exige un seguimiento clínico estricto. Las beneficiarias deben registrarse en el Programa SUMAR del Ministerio de Salud y acreditar la realización de los controles prenatales periódicos de laboratorio y ecografía.

Se establece la obligatoriedad de justificar las consultas médicas correspondientes a cada trimestre de gestación ante los aplicativos informáticos del Estado. El incumplimiento de los exámenes sanitarios o la falta de carga de las constancias físicas firmadas por profesionales matriculados facultará a la entidad previsional a suspender preventivamente las transferencias bancarias mensuales asociadas al beneficio de protección.

Fechas de cobro: días de pago de la AUE de ANSES en julio de 2026

Las jornadas de depósito bancario se organizaron siguiendo la terminación del documento de identidad del titular, implementándose bajo el siguiente cronograma: