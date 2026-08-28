Asignaciones familiares de ANSES: confirmaron quiénes no cobrarán en septiembre

- Dentro del régimen: si la suma salarial del hogar no pasa de $6.314.897 y ningún integrante gana más de $3.157.448 individuales, se liquida el monto correspondiente.
- Exclusión automática: si solo uno de los padres o convivientes supera los $3.157.448, la familia pierde el cobro de todas las asignaciones, sin importar el ingreso del otro integrante.
- Excepción sin tope: la Asignación por Hijo con Discapacidad no cuenta con límites de ingreso y se percibe sin importar el nivel del sueldo.
¿Cómo consultar el estado del cobro y los datos familiares en Mi ANSES?
Para verificar si los vínculos están correctamente registrados o si la liquidación está activa, el titular debe ingresar a la plataforma digital del organismo:
- Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ingresar a la sección "Información Personal" y seleccionar "Datos personales y familiares".
- Constatar que los menores a cargo y la situación laboral estén debidamente declarados.
- Revisar la pestaña "Hijos" > "Mis Asignaciones" para constatar la liquidación mensual.
¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para las asignaciones en septiembre?
Las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y las asignaciones por hijo se acreditan según el cronograma de ANSES:
- Asignaciones de Pago Único: se liquidan por quincenas para todas las terminaciones de DNI.
- SUAF mensual: se deposita en las cuentas sueldo en las mismas fechas fijadas por terminación de documento nacional de identidad.