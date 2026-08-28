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Asignaciones familiares de ANSES: confirmaron quiénes no cobrarán en septiembre

El organismo previsional actualizó los límites salariales individuales y del grupo familiar para percibir el salario mensual y las prestaciones por única vez. Solo un beneficio quedó exento de los requisitos de ingreso.

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Confirmaron quiénes no cobrarán las asignaciones de ANSES en septiembre (Foto: A24.com).

Confirmaron quiénes no cobrarán las asignaciones de ANSES en septiembre (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos topes salariales que regirán en septiembre para el cobro de las Asignaciones Familiares (SUAF) y las Asignaciones de Pago Único (APU). Para no perder el derecho a las prestaciones, el ingreso total del grupo familiar no podrá superar los $6.314.897.

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El esquema oficial mantiene la cláusula que excluye del cobro a los hogares si uno de los progenitores supera el tope individual, aun cuando el monto conjunto familiar esté por debajo del límite general.

¿Cuánto se cobra y cuáles son los topes salariales para las asignaciones familiares?

Para cobrar las asignaciones mensuales o de pago único en septiembre, los trabajadores en relación de dependencia deben registrar salarios dentro de los siguientes límites oficiales:

  • Tope máximo del Grupo Familiar (IGF): se fijó en un total de $6.314.897 brutos mensuales.
  • Tope salarial individual por integrante: no puede superar los $3.157.448 (el 50% del total familiar).
  • Salario promedio de referencia: con un indicador RIPTE que ronda los $1.900.000, la amplia mayoría de los trabajadores registrados se mantiene dentro de los márgenes de cobro de ANSES.

¿Cómo saber si me corresponde cobrar la asignación o si quedo excluido?

El organismo aplica dos filtros automáticos de control para habilitar o dar de baja el cobro del salario familiar:

  • Dentro del régimen: si la suma salarial del hogar no pasa de $6.314.897 y ningún integrante gana más de $3.157.448 individuales, se liquida el monto correspondiente.
  • Exclusión automática: si solo uno de los padres o convivientes supera los $3.157.448, la familia pierde el cobro de todas las asignaciones, sin importar el ingreso del otro integrante.
  • Excepción sin tope: la Asignación por Hijo con Discapacidad no cuenta con límites de ingreso y se percibe sin importar el nivel del sueldo.

¿Cómo consultar el estado del cobro y los datos familiares en Mi ANSES?

Para verificar si los vínculos están correctamente registrados o si la liquidación está activa, el titular debe ingresar a la plataforma digital del organismo:

  • Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ingresar a la sección "Información Personal" y seleccionar "Datos personales y familiares".
  • Constatar que los menores a cargo y la situación laboral estén debidamente declarados.
  • Revisar la pestaña "Hijos" > "Mis Asignaciones" para constatar la liquidación mensual.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para las asignaciones en septiembre?

Las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y las asignaciones por hijo se acreditan según el cronograma de ANSES:

  • Asignaciones de Pago Único: se liquidan por quincenas para todas las terminaciones de DNI.
  • SUAF mensual: se deposita en las cuentas sueldo en las mismas fechas fijadas por terminación de documento nacional de identidad.

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