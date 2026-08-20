El Gobierno paga nuevas asignaciones de ANSES: cómo saber si las cobrás y cuánto te corresponde

De esta manera, el monto mensual que efectivamente recibe cada familia puede ser inferior al valor total de la asignación.

AUH: cuánto cobra una familia por uno, dos y tres hijos

El monto total depende de la cantidad de hijos por los que se percibe la asignación.

Una familia que cobra AUH por un hijo tiene asignado un monto de $120.675,30. Si son dos hijos, el valor se duplica, mientras que por tres hijos se triplica, siempre que se cumplan las condiciones para acceder a la prestación.

Además, las familias que reciben AUH pueden acceder, según su situación, a otros beneficios vinculados con la asignación, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

AUMENTO para la AUH de ANSES: cuánto se cobra en AGOSTO

Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES

La AUH está destinada a madres, padres o titulares que tienen hijos menores de 18 años y se encuentran en determinadas situaciones laborales o sociales.

Entre los principales grupos alcanzados se encuentran:

Personas desocupadas.

Trabajadores no registrados que no reciben otra prestación.

Trabajadores de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Personas que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES para acceder a la asignación.

Para cobrarla, también es necesario que los datos personales y familiares estén correctamente registrados y actualizados ante ANSES.

Cómo saber si cobrás la AUH y cuánto te corresponde

Los beneficiarios pueden consultar si tienen una prestación asignada y verificar los pagos correspondientes a través de los canales oficiales de ANSES.

Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí pueden consultar la información relacionada con sus asignaciones, los montos y las fechas de cobro.

También es posible consultar el calendario de pagos correspondiente al mes y verificar cuándo se realizará el depósito. Por eso, quienes reciben AUH deben revisar periódicamente su información en Mi ANSES para conocer cuánto les corresponde cobrar y si tienen otros beneficios asociados a la prestación.