Asignaciones familiares de ANSES: confirmaron quiénes no cobrarán en septiembre

Dentro del régimen: si la suma salarial del hogar no pasa de $6.314.897 y ningún integrante gana más de $3.157.448 individuales, se liquida el monto correspondiente.

si la suma salarial del hogar no pasa de $6.314.897 y ningún integrante gana más de $3.157.448 individuales, se liquida el monto correspondiente. Exclusión automática: si solo uno de los padres o convivientes supera los $3.157.448 , la familia pierde el cobro de todas las asignaciones, sin importar el ingreso del otro integrante.

si solo uno de los padres o convivientes supera los , la familia pierde el cobro de todas las asignaciones, sin importar el ingreso del otro integrante. Excepción sin tope: la Asignación por Hijo con Discapacidad no cuenta con límites de ingreso y se percibe sin importar el nivel del sueldo.

¿Cómo consultar el estado del cobro y los datos familiares en Mi ANSES?

Para verificar si los vínculos están correctamente registrados o si la liquidación está activa, el titular debe ingresar a la plataforma digital del organismo:

Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ingresar a la sección "Información Personal" y seleccionar "Datos personales y familiares".

Constatar que los menores a cargo y la situación laboral estén debidamente declarados.

Revisar la pestaña "Hijos" > "Mis Asignaciones" para constatar la liquidación mensual.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para las asignaciones en septiembre?

Las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y las asignaciones por hijo se acreditan según el cronograma de ANSES: