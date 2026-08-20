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El Gobierno paga nuevas asignaciones de ANSES: cómo saber si las cobrás y cuánto te corresponde

ANSES comenzó a pagar en agosto los nuevos montos de las asignaciones familiares. Cuánto cobra una familia por uno, dos o tres hijos, quiénes pueden acceder a la AUH y cómo consultar si te corresponde el beneficio.

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El Gobierno paga nuevas asignaciones de ANSES: cómo saber si las cobrás y cuánto te corresponde

El Gobierno paga nuevas asignaciones de ANSES: cómo saber si las cobrás y cuánto te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar en agosto las asignaciones familiares con los nuevos montos actualizados. Entre ellas se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), destinada a familias que cumplen con las condiciones establecidas por el organismo previsional.

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El monto que recibe cada beneficiario depende de la cantidad de hijos a cargo y de la situación particular de cada familia. Además, en algunos casos pueden sumarse otros beneficios complementarios.

ANSES: cuánto cobra una familia por AUH en agosto

En agosto de 2026, el monto general de la Asignación Universal por Hijo es de $120.675,30 por cada hijo menor de 18 años.

Sin embargo, ANSES no deposita el 100% del monto de manera directa todos los meses. En el caso de la AUH, el organismo retiene un porcentaje que luego puede cobrarse al presentar la Libreta AUH y acreditar el cumplimiento de los controles correspondientes.

De esta manera, el monto mensual que efectivamente recibe cada familia puede ser inferior al valor total de la asignación.

AUH: cuánto cobra una familia por uno, dos y tres hijos

El monto total depende de la cantidad de hijos por los que se percibe la asignación.

Una familia que cobra AUH por un hijo tiene asignado un monto de $120.675,30. Si son dos hijos, el valor se duplica, mientras que por tres hijos se triplica, siempre que se cumplan las condiciones para acceder a la prestación.

Además, las familias que reciben AUH pueden acceder, según su situación, a otros beneficios vinculados con la asignación, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

AUMENTO para la AUH de ANSES: cuánto se cobra en AGOSTO

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Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES

La AUH está destinada a madres, padres o titulares que tienen hijos menores de 18 años y se encuentran en determinadas situaciones laborales o sociales.

Entre los principales grupos alcanzados se encuentran:

  • Personas desocupadas.
  • Trabajadores no registrados que no reciben otra prestación.
  • Trabajadores de casas particulares.
  • Monotributistas sociales.
  • Personas que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES para acceder a la asignación.

Para cobrarla, también es necesario que los datos personales y familiares estén correctamente registrados y actualizados ante ANSES.

Cómo saber si cobrás la AUH y cuánto te corresponde

Los beneficiarios pueden consultar si tienen una prestación asignada y verificar los pagos correspondientes a través de los canales oficiales de ANSES.

Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí pueden consultar la información relacionada con sus asignaciones, los montos y las fechas de cobro.

También es posible consultar el calendario de pagos correspondiente al mes y verificar cuándo se realizará el depósito. Por eso, quienes reciben AUH deben revisar periódicamente su información en Mi ANSES para conocer cuánto les corresponde cobrar y si tienen otros beneficios asociados a la prestación.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó montos: Ya se pagan las asignaciones familiares de agosto, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Monto y estructura: La AUH es de $120.675,30 por hijo, pero ANSES retiene un porcentaje que se cobra al presentar la Libreta AUH.
  • Quiénes y cómo consultar: La AUH es para desocupados, no registrados, monotributistas sociales, entre otros. Se consulta en Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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